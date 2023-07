To świadczenie przysługuje przez 12 miesięcy. Niektórzy dostają równowartość pensji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby, które mimo wykorzystania chorobowego nadal są niezdolne do pracy, a leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności, mogą zwrócić się o świadczenie rehabilitacyjne.

Prawie 100 tys. świadczeń w pierwsze 3 miesiące 2023 r.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez ZUS na Twitterze w I kwartale 2023 r. ze świadczenia rehabilitacyjnego skorzystało ponad 92 tys. osób.

Osoba mająca ubezpieczenie chorobowe ma prawo do otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolna do pracy, a kontynuacja leczenia lub rehabilitacji daje nadzieję na powrót do pracy.

Jak czytamy na stronie ZUS-u, o świadczenie rehabilitacyjne można wystąpić po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego - po 182 dniach lub 91 dniach, gdy niezdolność do pracy wystąpiła po ustaniu zatrudnienia, a jeśli stan chorobowy został spowodowany gruźlicą lub przypada na okres ciąży, to okres ten wydłuża się do 270 dni.

Do otrzymania świadczenia konieczne jest złożenie wniosku

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć wniosek ZNp-7. Zaleca się złożenie wniosku co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. W ten sposób zapewnia się wypłatę świadczenia bezpośrednio po zakończeniu zasiłku chorobowego. Konieczne jest też dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia, wypełnionego przez lekarza pacjenta, oraz formularza dotyczącego wywiadu zawodowego z miejsca pracy.