To przez "pustych" influencerów młodzi nie chcą pracować ze "starą babą"

Często powtarzam, że „nie zatrzymujemy się, bo się starzejemy, tylko starzejemy się, bo się zatrzymujemy”. (...) Koniec pracy bywa jednocześnie początkiem wykluczenia społecznego. Między innymi dzięki pracy mamy stały kontakt ze zmieniającym się światem. A bardzo fajne jest to, że w pracy mamy kontakt z ludźmi młodszymi. Słyszymy ich opinie, poznajemy ich poglądy czy przekonania - opowiada Beata Borucka, czyli autorka bloga Mądra Babcia.

Za trzy miesiące osiągnie pani wiek emerytalny. I co? Zwija pani biznes, zamyka blog i zaczyna rozkoszować się emeryturą?

- Jestem zwolenniczką pobierania emerytury, którą sobie wypracowałam przez całe życie zawodowe oraz robienia tego, co się lubi i przy okazji zarabiania na tym. Bo projektu Mądra Babcia nie traktuję jak pracy, chociaż zajmuję się nim 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. A jedno drugiego nie wyklucza.

Założyła pani Mądrą Babcię 2,5 roku temu, czyli w wieku ponad 55 lat. Nie bała się pani wejść w ten wirtualny świat w takim "dojrzałym" wieku?

- W moim słowniku nie ma słowa „bać się”. Każdemu polecam je usunąć. Więc się nie bałam. Jako babcia trójki wnucząt po prostu chciałam poszerzyć swoją wiedzę i zaczęłam szukać w internecie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.

Wujek Google zna odpowiedź na wszystko. Pewnie znalazła je pani bez problemu.

- No właśnie nie. Trafiałam na wiele portali parentingowych, ale babcia to przecież nie mama. Uznałam, że nie ja jedna na świecie mam trójkę wnucząt i nie ja jedna mam wiele pytań z tym związanych. Postanowiłam, że zapytam o to na Facebooku. Tak założyłam profil i grupę Mądra Babcia. Przy czym chcę zaznaczyć, że nazwa nie odnosi się do mnie, ale do innych mądrych babć, które chciałam w ten sposób znaleźć i połączyć ze sobą. Zaczęłam tam publikować moje pytania, relacje, wątpliwości.

Odpowiedzi posypały się lawinowo, tak samo jak lawinowo rosła liczba kobiet, które dołączały do grupy. Okazało się, że trafiłam w niezagospodarowaną niszę, która jest ogromna. Dziś tylko na fanpage'u na Facebooku jest ćwierć miliona obserwujących. Jednak z racji tego, że ta forma komunikowania w pewnym momencie stała się niewystarczająca, pojawił się pomysł założenia bloga Mądra Babcia, wydałam też dwie książki. Do tego zestawu dołączyła telewizja SILVER TV oraz kanał na YouTubie „Gadki z Chatki".

Sama pani to wszystko ogarnia?

- To wygląda, jakby był cały sztab ludzi, ale trzon zespołu tworzę ja z moim partnerem. Do tego współpracujemy stale z grupą 10 ekspertów z konkretnych dziedzin. To na przykład instruktor fitness, który prowadzi program z ćwiczeniami dla seniorów w Silver TV czy wizażystka, która dba o nasz wygląd. Kiedy pojawiają się jakieś nowe problemy do rozwiązania, wtedy szukamy pomocy u kolejnych ludzi.

Aktywni zawodowo seniorzy, z którymi rozmawiałam o ich pracy, podawali najczęściej dwie główne przyczyny, przez które zdecydowali się pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Po pierwsze – padało z ust każdego mojego rozmówcy – konieczność dorobienia do niskiej emerytury. Po drugie – równie często wymieniane – chęć spowolnienia starzenia się.

- Zgadzam się z obydwoma argumentami. Często powtarzam, że „nie zatrzymujemy się, bo się starzejemy, tylko starzejemy się, bo się zatrzymujemy”. Jeżeli damy sobie prawo do zatrzymania się, to cały nasz organizm również stanie w miejscu. Będzie potrzebował mniej energii, mniej sprawności fizycznej, mniej zdolności umysłowych, mniej zorientowania w świecie.

Koniec pracy bywa jednocześnie początkiem wykluczenia społecznego. Między innymi dzięki pracy mamy stały kontakt ze zmieniającym się światem. A bardzo fajne jest to, że w pracy mamy kontakt z ludźmi młodszymi. Słyszymy ich opinie, poznajemy ich poglądy czy przekonania. Abstrahując od kwestii finansowych, uważam, że praca jest wielką potrzebą człowieka, dzięki niej zatrzymujemy młodość, sprawność intelektualną i uczestnictwo w życiu społecznym.

Dlatego wiele „moich” babć rozwija na emeryturze swoje hobby. Założyliśmy Babciobutik, czyli miejsce, w którym panie pokazują swoje rękodzieła, a inne babcie mogą je zamawiać na przykład jako prezent na święta. Do tego w telewizji pojawiła się możliwość opublikowania przez babcie spotu reklamowego dla ich usług czy wyrobów.

Kiedy powiedziała pani o współpracy z młodymi ludźmi, przypomniały mi się wyniki badania przeprowadzonego kilka lat temu przez firmę Randstad. Wynikało z niego, że choć zdecydowana większość z nas pracuje w środowisku różnorodnym ze względu na wiek, to szczególnie ludzie młodzi (w wieku 18-24 lata) nie chcą pracować ze starszymi. Ich otwartość na pracę w wielopokoleniowym zespole była najmniejsza – sięga 60 proc.

- Młodzi ludzie zaczęli uznawać za swoje autorytety dość puste postaci. Często są to influencerzy, którzy mają najwięcej obserwujących na Instagramie. A „influence” z języka angielskiego oznacza „wpływ”. Jeżeli więc taka osoba w jakikolwiek sposób wpływa na inne, na ich postrzeganie świata, to powinna mieć świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaka z tym się wiąże. Tak się nie dzieje. Dlatego starsze osoby, jako źródło autorytetu, zostały przyćmione przez popularnych influencerów, którzy przekazują dość miałkie treści.

Co do samej pracy w różnorodnym wiekowo środowisku, to zastanawiam się, czy ci młodzi nie chcą również odwiedzać swoich babć, dziadków bądź starzejących się rodziców? A jeśli do tego nie chcą korzystać z wiedzy i doświadczenia starszych pracowników, to po prostu dużo tracą. Dużo łatwiej przeżyć życie, kiedy popatrzy się na doświadczenia innych. Jestem wielką zwolenniczką budowania międzypokoleniowej współpracy. Uważam, że każdy z nas – bez względu na wiek – ma pełne prawo do miejsca na świecie, także na rynku pracy. Każdy z nas powinien potrafić współpracować z drugą osobą i szukać w tej współpracy pozytywów.

Babcie potrafiły odnaleźć się w gąszczu przepisów związanych z handlem e-commerce?

- Na starcie trzeba było im pomóc. Bo wraz ze wzrostem zainteresowania sprzedażą swoich produktów zaczęły pytać o przepisy z tym związane. Kiedy muszą założyć działalność gospodarczą? Jakie podatki należy odprowadzać? Czy gdzieś trzeba zgłaszać to, że się dorabia do emerytury? To zainicjowało budowę projektu edukacyjnego dla naszej społeczności pn. „Jak dorabiać na legalu?” Zorganizowaliśmy spotkania z finansistą, który wyjaśnił wszelkie wątpliwości. Babcie zdobyły nową wiedzę i sprzedaż wystrzeliła.

Z danych ZUS-u wynika, że na koniec 2020 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 776,6 tys. i była większa o ponad 43 proc. od liczby pracujących emerytów na koniec 2011 r. (541,9 tys.). Co jest Pani zdaniem przyczyną tak dużego wzrostu?

- Nie jestem ekspertem socjologii, natomiast myślę, że to wypadkowa wielu rzeczy. Po pierwsze przez te lata zmienił się obraz seniora. Jego nastawienia do świata. Bez względu na metrykę czujemy się coraz młodsi. Coraz częściej jesteśmy aktywni fizycznie, mamy hobby, rozwijamy się. Tym samym poczucie przydatności zawodowej trwa dłużej.

Po drugie, choć może nie wszyscy się z tym zgodzą, dziś młodsze osoby z pokolenia 50 plus są dobrze zaznajomione z technologiami cyfrowymi. Pokolenie, które nie miało nic wspólnego z komputerami czy telefonami komórkowymi, jest mocno sędziwe i siłą rzeczy naturalnie odchodzi. Ja mam prawie 60 lat i zaczynając pracę w korporacji w latach 90., miałam na biurku postawiony komputer. Tym samym wykluczenie cyfrowe seniorów za kilka lat nie powinno być już problemem. Większość pokolenia w wieku okołoemerytalnym miała kontakt z komputerem, mailem, telefonem. Mówienie o ich wykluczeniu cyfrowym powoli staje się stereotypem.

W ramach ciekawostki wspomnę jeszcze, że sprawdziliśmy, na jakich urządzeniach odbierane są nasze materiały. Ku naszemu zaskoczeniu wyszło, że 86 proc. użytkowników korzysta z naszych programów i treści na telefonie. Nikt nie ma problemu z wysłaniem maila, połączeniem przez WhatsAppa czy jakikolwiek inny komunikator. Konta na FB to dziś też standard u osób starszych.

Oczywiście pandemia w tej kwestii swoje zrobiła. Paradoksalnie pomogła zwiększyć poziom ucyfrowienia osób, które do tej pory z dystansem podchodziły do nowych technologii. W efekcie jeśli dziś osoba w wieku 50 plus szuka pracy i w ogłoszeniu czyta, że jednym z wymogów jest sprawne obsługiwanie komputera, to nie musi pomijać tej oferty, śmiało może na nią aplikować, bo ma taką umiejętność.

A co pani myśli o emeryturach stażowych, czyli zależnych od lat pracy?

- Niedawno prezydent Andrzej Duda poinformował, że projekt ustawy o emeryturach stażowych powstaje w Kancelarii Prezydenta RP i zostanie złożony w parlamencie. Dla mnie to nic nowego. To po prostu powrót do modelu, który już funkcjonował i sprawdzał się znakomicie w latach 70. i 80.

Jeśli ktoś ma ochotę przestać się udzielać zawodowo, to powinien mieć prawo do skorzystania ze swoich zasobów ulokowanych w ZUS-ie nie tylko po osiągnięciu konkretnego wieku, ale również po przepracowaniu konkretnego czasu. Przecież nie brakuje osób, które rozpoczęły pracę bardzo wcześnie, jeszcze w szkole średniej. Dla nich obecny system emerytalny oznacza pracę o kilka lat dłużej niż dla pracowników wchodzących na rynek pracy dopiero po studiach. Dlaczego więc nie dać im prawa sięgnąć po swoje oszczędności wcześniej? Ja nie widzę przeciwwskazań.

Pamiętajmy, że rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko dzieli pieniądze podatników. Podobnie jest z ZUS-em – to są nasze pieniądze zgromadzone na czas końca aktywności zawodowej i powinniśmy mieć do nich wgląd, rozumieć zasady ich wypłacania, móc decydować, jak i kiedy chcemy z nich skorzystać, a nawet posiadać prawo do dziedziczenia, jeśli nie zdążymy ich skonsumować, umierając młodziej, niż ustawa przewiduje.

W Polskim Ładzie zaproponowano zerowy PIT dla osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydują się dalej pracować i nie pobierać emerytury. To pomoże w aktywizacji zawodowej seniorów?

- Jest to jakiś sposób zachęcenia do dłuższej aktywności zawodowej, bez podwyższania wieku emerytalnego. Ekonomicznie wartość podatku może wyrównać wartość zawieszonej emerytury, choć trzeba poczekać na szczegóły projektu. Ważne, aby można było szybko wrócić do świadczeń emerytalnych w razie utraty pracy. Emerytura jest jednak przecież jak na razie stałym i pewnym przychodem, a z zatrudnieniem i jego stałością różnie bywa.

Mówimy tyle o pracujących emerytach, tymczasem z badania SHARE 50+ wynika, że w Polsce babcie spędzają z wnukami dużo więcej czasu niż babcie z trzydziestu innych państw, w których przeprowadzono badanie. Ten czas to ponad 10 godzin tygodniowo. To oznacza, że babcia jest wielką pomocą dla młodych rodziców, ale jednocześnie nie ma za wiele czasu na pracę zawodową.

- To, co robią kobiety na emeryturze, jest ich indywidualną decyzją. Jeśli dobrze czują się w roli pełnoetatowych opiekunek do wnucząt, to jak najbardziej powinny to robić. Bez względu na to, czy dzieci im za to płacą, czy też nie. Nie oszukujmy się, jeżeli my nie mamy odwagi pracować dalej, to wnuki i opieka nad nimi są doskonałym wypełniaczem czasu, który mobilizuje do działania.

Demografia jest bezlitosna – Polska starzeje się. Za kilkadziesiąt lat seniorzy będą stanowili ponad połowę społeczeństwa. Jesteśmy przygotowani do tej zmiany?

- Myślę, że do tej zmiany najbardziej powinny się przygotować siły rządzące i już dziś dostosować systemy emerytalne, ponieważ największym zagrożeniem jest zmniejszanie się populacji osób pracujących. Natomiast nie wiem, czy my ją społecznie jakoś szczególnie odczujemy. Takie zmiany przebiegają płynnie. To nie jest tak, że obudzimy się jednego dnia i co druga osoba na ulicy będzie chodziła o lasce i będzie potrzebowała pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Z każdym miesiącem, rokiem będziemy mieć coraz więcej osób starszych.

Nie wydaje mi się, aby była konieczna jakaś specjalna adaptacja do tego. Chyba że nagle z kosmosu przysłaliby nam trzy miliony staruszków, wtedy rzeczywiście moglibyście mieć nie lada dylemat. Ale mówiąc nieco poważniej, to warto zadbać nie tylko o sferę zawodową, ale także o wiele innych obszarów, jak np. opieka zdrowotna i sanatoryjna, dostęp do leków refundowanych, opieka hospicyjna czy pomoc socjalno-bytowa. I jest jeszcze jedna strefa działań niezbędnych – uczenie najmłodszych pokoleń szacunku, empatii i sympatii do osób starszych.

To co zmienić, żeby dobrze nam się żyło?

- Ja wyznaję zasadę „Niech piekarz piecze bułki, a szewc robi buty”, co oznacza metaforycznie, żeby odpowiedzią na to pytanie zajmowali się ci, których społeczeństwo wybrało, a seniorzy to główny elektorat dzisiejszych sił rządzących.

Natomiast patrząc z drugiej strony, polscy pracodawcy powinni znaleźć sposób na zapewnienie osobom doświadczonym preferencyjnych warunków pracy, na przykład odpowiednio przygotowanych pakietów socjalnych. Państwo natomiast powinno dalej rozwijać ofertę zachęcającą do pracy, tak długo jak ktoś chce i ma do tego siły.

Powinniśmy również położyć większy nacisk na ułatwienie rozwoju nowych kompetencji wśród osób 50 plus. Organizować warsztaty, szkolenia, kursy, które byłyby do nich skierowane i przygotowywały do współczesnych wymagań rynku pracy. Jaki jest problem, żeby osoba 50 plus ukończyła kurs np. programisty komputerowego? Czemu tego nie robi? Bo dobre kursy są piekielnie drogie.

Trzecia sprawa, na jaką zwróciłabym uwagę, to zmiana postrzegania seniorów wśród osób – nie tylko młodych – ale wszystkich tych, które mówią, że nie chcą pracować z „tą starą babą czy tym starym chłopem”. Trzeba pokazywać, że każdy od każdego, bez względu na wiek, może się czegoś nauczyć.