To nie mechanizm wyliczania minimalnej jest zły, a inflacja. Z nią należy walczyć

To, na jakich zasadach ma być wyliczana wysokość płacy minimalnej na kolejny rok, regulują dwa dokumenty. Pierwszy to Konstytucja RP, która w art. 65 ust. 4 mówi, że minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa.

Wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja) oraz - jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej - również o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Wzrost płacy minimalnej może być wyższy od przyjętego w ustawie minimum. Kiedy prognozowana inflacja jest większa niż 5 proc., wtedy zgodnie z ustawą należy płacę podnieść dwa razy. Tak jest w 2023 i tak będzie w 2024 roku.

Jak tłumaczył w rozmowie z PulsHR.pl Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, przy wyliczaniu dolnej granicy rządowej propozycji na kolejny rok, trzeba wziąć pod uwagę różnicę między prognozowaną inflacją na rok miniony a tym, jaka była ona faktycznie. Ta różnica w dwóch ostatnich latach jest bardzo wysoka, bo prognozowano inflację rzędu kilku proc., a realnie wyniosła ona kilkanaście proc. Przykładowo, projekt budżetu na 2024 rok zakłada, że inflacja wyniesie 6,6 proc. Zaś dla 2023 roku przyjęto założenie, że średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

Mechanizm wyliczania, który nie widzi sytuacji kryzysowych

To spowodowało, że w naszym kraju przez dwa lata mamy skokowy wzrost płacy minimalnej. A przedsiębiorcy zaczęli apelować o zmianę zasad jej wyliczania. Przekonują, że negatywnie odbija się on nie tylko na firmach obciążonych rosnącymi kosztami pracy, ale też na samych pracownikach. Bowiem aktualnie obowiązujący mechanizm wyliczania płacy minimalnej nie uwzględnia konsekwencji sytuacji kryzysowych, jakie pojawiają się na rynku.

- Obecne regulacje pokazują, że nie przewidzieliśmy tak wysokiej dwucyfrowej inflacji, dlatego płaca minimalna rośnie bardzo szybko i może działać proinflacyjnie - chroniąc, szkodzi pracownikom - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, szef Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Zdaniem przedsiębiorców aktualnie obowiązujący mechanizm wyliczania płacy minimalnej nie uwzględnia konsekwencji sytuacji kryzysowych, jakie pojawiają się na rynku. (fot. Shutterstock)

Do podobnych wniosków w badaniu „Czy wynagrodzenie minimalne oddziałuje na inflację?" doszła ekonomistka Aleksandra Majchrowska. Wykazała ona, że podnoszenie płacy minimalnej w relacji do średniego wynagrodzenia prowadzi do wyższego tempa wzrostu cen. Szczególnie mocno odbija się ono na cenach żywności.

- Efekty płacy minimalnej różnią się w zależności od regionu; presja inflacyjna była wyższa w regionach o dobrej sytuacji na rynku pracy i relatywnie wysokich płacach. Oznacza to, że w tych regionach firmy w większym stopniu przerzucają wyższe koszty pracy na konsumentów - wskazała autorka badania w artykule zamieszczonym na łamach branżowego czasopisma "Ekonomista".

Zdaniem prof. Jacka Męciny w takiej sytuacji warto byłoby mieć możliwość nawet jednorazowego zahamowania wzrostu płacy poprzez zmniejszenie klina podatkowego, wtedy wartość netto wynagrodzeń rosłaby, a koszt dla pracodawcy nie był tak dotkliwy.

Podobny pomysł ma prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. - Zamroziłbym to na poziomie obecnym, czekając, aż bardziej się wyklaruje sytuacja ekonomiczna i wrócimy na szybką ścieżkę wzrostu – mówił w rozmowie z PAP Cezary Kaźmierczak.

- Warto też wzmocnić negocjacje partnerów i postawić na porozumienie związków zawodowych i pracodawcy, a w razie jego braku ustalić sztywno minimalną jako połowę przeciętnej - tak aby rząd nie mógł ingerować w płacę minimalną. Rząd może się wykazać przy podwyżce wynagrodzeń w sferze budżetowej. Tutaj będę mile zaskoczony, gdy przebije oczekiwania związków i pracodawców - dodaje z przekąsem prof. Jacek Męcina.

To nie mechanizm jest problemem, a wysoka inflacja

Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych przyznaje, że nominalnie przyszłoroczna podwyżka jest znacząca, jednak jej rola dla pracowników jest nie do przecenienia. Ma charakter łagodzący negatywne skutki inflacji.

- Zanim zaczniemy mówić o jakichkolwiek zmianach mechanizmu wyliczania płacy minimalnej w tym roku, weźmy głęboki oddech. Nie należy nic pochopnie zmieniać, bo zdaniem jednej strony taka jest potrzeba chwili. Choć dla wielu przedsiębiorców - w tym wymiarze procentowym - podwyżka może być dotkliwa, to gdyby udało się zdusić inflację, przestanie taką być. Dlatego należy myśleć w kategoriach długoterminowych i prowadzić do uspokojenia sytuacji w gospodarce, a nie dopasowywać prawo wyłącznie do niektórych przedsiębiorców. Kiedy prognozowana inflacja jest na niskim poziomie, wtedy podwyżka też jest niska i tak było przez wiele lat. Wtedy przedsiębiorcy nie alarmowali, że trzeba zmienić mechanizm wyliczania płacy minimalnej. Wtedy ten sam mechanizm, co dziś jest zły, był dobry - komentuje sytuację Grzegorz Sikora z FZZ.

- Zanim zaczniemy mówić o jakichkolwiek zmianach mechanizmu wyliczania płacy minimalnej w tym roku, weźmy głęboki oddech. Nie należy nic pochopnie zmieniać, bo zdaniem jednej strony taka jest potrzeba chwili - mówi Grzegorz Sikora (fot. Unsplash/ Daniel Tong)

Jego zdaniem podwyżka płacy minimalnej to też zwiększone wpływy do budżetu państwa i przedsiębiorcy zamiast myśleć o tym, jak nie zwiększyć pensji pracownikom, tam powinni szukać jakiegoś rodzaju wsparcia.

- Należy dokładnie wyliczyć, ile te wpływy wyniosą i z tego tytułu rząd powinien wprowadzić jakiegoś rodzaju selektywne wsparcie dla niektórych przedsiębiorców. Oczywiście nie dla wszystkich, ale dla tych, którzy rzeczywiście będą mieli problem z udźwignięciem rosnących obciążeń. Pamiętajmy, że po części źródłem galopującej inflacji w pewnym stopniu jest też polityka rządu RP. To niech rząd będzie na tyle odpowiedzialny i weźmie na barki konsekwencje tak wysokiej inflacji. Przecież mechanizm sam w sobie nie jest problemem, problemem jest wysoka inflacja - komentuje Grzegorz Sikora.

Sikora krytycznie ocenia też pomysł umożliwienia jednorazowego wstrzymania podwyżki płacy minimalnej. Jego zdaniem trzeba skończyć z czasem, kiedy, jak pojawia się jakiś problem, to chroni się tylko jedną stronę - pracodawców.

- Gdy jest kryzys i wysoka inflacja, to tracą wszyscy. Dlatego pytam się, w imię jakiego neoliberalnego paradygmatu mielibyśmy wspierać tylko jedną stronę? Nie widzę żadnego innego uzasadnienia dla takiego popuszczania pasa przez przedsiębiorców niż motyw ideologiczny, u podstaw którego leży przeświadczenie, że pracodawca jest dominujący nad pracownikiem w kontekście reprezentacji swoich własnych interesów. Musimy skończyć z takim rozumieniem rynku pracy - podkreśla nasz rozmówca. - Dziś zamiast myśleć o tym, jak uniknąć realizacji tego, co zapisano w ustawie, powinniśmy usiąść i rozmawiać o tym, jak chronić pracowników, których pensje zjada rekordowo wysoka inflacja - podsumowuje.

Unijna dyrektywa o wspólnej płacy minimalnej i tak wymusi zmianę

Dyskusja o płacy minimalnej i zmianie mechanizmu jej wyliczania w Polsce już trwa. Wymusiło ją przyjęcie unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. UE nie chce narzucać poszczególnym krajom jednej, takiej samej kwoty płacy minimalnej. Decyzja o tym, ile wyniesie ona w danym kraju, zostanie w gestii poszczególnych państw, jednak przy jej podejmowaniu będą one musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń.

Do sprawdzenia, czy płaca jest adekwatna, państwa będą musiały ustalić, jakie są realne koszty utrzymania. Trzeba będzie też weryfikować, czy minimalna płaca osiąga np. 60 proc. mediany wynagrodzeń (ten wskaźnik GUS podaje co dwa lata, więc skorzystanie z niego bez zmiany w urzędzie statystycznym będzie trudne) lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Polska na dostosowanie się do nowych wytycznych ma czas do połowy listopada 2024 roku. W Radzie Dialogu Społecznego już rozpoczęły się rozmowy na ten temat.

- Partnerzy potrzebują czasu na wypracowanie nowego mechanizmu stąd apel, aby w tym roku przyjąć jakiś kompromis i pilnie z rządem usiąść do wypracowania nowego mechanizmu. Bardzo pomogłaby deklaracja GUS, że będzie liczył medianę wynagrodzeń co roku - wskazuje prof. Jacek Męcina.

Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby powiązanie płacy minimalnej z 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - Jak widać, obecny model nie jest wystarczający, nie sprawdza się w szczególności w razie spowolnienia gospodarczego - podsumowuje.

