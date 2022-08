To dzięki nim mamy prąd w gniazdkach. Na zarobki nie mogą narzekać

ICH/KDS

• 14 sie 2022 6:00





Dziś, 14 sierpnia, swoje święto mają energetycy. Obchodzimy Dzień Energetyka. Świętuje spora grupa pracowników, bo ponad 114 tys. Czy mają powody do zadowolenia? W tym roku święto przypada na okres kryzysu energetycznego, a to nie wróży spokoju. Branża energetyczna to ponad 114 tys. pracowników (fot. Twitter/PGE)

REKLAMA

Według danych GUS na koniec marca 2022 w dziale gospodarki „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” było zatrudnionych 114,3 tys. osób.

Do największych pracodawców w sektorze elektroenergetyki należą grupy energetyczne kontrolowane przez państwo.

Ile płacą? Dużo więcej niż wynosi średnia krajowa. W I kwartale 2022 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym sektorze wyniosło 9490,04 zł.

Energetycy to ciągle bardzo liczna grupa zawodowa. Według publikacji GUS „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2022” na koniec marca 2022 w dziale gospodarki „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” było zatrudnionych 114,3 tys. osób. To mniej niż rok wcześniej, kiedy we wskazanym dziale pracowało 117,3 tys. osób.

Ile zarabia się w tej branży? W I kwartale 2022 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9490,04 zł, a w I kwartale 2021 roku było równe 8772,72 zł. Z kolei w gospodarce narodowej w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6 235,22 zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najwięksi gracze na rynku

Największą krajową firmą energetyczną jest PGE, w której na koniec 2021 roku pracowało 38 tys. osób - wobec około 40,1 tys. na koniec 2021 roku.

Z kolei przeciętne zatrudnienie w etatach w grupie Tauron w 2021 r. wynosiło nieco ponad 25,3 tys. etatów, co oznacza spadek o 386 etatów względem 2020 r.

W grupie kapitałowej Enea, według stanu zatrudnienia na ostatni dzień 2021 r., na umowę o pracę zatrudnionych było nieco ponad 17,4 tys. osób (stan na podobnym poziomie jak rok wcześniej).

Dla porządku dodajmy, że grupa Energa na koniec 2021 roku zatrudniała na umowę o pracę prawie 8,9 tys. pracowników, co - licząc rok do roku - oznaczało spadek o 8,7 proc. a wynikało to m.in. z połączenia spółki Energa Ochrona z firmą Orlen Ochrona.

Trudny rok w branży

Tegoroczne święto przypada na bardzo trudny czas. Kryzys energetyczny stał się faktem. I pożądane jest, by - korzystając na przykład z okazji Dnia Energetyka - władze zakomunikowały branży, a tym samym wszystkim, jaka jest obecnie doktryna energetyczna Polski. Bowiem taka wiedza z pewnością wyciszyłaby nastrój niepewności wśród energetyków. To byłyby istotne deklaracje-drogowskazy dla całej gospodarki, bo wprawdzie po napaści Rosji na Ukrainę rząd przyjął założenia do aktualizacji polityki energetycznej, ale potrzebny jest ciąg dalszy. W nowej i trudnej sytuacji geopolitycznej konieczne jest szybkie wyjaśnienie kilku kluczowych kwestii takich jak przyszłość energetyki węglowej po 2025 roku, ścieżki zapowiedzianego rozwoju OZE, czy w końcu aktualnych poglądów władz na uruchomienie elektrowni jądrowych w Polsce. Więcej o sytuacji w branży energetycznej przeczytasz TUTAJ

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU