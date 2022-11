To byłaby prawdziwa rewolucja i ratunek dla wielu firm. Chodzi o pensje

W 2023 roku przedsiębiorców czeka dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej. Po raz pierwszy w styczniu do 3490 zł brutto, po raz drugi w lipcu do 3600 zł brutto.

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP, przypomina, że cały czas aktualny jest zgłaszany przez niego postulat wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej.

W rozmowie z nami mówi też o skali likwidacji firm wywołanych trudną sytuacją gospodarczą, wskazuje, jakie wyzwania czekają na przedsiębiorców w przyszłym roku i podaje rozwiązania, które ułatwiłyby ich funkcjonowanie.

Z danych przedstawionych przez rzecznika MŚP wynika, że przedsiębiorczym Polakom udało się znaleźć sposób na prowadzenie biznesu w wyjątkowo trudnych czasach, w jakich żyjemy.

- To niezwykle ciekawa sytuacja, bowiem od początku roku rzeczywiście z jednej strony około 200 tys. firm zamknęło się lub zawiesiło działalność, z drugiej równe 200 tys. się otworzyło. To pokazuje, że najpierw kryzys covidowy, teraz energetyczny i inflacyjny działają bardzo negatywnie na jedne branże, ale inne doskonale sobie radzą - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Adam Abramowicz.

Zobacz całą rozmowę z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem MŚP:

Kryzys nie działa jednakowo na wszystkich. Co więcej - jak zaznacza rzecznik - rząd przeprowadził przez sejm ustawę, która wprowadza maksymalną cenę prądu na poziomie 785 zł za jedną megawatogodzinę. Maksymalną ceną objęte zostaną również firmy z sektora MŚP.

- Najważniejsze jest to, o co postulowałem, czyli żeby cena ta obowiązywała wstecz, od 24 lutego. To z pewnością uspokoi sytuację wśród przedsiębiorców, którzy podejmowali decyzje o zamknięciu właśnie po tym, jak ich miesięczne rachunki za prąd rosły z 10 tys. zł do 100 tys. zł. Takiej skali nie da się pokryć w cenie usługi. Musiały więc zapadać takie decyzje - komentuje nasz rozmówca.