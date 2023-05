Teraz to drażliwy temat, ale nowe przepisy zmuszą pracodawców do zmiany nawyków

Luka płacowa, czyli różnica w zarobkach mężczyzn i kobiet w UE, wynosi 13 proc. W Polsce, według danych Eurostatu, jest to zaledwie 4,5 proc. Warto jednak wiedzieć, że jest to wskaźnik tzw. nieskorygowanej luki płacowej - czyli ogólnej różnicy w zarobkach między płciami bez względu na wykształcenie, doświadczenie czy branżę.

Jeżeli sprawozdania z wynagrodzeń wykażą 5-procentową lukę płacową między kobietami a mężczyznami, pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników. Wobec pracodawców, którzy naruszają przepisy, państwa członkowskie będą musiały wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, np. kary finansowe. Pracownik, który poniósł szkodę w wyniku naruszenia przepisów, będzie mógł domagać się odszkodowania. Po raz pierwszy w nowych przepisach uwzględniono dyskryminację krzyżową oraz prawa osób niebinarnych.

Klauzula poufności to w polskich firmach norma

Serwis LiveCareer.pl przeprowadził badanie „Jawność wynagrodzeń w Polsce oczami pracowników”, w którym ponad 1000 respondentów podzieliło się swoimi doświadczeniami i opiniami, związanymi z polityką płacową na rynku pracy.

Ponad 1/3 ankietowanych (39 proc.) ma w umowie klauzulę poufności i teoretycznie nie może dzielić się ze współpracownikami informacją na temat swoich zarobków. Nie zmienia to jednak faktu, że 75 proc. mówi, iż zdarzyło im się rozmawiać o wynagrodzeniu z kolegami z pracy.

Konsekwencji związanych z dzieleniem się ze współpracownikami wysokością swojego wynagrodzenia boi się 64 proc. badanych.

- Brak jawności wynagrodzeń jest najczęściej korzystny dla pracodawców. Gdy pracownicy nie znają pensji w firmie, a kandydaci widełek, stoją na znacznie gorszej pozycji negocjacyjnej. Co więcej, przy tajemnicy wynagrodzeń pracownikom jest wyjątkowo trudno dochodzić swoich praw albo po prostu wiedzieć, czy pracodawca jest w stosunku do nich fair - komentuje Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Ponad 1/3 ankietowanych ma w umowie klauzulę poufności (fot. Pixabay)

Unijna dyrektywa pozytywnie oceniana przez pracowników

Ankietowani są raczej pozytywnie nastawieni do zmian, które ma wprowadzać unijna dyrektywa. 86 proc. sądzi, że obowiązek zamieszczania widełek przez pracodawców pozytywnie wpłynie na rynek pracy, a 80 proc. badanych uważa, że obecną sytuację poprawi także jawność płac.

Zgodnie z unijnymi przepisami pracownicy oraz ich przedstawiciele będą mogli żądać przejrzystych i pełnych informacji o indywidualnym i średnim poziomie wynagrodzenia w podziale na płeć pracowników. Zakazana zostanie tajemnica wynagrodzenia.

Pracodawca nie będzie mógł umownie zobowiązać pracownika, by nie zdradzał wysokości wynagrodzenia. Nie będzie mógł mu też ograniczać dostępu do informacji o poziomie wynagrodzeń pracowników tej samej lub innych kategorii.

Jeżeli pracownik uzna, że pracodawca nie zastosował wobec niego zasady równego wynagrodzenia i skieruje sprawę do sądu, to – zgodnie z przepisami krajowymi – właśnie prawodawca będzie musiał udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji.

- Moim priorytetem było zapewnienie pracownikom możliwie najbardziej inkluzywnych i jak najszerzej zakrojonych środków przejrzystości wynagrodzeń. Mamy wreszcie wiążące środki walki z różnicami płac między kobietami a mężczyznami. Chronią one wszystkich obywateli Unii przed dyskryminacją płacową. Uznają ich prawa do równej płacy, a także dają im narzędzia, by się jej domagać. Osoby niebinarne mają takie samo prawo do informacji co kobiety i mężczyźni - komentowała przepisy Samira Rafaela, holenderska posłanka z liberalnej grupy Renew Europe, członkini Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Jak podkreśla, jest dumna, że dzięki tej dyrektywie po raz pierwszy w prawodawstwie unijnym zdefiniowano dyskryminację krzyżową (dyskryminacja ze względu na kilka cech - red.) i uznano ją za okoliczność obciążającą przy określaniu wymiaru kary.

86 proc. sądzi, że obowiązek zamieszczania widełek przez pracodawców pozytywnie wpłynie na rynek pracy (fot. Shutterstock)

Warto brać przykład z IT, tam jawność wynagrodzeń to norma

Z badania portalu No Fluff Jobs wynika, że blisko 93 proc. Polaków chciałoby wiedzieć już na etapie przeglądania ofert pracy, jak mogą wyglądać ich zarobki. Dla 4,8 proc. jest to obojętne, a zaledwie 2,3 proc. osób uznaje to za nieważne lub zdecydowanie nieważne.

Posługiwanie się widełkami wynagrodzeń od dawna jest standardem w branży IT. Wynika to częściowo z deficytu pracowników w tym sektorze oraz z faktu, że gros rekrutacji przeprowadzają headhunterzy, którzy określają oczekiwania finansowe kandydata, muszą więc znać też stanowisko pracodawcy.

- W IT poziom płac jest silnie skorelowany z posiadanymi przez daną osobę kompetencjami, które nierzadko wykraczają poza to, co zostało zaznaczone w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Dlatego nie zawsze można owe widełki określić. W jaki sposób bowiem w jednych widełkach płacowych ująć dwóch kandydatów na konsultantów SAP, z których jeden ma wieloletnie doświadczenie programistyczne, pozwalające na bezproblemową analizę kodu programu, co przyspiesza etap konsultacji z klientem i ułatwia szukanie rozwiązań problemu, zaś atutem drugiego są kompetencje do samodzielnego prowadzenia dużych projektów - komentował sytuację Maciej Kabaciński, szef pionu HR w programistycznej firmie Quercus.

Firmy dają podwyżki, a pieniądze są największą motywacją do pracy

W 47 proc. firm, w których pracują ankietowani przez LiveCareer.pl, funkcjonują regularne podwyżki wynagrodzenia. Prawie połowa badanych (48 proc.) twierdzi, że ostatnią podwyżkę wynagrodzenia dostała w tym lub zeszłym roku. Wśród mężczyzn niedawno podwyżkę otrzymało 52 proc., a wśród kobiet 46 proc.

Większość badanych (87 proc.) przyznała, że pieniądze są dla nich najważniejszą motywacją przy zmianie pracy. Sądzi tak więcej kobiet (91 proc.) niż mężczyzn (83 proc.). Ci, którzy nie zgodzili się z tym stwierdzeniem, jako ważniejsze wskazali: chęć rozwoju zawodowego (20 proc.), znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami (15 proc.) czy też brak doceniania ze strony obecnego pracodawcy (13 proc.).

- Nie ulega wątpliwości, że w kontekście zawodowym pieniądze są dla większości Polaków najważniejsze i nie ma w tym absolutnie nic złego - w końcu po to chodzimy do pracy. Co więcej, w systemie, w którym żyjemy, zarobki nie tylko zapewniają utrzymanie, ale przekładają się również na status społeczny i mogą świadczyć o dystynkcji klasowej. Dlatego w świecie, gdzie największe korporacje mają dużą władzę, jawność zarobków ma szansę poprawić sprawczość i pozycję negocjacyjną pracowników - mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

