Tego wcześniej nie było. Pracownicy żądają nowego punktu w umowach o pracę

- To już są zwykle konkretne liczby. Przypomnę, że w lutym poziom inflacji wyniósł 18 proc. Oczywiście wiele wskazuje na to, że inflacja spadnie o kilka procent w tym roku, ale to nadal liczba dwucyfrowa i pracownicy oczekują od przedsiębiorców, że przynajmniej takie będą podwyżki proponowane im raz w roku – mówi Anna Sudolska.

Jak dodaje, pracownicy oczekują, że z każdym rokiem ich pensja będzie rosnąć o minimum średni wskaźnik inflacji.

- Oczekują, że będzie to zapisane w ich umowach o pracę lub kontraktach. To dla nich bardzo ważne podczas podpisywania umów z nowym pracodawcą. Wielu zaznacza, że to warunek podjęcia pracy. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że aktualizacja wysokości wynagrodzeń jest w wielu sektorach potrzebna regularnie, ale to zwykle wskaźniki niesatysfakcjonujące pracowników. Tutaj zapis w umowie dość jasno pokazuje jakie są oczekiwania pracowników. Nie chcą oni, by inflacja pożerała ich realne dochody – dodaje Sudolska.

Inflacja i wzrost cen argumentami w sprawie podwyżki pensji

Wysokość wynagrodzeń w Polsce rośnie z kwartału na kwartał. Pracownicy bardzo często używają inflacji oraz wzrostu cen jako argumentów, dlaczego podwyżka pensji im się należy. Przedsiębiorcy przyznają, że z takimi argumentami trudno dyskutować, bo wszyscy odczuwają inflację.

- W tym roku sytuacja jest jeszcze bardziej nietypowa, bo pracodawcy spodziewają się postulatów o podwyżki także w lipcu, gdy drugi raz wzrośnie płaca minimalna – mówi Anna Sudolska. - Najszybciej wynagrodzenia rosną w sektorze IT, BPO oraz w sektorze logistycznym, szczególnie przy obsłudze klientów z zakresu e-commerce. To nie jest zaskakujące, bo to branże, gdzie drastycznie brakuje kadr, a doświadczeni eksperci otrzymują nawet kilka ofert pracy w tygodniu. Oczywiście zauważamy, że sektor IT również ma swoje problemy, ale jeżeli przekładają się one na kadry, to raczej u juniorów, a nie u doświadczonych menadżerów. Ci nadal mogą liczyć na oferty pracy i wysokie wynagrodzenia.

