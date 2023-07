Tego na rynku nie widzieliśmy od roku. Wzrost wynagrodzeń przegonił inflację

Jak wyjaśnia GUS, wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w czerwcu 2023 r. względem maja 2023 r. spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in. premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych, a także wypłat odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Jak podaje GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku było wyższe o 11,9 proc. i wyniosło 7335,20 zł brutto . Przed rokiem (czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.) odnotowano wzrost przeciętnej płacy o 13 proc.

Podwyżki odnotowano prawie we wszystkich sekcjach, z czego największy w sekcji "górnictwo i wydobywanie" (o 10,7 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 11 290,69 zł (miesiąc wcześniej wynosiły 10 201,34 zł). Drugą sekcją, w której odnotowano wzrost wynagrodzenia jest "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę" (o 7,4 proc.) - do 10 063,21 zł (miesiąc wcześniej wynosiła 9 365,97 zł).

źródło: Główny Urząd Statystyczny

"Realne wynagrodzenia urosły po raz pierwszy od lipca 2022"

Jak zaznaczają specjaliści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wzrost wynagrodzeń w czerwcu przegonił inflację.

- Wynagrodzenia wzrosły o 11,9 proc. r/r – nieco mniej niż w poprzednich miesiącach. Oznacza to zwiększenie zdolności nabywczej konsumentów. Spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń w 2023 i 2024 r., przy spadającej inflacji - komentują specjaliści z PIE na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiadają się analitycy z Banku Pekao.

- Mamy to. Realne wynagrodzenia urosły po raz pierwszy od lipca 2022. Czerwcowy wzrost płac lekko zaskoczył ekonomistów w dół i wyniósł 11,9 proc. r/r wobec konsensusu 12,1 proc. Od sierpnia wzrost siły nabywczej płac w sektorze przedsiębiorstw będzie normą - oceniają specjaliści Pekao na Twitterze.

Również analitycy ING Banku Śląskiego podkreślają że w czerwcu realne, tj. skorygowane o wzrost cen wynagrodzenia zwiększyły się po raz pierwszy od lipca 2022.

- Stosunkowo wysoki wzrost płac prawdopodobnie utrzyma się także w kolejnych miesiącach. Obok niskiego bezrobocia, wspierać go będzie średnioroczna podwyżka płacy minimalnej o ponad 20 proc. w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas dalszy spadek inflacji, realny wzrost wynagrodzeń powinien w kolejnych miesiącach przyspieszać - ocenili analitycy ING.

Ich zdaniem, oznacza to, że w drugiej połowie roku najprawdopodobniej dojdzie do odbicia wydatków konsumpcyjnych po słabym pierwszym półroczu.

- Biorąc jednak pod uwagę hamowanie zatrudnienia i potencjalny odpływ uchodźców, wzrosty te mogą okazać się ograniczone - wskazali ekonomiści.

Sytuacja na rynku pracy stabilna, ale firmy coraz mniej rekrutują

Jak podaje GUS, w czerwcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw względem maja 2023 r. zmniejszyło się o 0,1 proc. i wyniosło 6 mln 512,8 tys. etatów. Niewielki spadek był wynikiem, m.in. zwolnień pracowników w jednostkach oraz końcem umów terminowych.

Przeciętne zatrudnienie w stosunku do czerwca 2022 r. zwiększyło się o 0,2 proc. Warto dodać, że w czerwcu 2022 r. odnotowany w skali roku wzrost był wyższy i wynosił 2,2 proc.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zdaniem specjalistów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, sytuacja na rynku pracy jest stabilna, lecz spowolnienie gospodarcze sprawia, że firmy mniej rekrutują.

- Od stycznia liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw spadła z 6530 do 6512 tys. - zaznaczają na Twitterze.

Analitycy ING przypomnieli z kolei, że w maju zatrudnienie zwiększyło się o 0,4 proc. rok do roku, co oznacza, że w ciągu miesiąca ubyło prawie 5 tys. miejsc pracy.

- Sytuacja na rynku pracy pozostaje napięta, choć widać kolejne symptomy spowolnienia. Chociaż poziom zatrudnienia nieznacznie się obniżył w ostatnich miesiącach, to poziom bezrobocia pozostaje historycznie niski z uwagi na pogarszającą się demografię. Co więcej, pojawiają się informacje, że rozpoczął się odpływ Ukraińców - wskazali ekonomiści ING, cytowani przez PAP.

Dodali, że popyt na pracowników ze strony niektórych sektorów przetwórstwa obniżył się, ale w warunkach rekordowo niskiego bezrobocia zasoby potencjalnych pracowników pozostają ograniczone.

- W efekcie mimo spadku inflacji i pogorszenia koniunktury (np. w przemyśle) wzrost nominalnych płac stabilizuje się na niskich dwucyfrowych poziomach - zauważyli.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl