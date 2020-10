Tarcza 5.0 wprowadza zmiany. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników wydłużone

Tarcza 5.0 wprowadza kolejne zmiany w tzw. specustawie z 2 marca 2020 roku. Dobrą informacją dla pracodawców jest to, że mogą dłużej korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Tarcza 5.0 wydłuża terminy możliwości skorzystania z dopłat do pensji (Fot. Shutterstock)

Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, mogą to zrobić najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez prezydenta 22 września) oprócz nowych zapisów, wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Najważniejszą zmianą, z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wnioski składane do wojewódzkich urzędów pracy) jest to, że mogą to zrobić najpóźniej do 30. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wcześniejsze przepisy umożliwiały wnioskowanie o wsparcie do 27 września.

Przypomnimy, zasady dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń opisują dwa artykuły z omawianej ustawy - art. 15g i 15 gg. Zgodnie z tym pierwszym ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów takich samych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Jest też druga opcja - gdy spadek obrotów wyniesie nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Jeśli chodzi o art. 15gg specustawy, to zasady są podobne do tych opisanych w 15g - pod względem spadku obrotów. Różnica dotyczy pracowników. To dofinansowanie jest skierowane do przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników nieobjętych: przestojem (opisanym w Kodeksie Pracy), przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

