Tak COVID-19 wpłynął na nasze wydatki i oszczędności

Polska i Portugalia to dwa kraje Unii Europejskiej, w których wydatki na spożycie indywidualne gospodarstw domowych w trzecim kwartale 2020 roku były wyższe niż w roku 2019. Największe spadki konsumpcji gospodarstw domowych rok do roku odnotowano w Hiszpanii i we Włoszech.

• 2 lut 2021





Niemal 52 proc. badanych nie gromadzi oszczędności w czasie pandemii (Fot. Pixabay)

Jak podaje Eurostat, choć stopa oszczędności gospodarstw domowych w UE spadła w trzecim kwartale 2020 r., jednak nadal była o 4,5 punktu procentowego wyższa niż rok temu.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r. stopa oszczędności gospodarstw domowych wzrosła we wszystkich państwach członkowskich (dla których dostępne są dane) w trzecim kwartale 2020 r. Największy wzrost rok do roku odnotowano w Holandii (+7,9 pkt proc.), następnie Dania (+7,7 pkt proc).

W większości krajów wzrost rok do roku był jednak niższy niż w poprzednim kwartale. Wynika to z faktu, że wydatki na spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału, chociaż nadal były niższe niż rok temu we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem dwóch (Polska + 3,8 proc. i Portugalia + 0,2 proc.). Największe spadki konsumpcji gospodarstw domowych rok do roku odnotowano w Hiszpanii (-8,5 proc.) i we Włoszech (-7,4 proc.).

Tymczasem dane z "Barometru Oszczędności" przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, wskazują, że blisko jedna czwarta (24 proc.) respondentów deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności.

Niemal 52 proc. badanych nie gromadzi oszczędności w pandemii. Dla blisko 2/3 z tej grupy głównym powodem są zbyt niskie dochody. Blisko co dziesiątą osobę przed oszczędzaniem powstrzymuje konieczność pokrycia dużych aktualnych wydatków. W grupie nieoszczędzających w obliczu koronawirusa są też osoby, które nie obawiają się o swoją sytuację finansową (17 proc.) albo nie przewidują negatywnych skutków pandemii dla swojego portfela (13 proc.). Z kolei co dziesiąty deklaruje, że posiada już wystarczające środki na wypadek sytuacji kryzysowych, a 9 proc. respondentów liczy na możliwość zwrócenia się po pomoc w razie problemów finansowych do rodziny czy znajomych.

