Szwajcar w miesiąc zarabia tyle, co Bułgar przez cały rok. A Polak?

Szwajcar, aby kupić ubrania warte 3 tys. zł, musi przepracować nieco ponad 2 dni, a Polak na ten sam zestaw musi pracować tych dni ponad 14 - wynika z raportu SneakerStudio.

Polak ze średnią pensją zarobi około 3954 zł miesięcznie, czyli około 47 436 zł rocznie (Fot. Shutterstock)

Analitycy SneakerStudio sprawdzili, jak długo mieszkańcy wybranych krajów muszą pracować, aby zarobić na pełny, markowy ubiór o wartości około 3 tys. zł. W rankingu wzięto pod uwagę 34 kraje - głównie europejskie, ale pod lupą znalazła się również Japonia oraz USA.

Z analizy wynika, że najlepiej zarabiają Szwajcarzy. Średnia miesięczna pensja netto w ich przypadku to aż 25 710 zł miesięcznie, z kolei przeciętna roczna pensja to około 308 520 zł. Wśród najgorzej zarabiających znaleźli się Bułgarzy z kwotą 2 426 zł netto, co daje roczne wynagrodzenie w wysokości 29 112 zł netto. Szwajcar w nieco ponad miesiąc zarabia średnio tyle, co Bułgar przez cały rok.

Warto dodać, że zaraz za Szwajcarią znajduje się Islandia z kwotą 16 293 zł i Norwegia z kwotą 16 128 zł. Na drugim końcu zestawienia, obok Bułgarii, mamy Turcję - 2 500 zł oraz Rumunię - 3 228 zł. Polska nie wypada najlepiej w rankingu - jest mocno poniżej europejskiej średniej wynoszącej 9 087 zł. Polak ze średnią pensją zarobi około 3954 zł miesięcznie, czyli około 47 436 zł rocznie.

Źródło: SneakerStudio

Ile dni muszą pracować mieszkańcy poszczególnych państw, aby móc pozwolić sobie na zakup markowych ubrań w przeciętnych cenach (ok. 3 tys. zł)? Jak zauważają analitycy SneakerStudio, Polak ze średnią pensją musiałby pracować 14,3 dnia, czyli 114,57 godzin na zakup wybranego stroju. Co istotne, w Polsce większość mieszkańców zarabia poniżej średniej krajowej.

Podobnie sytuacja wygląda na Słowacji (14,8 dnia) oraz w Chorwacji (15,4 dnia). Na markowy strój wart 3 tys. zł najszybciej zarobiliby Szwajcarzy. Już po 2,2 dniach (17,6 godzin) mogliby wybrać się na zakupy. Warto podkreślić, że to 8 razy szybciej niż w przypadku Polaków.

- Stosunkowo szybko potrzebną sumę są w stanie zarobić także mieszkańcy Islandii (3,5 dnia), Norwegii (3,5 dnia), Luksemburgu (3,6 dnia), Holandii (3,8 dnia) i Danii (3,9 dnia). Jeśli chodzi o sytuację poza Europą - mieszkańcy Stanów Zjednoczonych potrzebowaliby 3,6 dnia pracy (29,15 godzin) - czytamy w raporcie SneakerStudio.

