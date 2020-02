Szef bankowej grupy UBS zarobił 12,5 mln franków w 2019 r.

Wśród przyczyn zmniejszenia wynagrodzenia Ermottiego wskazuje się na wydarzenia z ubiegłego roku, jakie miały miejsce w Union Bank of Switzerland (UBS). Grupa bankowa i jej szef zostali wmieszani w kilka skandali. Jak przypomina agencja Reuters, jej wyniki nadszarpnął pozew sądowy oraz fakt niedotrzymania celów finansowych w 2019 roku. Pozew dotyczył prania brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatków. Wyrok, który zapadł we Francji w lutym ubiegłego roku, nakazał UBS zapłacić 5 miliardów dolarów kary.

Cała pula wynagrodzenia dla Ermottiego i jego kolegów z zarządu wyniosła 110 milionów franków - to o 9 milionów więcej niż w 2018 r.

W kontekście Sergio Ermottiego warto zaznaczyć, że żegna się on z bankiem. Zastąpi go Ralph Hamers, który ustąpi 30 czerwca ze stanowiska prezesa ING. Zajmie on miejsce Ermottiego jesienią.