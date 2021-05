Studencka praca. Tymczasowa i słabo opłacana

Jak pokazują analizy Polskiej Rady Biznesu, pandemia wyjątkowo mocno uderzyła w portfele studentów. Badanie „Student w pracy” wykazało wyraźny spadek zarobków w tej grupie. A jak wskazują eksperci, przed wkraczającymi na rynek pracy wiele wyzwań.

km

km • 6 maj 2021 20:00





Jak wskazują eksperci, przed wkraczającymi na rynek pracy wiele wyzwań (fot. Pixabay)

REKLAMA

- Choć oficjalne bezrobocie cały czas jest najniższe w Unii Europejskiej, to wśród młodych ludzi panuje dużo większą niepewność co do zatrudnienia – wyjaśnia Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

13 proc. studentów otrzymuje wynagrodzenie poniżej 1 tys. Najwięcej osób z takimi zarobkami jest w Krakowie (20 proc.). Najwyższe pensje, w wysokości ponad 5 tys. zł na rękę, najwięcej studentów otrzymuje we Wrocławiu (17 proc.).

Jak się jednak okazuje, słabsza sytuacja na rynku pracy nie odbiera młodym ludziom marzeń. Za 10 lat prawie co trzeci student chciałby zarabiać powyżej 10 tys. złotych na rękę.

Zgodnie z raportem Polskiego Forum HR nawet 37 proc. pracowników na rynku tymczasowym to osoby poniżej 26. roku życia. Znaczna część z nich to studenci stacjonarni i zaoczni, dla których elastyczna praca dorywcza to jedyny osiągalny sposób pogodzenia nauki z zarabianiem. Tym bardziej, że koszty koszty utrzymania rosną – średnia studenckich miesięcznych wydatków w 2020 r. wyniosła już 2652,95 złotych, co stanowi wzrost o aż 500 złotych w porównaniu do 2019 roku.

Przed młodymi pracownikami podwójny problem. Branże, w których zazwyczaj znajdują zatrudnienie, takie jak gastronomia czy turystyka, od zeszłego roku funkcjonują z ogromnymi problemami. Po drugie w pozostałych gałęziach gospodarki to najmłodsi stażem pracownicy byli pierwsi do zwolnienia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Skalę problemu pokazała także kolejna edycja badania „Student w pracy” zrealizowanego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.

- Rozpoczynanie kariery zawodowej w obecnym czasie jest trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Choć oficjalne bezrobocie cały czas jest najniższe w Unii Europejskiej, to wśród młodych ludzi panuje dużo większą niepewność co do zatrudnienia – wyjaśnia Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef Programu Kariera, największego w Polsce niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów.

Młodzi pracownicy „ofiarami” pandemii

O tym, że ci, którzy zaczynają swoją zawodową karierę, mają wyjątkowo trudne zadanie, mówił w rozmowie z PulsHR.pl Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. - Spoglądając na dane Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz bilansy światowe widzimy, że ten kryzys w największym stopniu uderzył w osoby młode, nie tylko w Polsce. To one najczęściej traciły pracę w wyniku kryzysu, a uderzenie tego kryzysu w rynek pracy jest czterokrotnie silniejsze niż kryzysu finansowego z 2008 i 2009 roku. Większość młodych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, nie trafia do rejestru osób bezrobotnych. Ci młodzi ludzie wpadają w bierność zawodową - co ma fatalne skutki na przyszłość – wyjaśniał. Zobacz rozmowę na temat przyszłości runku pracy Co więcej zjawisko, z jakim mamy do czynienia aktualnie, będzie miało długofalowe konsekwencje. - Analizy pokazują, że osoby wchodzące na rynek pracy w czasie kryzysu nie osiągają później takich możliwości zarobkowych i możliwości awansu jak pokolenia wchodzące na rynek pracy w okresie wzrostu. Pamiętajmy także, że pojawia się tu sytuacja nie tylko utraconych możliwości na rynku pracy, ale także możliwości edukacji, rozwijania kompetencji społecznych. Trzecim elementem są kwestie związane ze zdrowiem psychicznym młodych osób - dodaje. Praca studenta – mniej stała i z niższym wynagrodzeniem Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera przez pracownię SW Research wynika, że prawie 30 proc. obecnie pracujących studentów zarabia na rękę pomiędzy 2 tys. a 3 tys. zł. To spadek o 10 punktów procentowych w porównaniu do 2020 r. – wówczas takie osoby stanowiły blisko 40 proc. Jednocześnie ponad 11 proc. studentów otrzymuje więcej niż 5 tys. zł netto – to prawie 3 razy więcej niż rok temu. - Widać, że pewna grupa studentów została częściowo wypchnięta z rynku pracy. Jednak ci, którzy stanowią wartość dla firm, mogą liczyć na solidne uposażenie – komentuje Marian Owerko. Źródło: badanie „Student w pracy” 13 proc. studentów otrzymuje wynagrodzenie poniżej 1 tys. Najwięcej osób z takimi zarobkami jest w Krakowie (20 proc.). Na drugim miejscu znalazły się Warszawa i Poznań (18 proc.). Z kolei najwyższe pensje, w wysokości ponad 5 tys. zł na rękę, najwięcej studentów otrzymuje we Wrocławiu (17 proc.). Dalej w kolejności są Trójmiasto (16 proc.), Bydgoszcz i Toruń (14 proc.), Łódź (13 proc.), Poznań (10 proc.) i Szczecin (8 proc.). Na samym końcu Warszawa (6 proc.) i Kraków (5 proc.). źródło: badanie „Student w pracy” Zauważalny jest także wzrost tymczasowości zatrudnienia. Obecnie znacznie więcej studentów niż w 2020 r. określa swoją pracę jako dorywczą nieregularną – 36 proc. wobec 27 proc. rok temu. Prawie 55 proc. związane jest z pracodawcą poprzez umowy cywilno-prawne (w zeszłym roku 41 proc.). Mało pracy w gastro, więcej w logistyce Rynek pracy tymczasowej, z którym najmocniej związane są osoby łączone naukę z pracą, odczuł skutki pandemii dość mocno. - Wiele strategicznych dla niego branż zostało zamrożonych. Szczególnie widoczne jest to w sektorach HoReCa, turystyce, sprzedaży detalicznej i branży eventowej, gdzie większość pracowników tymczasowych została zwolniona, a to właśnie tam najczęściej pracowali studenci - wyjaśnia Piotr Deloff z Fitjob, platformy łączącej studentów z pracodawcami. Z przygotowanego przez OTTO Work Force Polska raportu „Nowy pracownik tymczasowy w Polsce”, wynika, że w 2020 r. rynek zdominowany został przez usługi kurierskie i logistyczne (odpowiednio 47 proc. i 27 proc.), bezpośrednio związane z dynamicznym wzrostem usług e-commerce. Zobacz: Studenci ofiarami pandemii. Nie ma dla nich pracy Wzrost zapotrzebowania pojawił się również w branży spożywczej, która na skutek sanitarnych restrykcji nierzadko potrzebowała wsparcia. - Najpopularniejszą studencką pracą dorywczą w czasie pandemii jest dziś praca w magazynie, czyli kompletowanie towarów i przygotowanie do wysyłki – mówi Siergiej Kriukow, CEO Fitjob, podsumowując ogłoszenia, które pojawiły się na platformie w ostatnich miesiącach. - Zwiększone zapotrzebowanie zgłaszają również sieci detaliczne, które szukają pracowników do inwentaryzacji lub innych prac pomocniczych. Pandemia nie skreśla marzeń Jak się jednak okazuje, słabsza sytuacja na rynku pracy nie odbiera młodym ludziom marzeń. Za 10 lat prawie co trzeci student chciałby zarabiać powyżej 10 tys. złotych na rękę. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 8 punktów procentowych. Za rok prawie połowa chciałaby dostać ponad 5 tys. zł netto. fot. Shutterstock

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.