Straż Graniczna zapłaci więcej za pilnowanie granicy. Ale tylko tej na wschodzie

Do tej pory prawo do dodatku mieli funkcjonariusze spełniający 2 przesłanki. Musieli oni wykonywać zadania „w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego na granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą oraz w lotniczych lub morskich przejściach granicznych”. Ponadto musieli pełnić służbę w placówkach SG w komórkach wewnętrznych właściwych do kontroli ruchu granicznego, służby granicznej, służby dyżurnej operacyjnej, wsparcia specjalistycznego, postępowań granicznych.

Po zmianie dodatek przysługiwać będzie również funkcjonariuszom pełniącym służbę w placówkach SG, którzy ochraniają odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą. Zrezygnowano też z uzależnienia uprawnienia do tego dodatku od „wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego”.

Funkcjonariusze, którzy na co dzień nie pełnią służby na stanowiskach, na których przysługuje dodatek graniczny, ale ze względu na bieżące potrzeby zostali skierowani do pracy w miejsca czy stanowiska objęte dodatkiem, otrzymają go w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wykonywania tych zadań.

- Mając na uwadze trudną sytuację na granicy wschodniej RP spowodowaną skomplikowaną sytuacją migracyjną, wojną w Ukrainie oraz uwzględniając zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach SG ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą w realizację zadań związanych z ochroną granicy państwowej, koniecznym jest dokonanie zmiany rozporządzenia - czytamy w uzasadnieniu.

Jak podał portal infosecurity24.pl, powołując się na dane MSWiA, rozszerzeniem dodatku objętych zostanie 1939 funkcjonariuszy (przed zmianą było to 5007).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl