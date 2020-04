Strach, zaangażowanie czy prestiż - co sprawia, że godzimy się zarabiać mniej

Ciężko dziś znaleźć branżę, która nie odczuwa ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa. Rezygnacja z benefitów, zamrożenie podwyżek i premii, ścinanie wynagrodzeń i zwolnienia - to rzeczywistość, z jaką rynek pracy ma do czynienia od ponad miesiąca.

By ratować miejsca pracy, wielu pracodawców decyduje się obniżać wynagrodzenia. Pracownicy nową sytuację akceptują często bez żadnych pytań. Jak się okazuje, przyczyn takiej sytuacji jest kilka - i nie zawsze na pierwszym miejscu jest dobro firmy.

Przeczytaj: Można powstrzymać koronakryzysowe zwolnienia. Firmy wskazały jak

Zacznijmy od powodów redukcji wynagrodzeń. Ten najpowszechniejszy to obniżka jako element planu ratunkowego czy naprawczego dla firm. Dla wielu pracodawców obniżki płac i zgoda pracowników na finansowe poświęcenie to jedna z form walki o utrzymanie przedsiębiorstwa.

Jest też druga strona medalu, zdecydowanie mniej pozytywna.

- Część przedsiębiorców - niestety muszę to powiedzieć, choć nie będą oni z tego powodu zadowoleni - chce po prostu wykorzystać sytuację. Wielu menedżerów, których znam, twierdzi, że do tej pory mieliśmy rynek pracownika, co było dla nich bardzo frustrujące. Dziś cieszą się, że sytuacja się odwraca i wszystko – tu cytat – „zaczyna wracać do normy” – wyjaśnia Bruno Żółtowski, psycholog biznesu i coach. - Dla niektórych pracodawców to, że muszą prosić o pracę, stało się wcześniej normą. Widzą oni korzyść w tym, że w sytuacji kryzysu i zagrożenia to oni rozdają karty (w relacji pracodawca-pracownik).

CZYTAJ DALEJ »

Jak podkreśla Bruno Żółtowski, pracownicy decydują się na bezwarunkowe przyjęcie obniżek wynagrodzenia z kilku przyczyn. Jedną z najbardziej oczywistych jest strach.

- Pracownicy kalkulują, jakie konsekwencje może mieć odmowa zmniejszenia wynagrodzenia, przeciwstawienie się pewnym decyzjom szefa. Ten strach sprawia, że nie podejmują walki w obawie o utratę pracy - precyzuje.

Inną, rzadziej spotykaną ale pozytywną przyczyną jest zaangażowanie pracowników w ratowanie tworzonego przez nich przedsiębiorstwa.

- Ja w swojej firmie, choć nie musiałem takich decyzji podejmować, widzę, że nasz zespół wie, że trzeba zrobić wszystko, by nas uratować. Są dzięki temu zaangażowaniu ludzie gotowi są także na pewne ustępstwa - wyjaśnia Żółtowski.

To nie koniec obniżek

Obniżki wynagrodzeń nie dotknęły wszystkich pracowników. To jednak nie oznacza, że mogą oni spać spokojnie.

Polski Instytut Ekonomiczny zbadał, w pierwszych dniach kwietnia, jak firmy radzą sobie z przestojem oraz jakie działania planują wprowadzić w najbliższych tygodniach.

- Prawie połowa (46 proc.) badanych przez PIE firm jest zdecydowana obniżyć wynagrodzenia w związku z trudnościami finansowymi. Utrzymanie dotychczasowych stawek deklaruje jedna trzecia pracodawców – wyjaśnia ekonomista instytutu Jakub Sawulski.

Zobacz: Pandemia koronawirusa najmocniej uderzyła w usługi i mikrofirmy

Warto jednak podkreślić, że są firmy, które na pandemii nie tracą, wręcz przeciwnie.

Praca jest, co widać po liczbie ogłoszeń rekrutacyjnych w sklepach spożywczych czy drogeriach. Wskutek nadzwyczajnej sytuacji i obostrzeń w wielu przypadkach wydłużają one godziny pracy sklepów, a co za tym idzie - potrzebują nowych pracowników.

Jak wynika z analizy serwisu Pracuj.pl, między 16 marca a 14 kwietnia co piąte nowe ogłoszenie kierowano sprzedawców (19 proc.). Pracowników potrzebowały sklepy spożywcze, markety i drogerie, odczuwające odpływ kadr (np. na urlopy związane z opieką nad dziećmi).

Zobacz: 37 tys. aktywnych ofert pracy z całej Polski. Kogo rekrutują firmy?

Rekrutację na nowe stanowisko pomocnicze dla wsparcia sprzedaży prowadzi na przykład Lidl Polska; ma to być odpowiedź na zwiększoną ilość pracy i pomoc dla obecnych pracowników sklepu w ich codziennych obowiązkach, jak rozpakowywanie towaru czy dbałość o porządek.

O dodatkowej rekrutacji informowała też wcześniej PulsHR.pl sieć Tesco. Sieć szuka dodatkowych osób, by pomóc stałym pracownikom w tym szczególnym okresie. Spółka zaprasza do aplikowania - szczególnie tych, którzy z powodu obecnej sytuacji nie mogą tymczasowo wykonywać swej pracy i szukają źródła zarobku.

Zobacz: Lidl, Tesco, Biedronka, Kaufland chronią pracowników przed koronawirusem

Warto w takim razie zadać pytanie, czy dla domowych budżetów teraz dobrym rozwiązaniem nie byłoby przebranżowienie? Tym bardziej, że w wielu przypadkach praca za płacę biurową zrównała się (a nawet jest niższa) z tą za pracę na przykład w sklepie...

Prestiż za wszelką cenę?

W tym przypadku sprawa jest jednak skomplikowana i ma kilka poziomów. Po pierwsze dla części otoczenie w jakim się pracuje czy prestiż budynku ma znaczenie.

- Zapewne w wielu przypadkach tak właśnie jest. Na pewno jesteśmy w stanie "wziąć na przeczekanie" trudne sytuacje, poświęcić się i poczekać do powrotu stanu, do którego się przyzwyczailiśmy. Na pewno warunki tej pracy, to czy się w niej spełniamy, komfort i wygoda powodują, że próbujemy utrzymać np. stanowisko biurowe i mniej chętnie decydujemy się podjąć pracę fizyczną, nawet w zamian za lepsze wynagrodzenie - wyjaśnia Bruno Żółtowski.

W wielu przypadkach jednak decyduje coś zupełnie innego. Wielu pracowników zatrudnionych jest w branżach, firmach lub miejscach bardzo "hermetycznych" - ze skomplikowanym procesem rekrutacji. Tak jest m.in. w agencjach reklamowych, firmach ewentowych, międzynarodowych korporacjach.

Jak podkreśla Bruno Żółtowski w takich przypadkach motywacją są nie tylko zarobki.

- Jeśli przyjrzymy się koncepcjom motywowania do pracy, to one często odwołują się do tego, że ludzie chodzą do pracy po pieniądze, ale nie jest to przecież jedyna przyczyna. Widzimy to w wielu zawodach. Spójrzmy na pielęgniarki, nauczycieli... Są ludzie, którzy pracują nie tylko dla pieniędzy. Może być więc tak, że decyduję się zarabiać pół pensji, utrzymując swoje zatrudnienie w biurze, niż za większe pieniądze pójść pracować "na kasę" w markecie – wyjaśnia Bruno Żółtowski.