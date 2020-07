Średnia pensja w Polsce za 5 lat to 2 tys. euro? Mało prawdopodobne

- Średnia pensja przeciętna w naszym kraju dzisiaj wynosi około 1300 euro. Ona wzrosła o ponad 20 proc. na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przypomnę, że najniższa płaca wzrosła o 850 zł od 2015 roku. To jest prawie wzrosła o połowę. Nigdy nie było czegoś takiego do tej pory - wyliczał na wiecu w Radomiu prezydent Duda.

Jak dodawał, gdyby ten wzrost był utrzymany, przeciętne wynagrodzenie w Polsce powinno sięgnąć około 1800 euro za te kolejne 5 lat.

- To mało. Chcę, żeby Polacy zarabiali tak, jak w bogatych państwach na zachodzie Europy. To musi być za 5 lat co najmniej 2000 euro w przeliczeniu, taka jest prawda. (…) Temu ma służyć skuteczna polityka gospodarcza - podkreślał.

Teraz pod lupę zapowiedzi Dudy wzięli ekonomiści i sprawdzili, czy taki wzrost średnich wynagrodzeń jest realny do osiągnięcia. Przypomnijmy też, że dane GUS za maj mówią, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło w tym miesiącu 5119,94 zł. Wzrosło w porównaniu rok do roku o 1,2 proc., jednakże tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach. W kwietniu średnia płaca w przedsiębiorstwach sięgnęła 5285 tys. zł brutto. Tym samym w maju zarabialiśmy mniej o 160 zł niż w poprzednim miesiącu i 360 zł mniej niż w marcu.

- W Polsce w ostatnim okresie płace realne rosły w relatywnie dużym tempie, ale dogonienie w 2025 roku 2000 euro wymagałoby wzrostu wydajności do poziomów nienotowanych w najbardziej rozwiniętych technologicznie gospodarkach świata i niezakładanego w żadnych dotychczasowych prognozach, nawet tych najbardziej optymistycznych - komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

W swej opinii powołuje się na analizę prof. Joanny Tyrowicz z GRAPE, która ocenia, że „nie wydaje się to w ogóle prawdopodobne” oraz, że „wydajność w polskiej gospodarce musiałaby rosnąć cztery razy szybciej niż w okresie najszybszego wzrostu w latach 90”. Przytacza również oficjalne prognozy Ministerstwa Finansów, które dwa razy do roku publikuje „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

- W tym dokumencie zawarta jest długookresowa prognoza makroekonomiczna. Ostatnie wytyczne MF przygotowywało jeszcze przed kryzysem, jesienią 2019 r. wraz z Ustawą budżetową. Zgodnie z tą prognozą w 2025 r. płaca średnia będzie o 1/5 niższa niż 2 tys. euro. Ten poziom będzie osiągnięty dopiero pod koniec obecnej dekady, to jest w 2029 roku - wymienia Dudek.

Dudek w komentarzu zastrzega, że nominalny wzrost płac z punktu widzenia konsumenta nie jest najważniejszy. Nie możemy zapominać o inflacji. Co z tego, że płaca wzrośnie o 10 proc., jeżeli ceny też wzrosną o 10 proc...

Ważna jest jeszcze siła nabywcza wynagrodzenia, tzw. płaca realna. Uwzględniając dzisiejszą siłę nabywczą, poziom zapowiedziany przez PAD, według prognozy MF byłby osiągnięty dopiero w 2037 roku.

- Oczywiście kryzys COVID-19 zweryfikował wszystkie prognozy. Nie znamy jeszcze założeń makroekonomicznych do budżetu państwa na 2021 rok i lata kolejne, ale Ministerstwo Finansów przekazało już do NFZ wskaźniki makroekonomiczne w celu przygotowania planu finansowego NFZ. Wskaźniki obejmują lata 2020-2023. Zgodnie z tymi prognozami, średnia płaca na koniec 2023 roku będzie niższa o 7 procent od prognozowanej na ten rok przed kryzysem. To obniża całą ścieżkę płacy w latach kolejnych. Przyjmując założenia makroekonomiczne po 2023 roku z „Wytycznych…”, nominalny poziom płacy odpowiadający 2 tysiącom euro zostanie przekroczony dopiero na początku następnej dekady, to jest w 2031 roku, ale już w ujęciu stałej siły nabywczej (płacy realnej) dopiero w 2040 roku - podsumowuje Dudek.

Wydajność a wynagrodzenia

Kilka lat temu pokusiliśmy się o analizę danych OECD dotyczących wzrostu wydajności i wynagrodzeń polskich pracowników. Co się okazało?

Wydajność pracy wśród polskich pracowników odnotowuje spektakularne wzrosty, wynagrodzenia rosną dużo wolniej. Pod względem wzrostu wydajności wypadamy niemal najlepiej na świecie - wyprzedza nas jedynie Korea Południowa i Irlandia. Co nie oznacza, że w ogóle w klasyfikacji aktualnego poziomu wydajności pracy wypadamy dobrze... Polska nadal znajduje się na szarym końcu. Bardzo dużo pozostaje tu do zrobienia...

Grafika: PTWP

Kiedy zestawimy te wartości z danymi dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń (źródło OECD), okaże się jednak, że wydajniejsze pracowanie nie opłaca się tak, jak można się było spodziewać (wskaźnik wydajności rośnie dużo szybciej niż średnie zarobki). W latach 1995-2017 wydajność wzrosła 2,5 raza, a nasze średnie zarobki tylko 1,7 raza.

- Dziś wiemy, że w latach 90. w zdecydowanej większości przedsiębiorstw mieliśmy do czynienia z przerostem zatrudnienia. Tym samym efektywność pracowników była stosunkowo niska. Co więcej, to, co tworzyło nasze PKB, było nisko przetworzone, stąd i wartość dodana była stosunkowo niska. Obecnie, kiedy dostarczamy na rynek produkty, które są znacząco bardziej przetworzone, a tym samym generują znacząco wyższy poziom wartości dodanej, za które ktoś jest skłonny więcej zapłacić, to w przeliczeniu na pracownika PKB zaczyna przyrastać - wyjaśniał w rozmowie z PulsHR.pl dr Bartłomiej J. Gabryś, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Gabryś podkreślał też, że nasz kraj pod względem wydajności jest na kursie prorozwojowym, nastawionym na nowe technologie, choć ciągle mocno osadzonym w nurcie efektywności pracy.