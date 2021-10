Spytała ministerstwo o głodowe emerytury. Odpowiedź: pracujcie dłużej i oszczędzajcie

Czy podejmie pani działania mające na celu zmianę przepisów prawa dotyczących systemu emerytalnego tak, aby w Polsce nie było pogłębiającego się problemu emerytur głodowych? Jeżeli tak, to jakie to będą działania i w jakim terminie zostaną podjęte? Takie pytania w interpelacji zgłoszonej do minister rodziny i polityki społecznej zadała Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Autor: KDS

• 11 paź 2021 19:00





Osób otrzymujących emeryturę niższą niż minimalna na koniec 2020 roku było ponad 310,1 tys. (Fot. Shutterstock)

W zgłoszonej w Sejmie interpelacji Marzena Okła-Drewnowicz podniosła nabierający na sile problem emerytur głodowych.

W 2020 r. wypłacono 310,1 tys. emerytur z nowego systemu, niższych niż najniższa ustawowa emerytura (wówczas 1 200 zł brutto), czyli o prawie 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Obowiązujący wiek emerytalny umożliwia nabycie prawa do emerytury, ale nie obliguje do skorzystania z tego prawa - odpowiada wiceminister Stanisław Szwed.

Zgodnie z art. 67 Konstytucji RP osobom, które osiągnęły wiek emerytalny przysługuje prawo do zabezpieczenia społecznego. Jednak osób otrzymujących z ZUS przelew na kwotę niższą niż emerytura minimalna (1250,88 zł brutto, czyli ok. 1067 zł netto) na koniec 2020 roku było ponad 310,1 tys. (przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 794,59 zł). To prawie o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podaje, że po marcowej waloryzacji ich liczba wzrosła do 365 tys. osób.

- Emerytury głodowe otrzymują osoby, które nie udokumentowały stażu pracy uprawniającego do podwyższenia świadczenia do określonej przepisami prawa najniższej emerytury. Obecnie funkcjonujące restrykcyjne zasady warunkujące prawo do najniższej emerytury powodują, że coraz więcej seniorów żyje w ubóstwie. Ponadto podczas gdy wielu osobom znajdującym się w tej sytuacji zabrakło wielu lat do spełnienia ustawowych kryteriów, to innym zaledwie kilka miesięcy - pisze w interpelacji Marzena Okła-Drewnowicz.

Pytan minister pracy, czy podejmie ona działania mające na celu zmianę przepisów prawa dotyczących systemu emerytalnego tak, aby w Polsce nie było pogłębiającego się problemu emerytur głodowych? Jeżeli tak, to na czym będą polegały i kiedy zostaną wprowadzone.

Odpowiedź na jej pytania udzielił Stanisław Szwed, wiceminister w resorcie pracy. Przypomniał on, od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce nowy system emerytalny. W systemie tym prawo do emerytury uzależnione zostało od osiągnięcia określonego przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie określono jednak wymaganego minimalnego wymiaru stażu ubezpieczeniowego. Tym samym za każdy okres ubezpieczenia - nawet bardzo krótki - przysługuje emerytura. Następstwem tak skonstruowanego systemu jest powstanie prawa do emerytury bez gwarancji wysokości najniższej emerytury. - Obowiązujący wiek emerytalny umożliwia nabycie prawa do emerytury, ale nie obliguje do skorzystania z tego prawa. Tym samym pozwala ubezpieczonemu podjąć indywidualną, racjonalną decyzję o momencie przejścia na emeryturę w dużej mierze determinowaną indywidualną sytuacją ubezpieczonego. W nowym systemie emerytalnym promowana jest dłuższa aktywność zawodowa, szczególnie, że wartość kapitału emerytalnego wzrasta bardziej dynamicznie pod koniec okresu oszczędzania, a każdy rok dłuższej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o ok. 8 proc. wyższa emerytura - napisał wiceminister Szwed. Dlatego - jak podkreśla - konieczne jest spowodowanie wzrostu świadomości społeczeństwa o korzyściach wynikających z kontynuacji zatrudnienia po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Również - jak zaznacza - coraz większe znaczenie powinny mieć dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę. - Chodzi o to, by na emeryturze czerpać środki z różnych źródeł, a nie tylko z jednego. Jest to sposób z jednej strony na utrzymanie świadczeń na odpowiednim poziomie, a z drugiej na uniknięcie nadmiernego obciążenia systemu emerytalnego - dodaje Stanisław Szwed.

