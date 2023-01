Sprawdzili, czego najbardziej boją się Polacy. Wyniki mogą zaskoczyć

Jak stwierdza Jan Radomski, socjolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatnie lata są wyjątkowo lękowym okresem dla społeczeństwa. Było dużo takich wydarzeń, które wcześniej wydawały się nam trudne do wyobrażenia, a pojawiły się w naszym bliskim otoczeniu i miały bardzo bezpośredni wpływ na rzeczywistość. Ekspert ma na myśli przede wszystkim epidemię koronawirusa, która bardzo zmieniła codzienne życie wielu ludzi. Natomiast niespełna rok temu doszła do tego wojna w Ukrainie. A teraz poważnym problemem jest wysoka inflacja.

- Lęki w społeczeństwie to efekt tego, co przewidują ludzie, co słyszą i rozpoznają jako prawdopodobne, ważne i istotne z ich punktu widzenia. Co ciekawe, sondaż pokazuje, że w jednym czasie różne osoby mogą wskazywać inne obawy jako dominujące - dodaje Michał Murgrabia.

Ostatnie lata są wyjątkowo lękowym okresem dla społeczeństwa (Fot. Mark Rohan/Unsplash)

Inflacja spędza pracownikom sen z powiek

Czego obawiają się pracownicy? 50,8 proc. Polaków wskazuje odpowiedź dotyczącą inflacji, w tym utraty wartości pieniądza. Częściej robią to kobiety niż mężczyźni. Mówią o tym głównie osoby w wieku 56-80 lat. Przeważnie tak deklarują rodacy uzyskujący 3000-4999 zł netto miesięcznie. Dotyczy to też w szczególności ludzi z wyższym wykształceniem. Ponadto inflacja i utrata wartości pieniądza najbardziej przerażają mieszkańców wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności.

– Nie dziwi mnie to, że ponad 50 proc. ankietowanych odpowiada w ten sposób. W tej chwili całe społeczeństwo odczuwa, że sytuacja gospodarcza stała się chwiejna, zdecydowanie mniej stabilna niż wcześniej. Jednocześnie inflacja jest dosyć wygodnym wytłumaczeniem wielu działań różnych ugrupowań i uczestników rynku. Ona pojawia się zarówno w narracji rządu, jak i opozycji, choć w odmienny sposób. Jest wykorzystywana przez przedsiębiorców, którzy tak argumentują podnoszenie cen. Do zwykłego Kowalskiego dociera więc mnóstwo informacji z tym związanych – podkreśla Jan Radomski.

Czytaj też: 18 polskich menedżerów radzi, jak wygrywać walkę o najlepszych pracowników

Jak zaznacza Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl, większość ludzi nie wie, dlaczego występuje wysoka inflacja, jak ją zatrzymać i czy szybko będzie rosnąć. Pajdak przekonuje, że wysoka inflacja utrudnia planowanie przyszłości lub oszczędzanie pieniędzy na zakupy, wakacje lub własne mieszkanie. W skrajnych przypadkach ludzie zaczną wycofywać pieniądze z kont bankowych i kupować towary na późniejszą sprzedaż, bojąc się, że ich oszczędności staną się bezwartościowe. Już teraz widać zwiększone poczucie niestabilności i niepokoju.

– Wiele osób może się bać, że inflacja stanie się jeszcze bardziej nieokiełznana niż do tej pory. Starsze pokolenia, pamiętające okres PRL-u i przemian gospodarczych, zetknęły się już z sytuacją, w której ceny codziennie były inne i pieniądze w bardzo szybkim tempie traciły wartość. Z kolei młodsi Polacy kojarzą takie obrazki z różnych części świata, np. z Europy Wschodniej czy z Ameryki Południowej. Część społeczeństwa ma poczucie, że wkrótce w Polsce również może być tak ciężko i gospodarka zostanie zupełnie rozstrojona – dodaje Jan Radomski.

Obawy dotyczące domowych budżetów wpływają na decyzje zawodowe Polaków. Przykładowo pracownicy zdalni wykorzystują elastyczność home office do podejmowania wielu zleceń lub nawet zatrudniania się na kilka etatów naraz. Trend ten potwierdzają także dane dotyczące dodatkowej pracy. Według danych OLX Praca tylko w październiku 2022 r. osób poszukujących dodatkowego zajęcia zawodowego było o połowę więcej niż w tym samym okresie rok temu (+54 proc. rok do roku). Sama liczba odsłon ogłoszeń oznaczonych jako praca dodatkowa w minionym miesiącu przekroczyła 13 milionów.

Czytaj więcej: Polaków czeka praca na kilka etatów

Większość ludzi nie wie, dlaczego występuje wysoka inflacja, jak ją zatrzymać i czy szybko będzie rosnąć (Fot. Mykyta Martynenko/Unsplash)

Czego jeszcze obawiają się Polacy?

Ponadto z badania wynika, że 38,4 proc. respondentów obawia się choroby najbliższych. Na kolejnych miejscach w zestawieniu widzimy takie odpowiedzi, jak podwyżkę cen żywności i innych towarów dostępnych w sklepach – 33,9 proc., wzrost kosztów energii elektrycznej i ogrzewania – 33,9 proc., a także chorobę, utratę własnego zdrowia – 33,7 proc.

– Wybór wskazanych wyżej odpowiedzi może być powiązany z tym, co przeżywamy w ostatnich latach. Pandemia przypomniała wielu osobom, jak ważne jest zdrowie. Dodatkowo widzimy wzrost cen podstawowych produktów, energii, rat kredytów itd. To są realne zdarzenia, które dzieją się wokół nas, a więc powszechne lęki nie powinny dziwić – analizuje psycholog Murgrabia.

Z kolei 32,4 proc. ankietowanych obawia się obniżenia jakości życia, 27,1 proc. – wojny, konfliktu zbrojnego na terenie Polski, zaś 20,3 proc. – anomalii pogodowych (mrozów, śnieżyc, huraganów, powodzi).

Czytaj też: 20 znanych menedżerów o przyszłości rynku pracy. W 2023 czeka nas rewolucja

20,1 proc. respondentów wskazuje odpowiedź dotyczącą awarii elektrowni atomowej w pobliżu Polski, a 19 proc. destabilizacji państwa (protestów, strajków, zamieszek, fałszowania wyborów, propagandy).

– Największy poziom obaw dotyczących wojny jest widoczny w woj. podlaskim – 45,8 proc. Można to uzasadnić położeniem geograficznym i świadomością mieszkańców, a także wcześniejszymi wydarzeniami, jakie miały miejsce przy granicy. To, co zdarzyło się niedawno w Przewodowie, wciąż może wzmagać obawy w społeczeństwie. Wskaźnik lęku będzie rósł lub spadał w zależności od bieżącej sytuacji w sąsiednich krajach i na terenie Polski – wyjaśnia Michał Murgrabia.

Polacy są bardziej odważni na rynku pracy

Polacy zdecydowanie mniej boją się zmiany pracy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, w ciągu najbliższych 12 miesięcy 53 proc. pracowników chciałoby zmienić obecną pracę na inną. Niewiele mniej, bo 50 proc., za cel obrało rozwój zawodowy i nabranie nowych umiejętności. Z kolei ponad 1/3 (36 proc.) respondentów postanowiła, że w tym roku postara się u pracodawcy o podwyżkę.

Podobne wnioski płyną z "Raportu płacowego" Hays Poland. Zaledwie 52 proc. profesjonalistów deklaruje satysfakcję ze swojej obecnej pracy. Nie dziwi zatem fakt, że co piąty specjalista i menedżer deklaruje plan zmiany miejsca zatrudnienia w 2023 roku. Warunkiem – obok atrakcyjnego wynagrodzenia – będzie zaoferowanie przez nowego pracodawcę poczucia bezpieczeństwa.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozmawiamy z Joanną Burnos, założycielką Instytutu LEADERIS o parytetach na kierowniczych stanowiskach