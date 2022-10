Spowolnienie uderzy nie tam, gdzie myślicie. Oberwie każdy z nas

Czechowicki HB-Unibud, ale też Ringier Axel Springer Polska czy Cerrad to jedne z wielu firm, które tylko w ostatnich kilku miesiącach zapowiedziały grupowe zwolnienia. Eksperci studzą jednak emocje. Mimo że takie sygnały będą się pojawiały, to rynek pracy nie odczuje mocno spowolnienia gospodarczego. Ono uderzy gdzie indziej. W portfele każdego z nas.

Jednym z elementów tego spowolnienia są zapowiedzi zwolnień grupowych. A tych nie brakuje. Na przykład w przypadku starachowickiej firmy Cerrad , która zajmuje się produkcją płytek, za zapowiedzią zmniejszenia liczącej 1400 osób załogi o 350 pracowników stoją rosnące ceny gazu. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Białej wpłynęło z kolei zgłoszenie zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy od zakładu budowlanego HB-Unibud. Firma planuje zmniejszyć zatrudnienie o 40 osób. Spółka w rozmowie z PulsHR.pl nie chciała komentować przyczyny zwolnień, potwierdziła jedynie, że są one w toku.

O widmie nadchodzącego nad Polskę spowolnienia gospodarczego wspomina m.in. raport Banku Światowego. Wynika z niego, że w przyszłym roku nasza gospodarka może urosnąć o 1,6 proc. w porównaniu do 4,0 proc. prognozowanych na rok 2022 i do 3,6 proc. oczekiwanych przez Bank w poprzedniej edycji raportu, opublikowanej wiosną.

Niedawno taki plan ogłosił również gigant na rynku mediowym - Ringier Axel Springer Polska. Jak w wydanym oświadczeniu tłumaczy spółka, zwolnienia grupowe mają dotyczyć w sumie 8 proc. pracowników. A jest to reakcja na "postępujące spowolnienie rynku i drastyczny wzrost kosztów".

- Wszystkie decyzje personalne związane ze zwolnieniami grupowymi będą omawiane bezpośrednio z pracownikami, których dotyczą i nie będą komentowane przez spółkę - poinformowała firma.

Zwolnień grupowych jest dużo mniej niż rok temu

I choć nie ma tygodnia, by media nie informowały o nowej firmie, która planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe, to liczba firm, które decydują się na ten krok, jest jednak dużo mniejsza niż rok temu, czyli w czasie, kiedy wychodziliśmy z popandemicznej zapaści.

GUS wskazuje, że we wrześniu zwolnienia grupowe zgłosiło 167 firm - dla porównania rok wcześniej było takich firm 345. Dotyczyły one 16,7 tys. pracowników - oznacza to spadek o 41 proc. względem poprzedniego roku. W sierpniu zwolnienia zadeklarowały 184 firmy, rok temu 355 przedsiębiorstw. W sierpniu zwolnienia grupowe dotyczyły 18,1 tys. pracowników - o 34 proc. mniej niż w tym samy miesiącu 2021 roku.

Co więcej, w 2022 roku skala zgłoszeń chęci przeprowadzenia zwolnień grupowych utrzymuje się na podobnym poziomie. W lipcu było to 156 firm, a w czerwcu 172 firmy.

Zdaniem Jakuba Rybackiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego spowolnienie gospodarcze nie odbije się na sytuacji na rynku pracy, a jego konsekwencje będą inne niż groźba utraty zatudnienia.

- Nadchodzące spowolnienie aktywności gospodarczej powinno mieć małe przełożenie na bezrobocie. W sierpniu w skali kraju raportowano 32 tys. osób bezrobotnych, które straciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy. To przeszło 20 proc. mniej niż w roku 2021 (41,5 tys.) - mówi Rybacki.

Jego zdaniem spowolnienie gospodarcze skutkować będzie raczej spadkiem zamożności wśród Polaków.

- Obecnie podwyżki są nierównomiernie rozłożone między różnymi sektorami gospodarczymi. Pensje szybko rosną w górnictwie i transporcie, bardzo słabo w branżach związanych z prostymi usługami. Teoretycznie wciąż duży odsetek firm deklaruje podwyżki wynagrodzenia, jednak prawdopodobnie ich skala będzie niższa od inflacji. Dlatego do końca pierwszego półrocza 2023 r. siła nabywcza wynagrodzeń będzie spadać - komentuje Jakub Rybacki.

Co do sytuacji na rynku pracy, to - w jego opinii - możemy być spokojni. Sytuacja jest stabilna, liczba nowych bezrobotnych rośnie powoli.

- Wciąż obserwujemy też dynamiczne rotacje pracowników. Agencja pracy Randstad wskazuje, że czas potrzebny na zmianę pracy wynosi około 2,5 miesiąca. Zmiany od początku roku są niewielkie. Także liczba firm raportujących niedobory pracowników wciąż jest liczna. Na koniec II kwartału wciąż nieobsadzonych było 149 tys. miejsc pracy. Stwarza to naturalny bufor przeciwko wzrostowi bezrobocia - podsumowuje ekonomista z PIE.

