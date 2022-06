Spór o wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej. Na negocjacje zostały dwa tygodnie

KDS

Trwają negocjacje płacowe w Radzie Dialogu Społecznego. I już wiadomo że nie ma jednomyślności między stronami, co do wysokości płac w przyszłym roku. RDS do 14 lipca 2022 ma czas na wypracowanie porozumienia w sprawie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i minimalnego wynagrodzenia. (fot. Unsplash/Jason Wong)

Do połowy lipca w Radzie Dialogu Społecznego trwają negocjacje nad ostateczną wysokością przyszłorocznych stawek.

Według propozycji rządu minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć od 1 stycznia 2023 r. do 3 383 zł, a od 1 lipca do 3 450 zł i odpowiednio minimalna stawka godzinowa do 22,10 zł i 22,50 zł. Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o planowany wskaźnik inflacji – 7,8 proc.

Na razie zgody między stroną związkową i przedstawicielami pracodawców nie ma. RDS ma czas do 14 lipca na wypracowanie porozumienia w sprawie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i minimalnego wynagrodzenia.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w 2023 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć o ustawowy wskaźnik, co znacząco nie wpłynie na podwyższenie inflacji. Jak wyjaśnia organizacja, według mechanizmu ustawowego wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć w przyszłym roku do 3 383 zł od 1 stycznia i do 3 450 zł od 1 lipca. Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien być równy zakładanej inflacji tj. 7,8 proc. Na wskaźniku ustawowym należy też oprzeć waloryzację rent i emerytur.

- Podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie utrzymania minimalnego wzrostu płacy minimalnej. Taka podwyżka przy założeniu, że najniższe wynagrodzenie dotyczy około 2,5 mln pracujących nie powinna wpłynąć na znaczący wzrost inflacji - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Posiedzenie RDS (fot. Facebook/Sebastian Koćwin)

Jak dodaje, pracodawcy akceptują też propozycje wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie zakładanej inflacji, czyli 7,8 proc. i proponowany ustawowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 r.

- Jednocześnie rząd powinien przedstawić katalog działań, które przewiduje podjąć w sytuacji utrzymywania się wysokiej i rosnącej inflacji. Priorytetem musi szybkie uruchomienie KPO, który będzie miał korzystny wpływ na PKB, wzrost inwestycji oraz ograniczenie inflacji. Tak uważają pracodawcy, związki zawodowe, ale i rząd – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Dwie strony dyskusji Partnerzy społeczni w RDS zwracają uwagę na kluczowe zagrożenie, jakim jest dla gospodarki inflacja, brak uwzględnienia wpływu KPO na budżet oraz konsekwencje wydatków związanych z uchodźcami. Pracodawcy podkreślają pogarszającą się kondycję gospodarki i zagrożenie recesją. Wskazują m.in., że rząd powinien czuć się zobligowany, aby obecną polityką makroekonomiczną zapobiegać kryzysowi i inflacji ograniczając niektóre wydatki. Odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą powinno być pobudzenie inwestycji, zwiększanie zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i wydłużanie aktywności pracowników oraz pobudzenie firm do większej produkcji dóbr i usług. Podkreślają, że polityka rządu nie powinna polegać na zwiększaniu deficytu. Ponadto pracodawcy wskazują na pogarszającą się sytuację polskich przedsiębiorstw. Czytaj więcej: Europejczycy zarabiają coraz mniej Z kolei związkowcy, obok zagrożeń związanych z inflacją, zwracają uwagę na potrzebę wzrostu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, szczególnie w okresie po pandemicznym. Pytają też o dane dotyczące wydatków rodzinnych i PFRON i eksponują postulaty dotyczące znaczącego wzrostu płacy minimalnej, także w kontekście wzrostów od 1 stycznia i 1 lipca 2023 roku, wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 20 proc. - Wszystkie Centrale związkowe oczekują aby waloryzację oprzeć na wskaźniku inflacji zwiększonym o co najmniej 50 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2022. Spada stosunek między średnim wynagrodzeniem, a przeciętną nowo przyznaną emeryturą, ponad 300 tysięcy seniorów żyje poniżej progu egzystencji, wysoka inflacja przeraża... Negocjacje w każdym z punktów będą kontynuowane - napisał na Facebooku wiceszef OPZZ Sebastian Koćwin. Nie ma zgody w RDS Rozpoczęta w RDS dyskusja nad wzrostem wynagrodzeń i waloryzacji emerytur i rent wskazuje, że występują różnice w podejściu do tych mechanizmów, przede wszystkim w kontekście zagrożenia inflacją i spiralą cenowo-płacową, która uderzy nie tylko w gospodarkę, ale przede wszystkim w realne dochody gospodarstw domowych. Według propozycji rządu minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć od 1 stycznia 2023 r. do 3 383 zł, a od 1 lipca do 3 450 zł i odpowiednio minimalna stawka godzinowa do 22,10 zł i 22,50 zł, a wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o planowany wskaźnik inflacji – 7,8 proc. Posiedzenie RDS (fot. Facebook/Sebastian Koćwin) Na dziś stan negocjacji pokazuje rozbieżności pomiędzy związkowcami a pracodawcami. Związkowcy proponują wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 20 proc., i znacznie wyższy od mechanizmu ustawowego i propozycji rządu wzrost wynagrodzenia minimalnego i wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Pracodawcy po wstępnej dyskusji popierają wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o planowany wskaźnik inflacji – 7,8 proc. oraz ustawowy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, natomiast nie wypracowano jeszcze wspólnego stanowiska pracodawców dotyczącego wzrostu płacy minimalnej. RDS do 14 lipca 2022 ma czas na wypracowanie porozumienia w sprawie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i minimalnego wynagrodzenia.

