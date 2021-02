Specjalna klauzula blokująca wzrost płacy minimalnej. Tak chcą walczyć z kryzysem

Każde podniesienie płacy minimalnej dotkliwie pogarsza los pracowników zmuszając pracodawców do zwolnień. Jest to szkodliwe zjawisko klina podatkowego. Rząd wielokrotnie podkreślał, że wzrost płacy minimalnej „musi być współmierny do dynamiki wzrostu gospodarczego, wzrostu produktywności pracy i spadku bezrobocia". Dziś płaca jednak rośnie choć tkwimy w recesji, a bezrobocie wzrasta - stwierdził na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.

Autor:KDS

• 4 lut 2021 9:29





Każde podniesienie płacy minimalnej dotkliwie pogarsza los pracowników zmuszając pracodawców do zwolnień - uważają Pracodawcy RP (Fot. PTWP)

REKLAMA

W interesie pracodawców i pracowników jest znalezienie konsensusu, zarówno w odniesieniu do mechanizmu podniesienia płacy minimalnej, jak i reformy klina podatkowego - uważają Pracodawcy RP.

Wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak zaznacza, że przy obecnym poziomie obciążeń składkowych i podatkowych, nadmierny wzrost płacy minimalnej może oznaczać masowe zwolnienia pracowników.

Przypomina, że już dziś zarobki polskich pracowników mają najwyższe obciążenie podatkami i składkami w Unii Europejskiej.

Rafał Baniak wskazuje, że każde podniesienie płacy minimalnej dotkliwie pogarsza los pracowników zmuszając pracodawców do zwolnień. Jest to szkodliwe zjawisko klina podatkowego. Rząd wielokrotnie podkreślał, że wzrost płacy minimalnej „musi być współmierny do dynamiki wzrostu gospodarczego, wzrostu produktywności pracy i spadku bezrobocia". Dziś płaca jednak rośnie choć tkwimy w recesji, a bezrobocie wzrasta.

Czytaj więcej: Umowy o dzieło znikną z rynku. Przez wymóg rejestracji przeniosły się do szarej strefy?

- Nie chcielibyśmy, aby po zakończeniu kolejnych tarcz nastąpiły masowe zwolnienia, ucieczka w szarą strefę, czy bankructwa firm. Dlatego oczekujemy wprowadzenia w przepisach o płacy minimalnej specjalnej klauzuli umożliwiającej w nadzwyczajnych sytuacjach takich, jak kryzys gospodarczy zamrożenie płacy minimalnej, a nawet jej korektę - mówił wiceprezydent Baniak.

- Partnerzy społeczni nie chcą kolejnych prezentów politycznych, które podniosą koszty pracy i potencjalnie doprowadzą do dalszego wzrostu bezrobocia i kolejnych upadłości. Oczekujemy za to stworzenia przestrzeni do autentycznego dialogu społecznego - podkreślał.

Konieczne zmiany

W opinii Pracodawców RP, wsparciem dla utrzymania miejsc pracy powinna być też całościowa reforma klina podatkowego, zmierzająca do obniżenia kosztów pracy osób najmniej zarabiających oraz upraszczająca system podatkowo-składkowy.

- Często słyszymy argumenty związków zawodowych, że nadmiernie wysokie obciążenia umów o pracę prowadzą przecież do wypychania pracowników na „śmieciówki". Jesteśmy gotowi, aby w dialogu wspólnie szukać kompromisu, który nie będzie sprzyjał zastępowaniu pracy innymi kontraktami - zadeklarował wiceprezydent Baniak. Z kolei zwracając się do prezydenta Dudy zaapelował o objęcie przez niego patronatu nad wypracowaniem w ramach paktu społecznego rozwiązań gwarantujących przewidywalną, bezpieczną społecznie i gospodarczo płacę minimalną oraz reformy klina podatkowego. Płaca minimalna w górę Przypomnijmy, od 1 stycznia 2021 roku osoby zarabiające płacę minimalną otrzymały podwyżkę. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 200 zł i wynosi 2,8 tys. zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł). Gdy trwała dyskusja o wzroście płacy, większość organizacji pracodawców apelowała do rządu o zamrożenie w tym roku wzrostu płacy minimalnej. - W związku z faktem, że obecna sytuacja zarówno Polski jak i reszty świata jest zła, panuje recesja, spada zatrudnienie, rośnie bezrobocie, nie można bezrefleksyjnie wprowadzać dalszego wzrostu płacy minimalnej w 2021 roku. I to ponaddwukrotnie większego niż ogólny wzrost płac w gospodarce. Wielu przedsiębiorców już ma problemy z uregulowaniem opłat stałych, podatków czy składek na ZUS. Zwiększenie kosztów zatrudnienia stawia pod znakiem zapytania losy wielu z nich - komentował dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC, wiceprzewodniczący RDS.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.