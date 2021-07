Spawacze o pracę martwić się nie muszą. Oto ile zarobią w Polsce i za granicą

Branża motoryzacyjna, budowlana, stoczniowa. Spawacze nie muszą obawiać się o pracę, nie zabraknie jej. A czy warto szkolić się w tym kierunku? Sprawdziliśmy, ile zarobi spawacz w Polsce i za granicą.

Spawacz, a dokładniej technik spawalnictwa, to jeden z zawodów, który znalazł się na liście najbardziej deficytowych na rynku pracy. Resort edukacji ogłasza ją na początku każdego roku. W 2021 znalazło się na niej 28 zawodów.

- Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy jest dokumentem, na który czekali uczniowie, nauczyciele i pracodawcy. To element zmian w systemie szkolnictwa branżowego. To są też zawody, które w tym lub w poprzednim roku weszły do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - podkreśliła wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, prezentując "Prognozę".

Z kolei Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy, zaznacza, że barometr zawodów łączy dane ilościowe z jakościową oceną rynkowych ekspertów, którymi są m.in. pracownicy powiatowych urzędów pracy.

- Stąd jest to przydatne narzędzie do planowania kariery zawodowej. Pokazuje bowiem pewne luki na rynku pracy lub wręcz przeciwnie, zawody, w których pracę znaleźć niezwykle trudno - wskazuje.

Dlaczego więc warto zostać spawaczem? Bo na spawaczy w najbliższych latach będzie zapotrzebowanie. Praca będzie szukać ich, a nie oni pracy. Po drugie, kusić mogą pensje, szczególnie te oferowane przez pracodawców za granicą.

Z zamieszczonego na portalu wynagrodzenia.pl Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że miesięczne wynagrodzenie (mediana, czyli dokładnie połowa pracowników zarabia mniej, a połowa więcej) na tym stanowisku wynosi 4 340 zł brutto. Co drugi spawacz zarabia od 3 660 zł do 5 300 zł. W grupie 25 proc. najgorzej wynagradzanych spawaczy są ci, którzy zarabiają poniżej 3 660 zł brutto. Na zarobki powyżej 5 300 zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych spawaczy. Benefity? Najczęściej spawaczom oferowane jest ubezpieczenie na życie, szkolenia i kursy podnoszące ich kwalifikacje oraz prywatna opieka medyczna.

Warto zaznaczyć, że jest to mocno męski świat. Z danych portalu wynagrodzenia.pl wynika, że zaledwie 3 proc. pracowników stanowią kobiety.

Przy czym musimy pamiętać, że w tym zawodzie wysokość pensji jest mocno uzależniona od doświadczenia, posiadanych uprawnień i skończonych kursów (te najpopularniejsze to spawacz MIG i MAG). Zdarza się dość często, że wynagrodzenie początkującego spawacza stanowi zaledwie cześć pensji jego doświadczonego kolegi z zespołu. Liczy się też lokalizacja i wielkość firmy. te duże, mieszczące się w dużych ośrodkach przemysłowych, oferują wyższe wynagrodzenie oraz bogatszy pakiet benefitów.

Ile zarobi spawacz za granicą

Natomiast o finansowym eldorado dla spawaczy możemy mówić w przypadku pracy za granicą. Zresztą przeglądając oferty pracy zamieszczane w sieci od razu możemy zauważyć, że pracodawcy z Niemiec, Czech czy Holandii wyjątkowo aktywnie "polują" na spawaczy w Polsce.

Ile oferują? Z danych portalu pl.europa.jobs wynika, że w Niemczech spawacz metodą MIG/MAG może liczyć na podstawowe wynagrodzenie brutto na poziomie 1800-4000 euro miesięcznie, czyli od 6,5 tys. zł do nawet 14,5 tys. zł. To daje stawkę godzinową na poziomie ok. 12-17 euro, czyli od 43 zł do 61 zł za godzinę pracy.

Z kolei kiedy mówimy o spawaczach specjalizujących się w metodzie AUTOGEN, to mogą oni liczyć na wynagrodzenie rzędu 1600-2000 euro brutto, czyli od 5,7 tys. zł do ponad 7 tys. zł. To daje 10-13 euro za godzinę, czyli od 36 zł do 26 zł za godzinę. Wraz z doświadczeniem rosną również zarobki. Spawacze, którzy mają za sobą lata pracy mogą liczyć na stawkę nawet 22 euro za godzinę, czyli 80 zł za godzinę pracy.

Spawacz MIG/MAG decydując się na pracę w Holandii może zarobić około 1900-2500 euro brutto miesięcznie - od 6,8 tys. zł do 9 tys. zł. To daje stawkę godzinową rzędu 12-15,50 euro. Podobnie prezentują się stawki dla spawaczy we Francji.

W każdym z tych krajów do pensji dochodzą benefity czy też opłacony transport do pracy oraz zakwaterowanie lub wsparcie finansowe w opłaceniu mieszkania.

Kto może zostać spawaczem?

Spawacz, to zawód, który wymaga sprawności fizycznej oraz wyjątkowo zręcznych rąk i sokolego wzroku. Pracodawcy oczekują, że każdy spaw będzie doskonały. Tym samym potencjalny kandydat na to stanowisko powinien być również dokładny i precyzyjny.

Do zdobycia zawodu spawacza prowadzi kilka dróg. Można ukończyć technikum i zdobyć pięcioletnią praktykę zawodową lub ukończyć studia wyższe połączone z praktyczną nauką zawodu. Spawacz musi zdać specjalny egzamin sprawdzający kwalifikacje. Co więcej, jest to zawód, który wymaga ciągłego doskonalenia się i poznawania nowych technologii, które wchodzą na rynek.