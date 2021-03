Spadły wydatki Ukraińców w Polsce

W latach 2016-2019 Ukraińcy przekraczający granicę z Polską na zakupy i usługi wydawali ponad 7 mld zł rocznie. Pandemia drastycznie odwróciła ten trend. Utrudnienia na granicach skutecznie zniechęcały do przyjazdu do Polski. W konsekwencji w 2020 roku wydatki Ukraińców wyniosły 2,6 mld zł.

Mniejsza liczba obcokrajowców przekraczających granice z Polską wpływa znacząco na sumę wydanych przez nich pieniędzy (Fot. Shutterstock)

W 2020 roku wydatki Ukraińców wyniosły 2,6 mld zł. To trzykrotnie mniej niż rok wcześniej, kiedy przekroczyły 7,7 mld zł.



Tylko w ostatnim kwartale 2020 roku wydatki te spadły z ponad 2 mld zł do 555,8 mld zł – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Eksperci Personnel Service wskazują, że nie pozostanie to bez znaczenia dla przedsiębiorców. Cierpi zwłaszcza handel przygraniczny.

W ostatnim kwartale 2020 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 21,8 mln razy. To o 42 proc. mniej niż rok temu. To oczywiście odbija się na bilansie obrotów, zwłaszcza w handlu przygranicznym, co pokazuje, z jaką siłą pandemia uderzyła nie tylko w miejsca pracy dla imigrantów, ale też właśnie m.in. w kwestie handlu.

Źródło: GUS

- Utrzymująca się trudna sytuacja epidemiczna w Polsce ogranicza migrację zarobkową z Ukrainy, a tym samym wstrzymuje naturalny ruch graniczny, który się z tym wiązał. Z danych Straży Granicznej podsumowujących 2020 rok wynika, że granicę z Polską przekroczyło 3,8 mln Ukraińców, co oznacza spadek o aż 64 proc. w porównaniu do 2019 roku, kiedy było to ponad 10,8 mln osób – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

- To oczywiście ma swoje konsekwencje. Po pierwsze utrudniona jest rekrutacja kadry ze Wschodu, a nadal są sektory rynku, które jej potrzebują. Po drugie przedsiębiorcy notują spadki sprzedaży generowane wcześniej przez Ukraińców. Warto przypomnieć, że według szacunków NBP w 2018 roku Ukraińcy stanowili ok. 5 proc. podaży pracy w Polsce i dokładali się do wzrostu PKB w okresie 2014-2018 przeciętnie o ok. 0,5 punktu proc. rocznie - dodaje.

Spadły wydatki nie tylko Ukraińców

Mniejsza liczba obcokrajowców przekraczających granice z Polską wpływa znacząco na sumę wydanych przez nich pieniędzy. W ostatnim kwartale 2020 roku najwięcej wydali Niemcy (2,3 mld zł), następnie Czesi (635 mln zł), a na trzecim miejscu znaleźli się Ukraińcy (555,8 mln zł). W przypadku wszystkich tych krajów widać wyraźny spadek rok do roku. W ostatnim kwartale 2019 roku Niemcy wydali w Polsce aż 3,6 mld zł, Czesi ponad 1 mld zł, a Ukraińcy ponad 2 mld zł.

Warto jednak zwrócić uwagę, że pod względem wydatków w przeliczeniu na osobę, na pierwszym miejscu nadal są Ukraińcy. W ostatnim kwartale 2020 roku na zakupy w naszym kraju przeznaczyli średnio 644 zł na osobę, podczas gdy Niemcy 423 zł, a Czesi 284 zł. Nadal jednak, w porównaniu rok do roku, średnie wydatki Ukraińców per capita spadły o aż 122 zł, bo w ostatnim kwartale 2019 roku wynosiły 766 zł. - Pandemia odciska swoje piętno na bardzo wielu obszarach. Ograniczony ruch graniczny, choć konieczny z punktu widzenia przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, stanowi dodatkowy cios dla przedsiębiorców, którzy z ruchu granicznego się utrzymują – komentuje Krzysztof Inglot. Na co wydają pieniądze obcokrajowcy? Według Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale 2020 roku cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe (55,2 proc.). Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały usługi (14,4 proc.) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (13,6 proc.). Koszyk zakupowy Ukraińca Zarobki na Ukrainie czy w innych państwach wschodnich są wciąż niewspółmierne do kosztów życia, dlatego ich obywatele tak chętnie pracują w Polsce. Obecnie płaca minimalna na Ukrainie wynosi około 618 zł netto, podczas gdy w Polsce minimum, jakie musi otrzymać pracownik to 2062 zł netto, czyli ponad 3 razy więcej. Z kolei porównanie koszyków zakupowych w Polsce i w krajach wschodnich opracowane przez Otto Work Force Central Europe, pokazuje, że koszty utrzymania pozostają na zbliżonym poziomie. W porównywanych koszykach zakupowych znalazły się podstawowe artykuły spożywcze w takich samych ilościach: chleb biały, mleko w kartonie, masło, jajka, ser żółty, schab, cukier, mąka pszenna biała, ryż biały, makaron, ziemniaki, jabłka. Zestawienie pokazuje, że za zakupy podstawowych produktów spożywczych, według uśrednionych cen największych supermarketów w danym kraju, trzeba zapłacić tyle samo na Ukrainie co w Polsce. Oznacza to, że aby zrobić takie same zakupy na Ukrainie trzeba pracować niemal dwa dni, a w Polsce pół dnia.

