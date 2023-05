Skromne zarobki w budżetówce? Ich to nie dotyczy. Oto lista płac

Zarobki w budżetówce są skromne, ale nie na najwyższych stanowiskach. Szefowie urzędów powinni zarabiać w przybliżeniu tyle, co na podobnych stanowiskach w firmach prywatnych. Ich wynagrodzenia są znacznie wyższe, bo najczęściej opierają się na ustalanej co roku kwocie bazowej.

Dla porównania przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosło w marcu 2023 r. około 7,5 tys. zł brutto, o 12,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnie wynagrodzenie w 2022 r. to 6346 zł, natomiast płaca minimalna od 1 stycznia 2023 r. wynosi w Polsce 3,49 tys. zł brutto (od 1 lipca 2023 r. wzrośnie do 3,6 tys. zł brutto) - zwraca uwagę Business Insider Polska.

Na jeszcze lepsze zarobki może liczyć prezes Narodowego Banku Polskiego. W 2022 r. było to ok. 109 tys. zł miesięcznie brutto, a kwota ta obejmuje zarówno "podstawę", jak i dodatki, premie czy nagrody.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania członków zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, miesięczne wynagrodzenie prezesa tej instytucji wynosi 48,2 tys. zł brutto. Wysokie pensje osób nadzorujących polski rynek finansowy nie powinny dziwić, ponieważ podobnie sytuacja wygląda w firmach związanych z finansami (bankach komercyjnych, firmach ubezpieczeniowych czy audytorskich).

Zarobki premiera czy prezydenta wypadają skromnie przy tych szefa NBP

Po podwyżce zarobków polityków i szefów najważniejszych urzędów w 2021 r. marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier otrzymują pensje w wysokości 20,5 tys. zł miesięcznie brutto. Ich płace opierają się na kwocie bazowej w wysokości 1789,42 zł, która jest mnożona przez 8,68 dla wynagrodzenia zasadniczego oraz 2,8 dla dodatku funkcyjnego.

Business Insider Polska przypomina, że prezydent również otrzymał podwyżkę, o ok. 40 proc. Jego pensja składa się z wynagrodzenia zasadniczego, które wynosi 9,8-krotność kwoty bazowej, oraz dodatku funkcyjnego, równego 4,2-krotności kwoty bazowej. Łącznie daje to kwotę ok. 25 tys. zł brutto miesięcznie.

Posłowie i senatorowie otrzymują obecnie 12,8 tys. zł brutto miesięcznie, przed podwyżką obie te grupy zarabiały ok. 8 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo posłom przysługuje dieta parlamentarna, która ma pokrywać koszty związane z pełnieniem mandatu, która ostatnio wynosiła ok. 3 tys. zł brutto. Dodatkowe pieniądze płyną na ich konta także z tytułu pracy w sejmowych komisjach.

Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, wiceprezesowie Rady Ministrów oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli zarabiają ok. 18,2 tys. zł brutto miesięcznie. Mnożniki dla ich wynagrodzenia zasadniczego wynoszą 7,98, a dla dodatku funkcyjnego 2,24.

Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadnicze wynagrodzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest ustalane na podstawie mnożnika 5,0, pomnożonego przez podstawę wynoszącą przeciętne wynagrodzenie w II kwartale poprzedniego roku ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W tym okresie w 2022 r. wyniosło 6156 zł, co przekłada się na wynagrodzenie ok. 30,8 tys. zł brutto miesięcznie.

W przypadku sędziów Sądu Najwyższego, pensje ustalane są w ten sam sposób, jednak mnożnik wynosi 4,13. To daje podstawową pensję sędziów Sądu Najwyższego w wysokości ok. 25,4 tys. zł brutto miesięcznie, a pierwszych siedmiu latach pracy, sędziowie przechodzą do tzw. stawki awansowej, która wynosi 115 proc. stawki podstawowej.

