Skoro Sejm podniósł pensje posłom, to niech podniesie emerytury

Jeśli Sejm może wprowadzi dla siebie podwyżkę wynagrodzenia, proszę to samo zarobić dla osób, które pobierają rentę chorobową stałą, czasową oraz emeryturę minimalną (...) Państwo polskie bierze odpowiedzialność za ludzi chorych, starszych, niepełnosprawnych, a obecne kwoty są kwotami głodowymi - w złożonej w Sejmie petycji pisze Damian Banach, autor petycji, w której proponuje wysoką podwyżkę świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na wzór podwyżek, jakie przyznali sobie latem posłowie i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie.

13 paź 2021





Autor petycji chce, by minimalna emerytura wynosiła 2 tys. zł netto. (Fot. Shutterstock)

W złożonej w Sejmie petycji Damian Banach wnioskuje o podwyższenie wysokości rent oraz emerytury minimalnej. Proponuje, by renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosiła 2 tys. zł netto, dla osób częściowo niezdolnych 1,5 tys. zł, zaś minimalna emerytura jego zdaniem powinna wynosić 2 tys. zł netto.

Obecnie kwoty te są dużo niższe. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy jest to renta w wysokości 1250,88 zł brutto, dla osób częściowo niezdolnych do pracy jest to kwota 938,16 zł brutto, zaś najniższa emerytura wynosi obecnie 1250,88 zł brutto.

Zdaniem autora petycji są to kwoty głodowe. A otrzymują je osoby, które przez całe życie pracowały dla dobra kraju. - Państwo polskie bierze odpowiedzialność za ludzi chorych, starszych, niepełnosprawnych - podkreśla Damian Banach.

Jedno zdaniem podwyżki dla rencistów i emerytów powinny mieć miejsce, skoro latem przyjęto podwyżki wynagrodzeń dla posłów, senatorów, osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Wylicza on, że pensja posłów i senatorów wzrosła o ok. 6,5 tys. zł.

- Jeśli Sejm może wprowadzić dla siebie podwyżkę wynagrodzenia, proszę to samo zarobić dla osób, które pobierają rentę chorobową stałą, czasową oraz emeryturę minimalną - podkreśla autor petycji.

Teraz jego pomysł ocenią posłowie zasiadający w sejmowej komisji ds. petycji.

