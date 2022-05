Skala podwyżek zaskakuje. Pensje będą rosnąć w dwucyfrowym tempie

W kwietniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z kwietniem 2021 r. było wyższe o 2,8 proc. i wyniosło 6 mln 496,6 tys. etatów. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 6626,95 zł brutto i było wyższe o 14,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2021 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 1 kwietniu 2022 r. wyniosło 6626,95 zł brutto (Fot. freestock/Unsplash)

W porównaniu z marcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.), w przeciwieństwie do kwietnia 2021 r. kiedy to względem marca 2021 r. widoczny był jego minimalny spadek (o 0,2 proc.).

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 1 kwietniu 2022 r. zmniejszyło się w stosunku do marca 2022 r. o 0,6 proc., podczas gdy w kwietniu 2021 r. w porównaniu do marca 2021 r. płace zanotowały większy spadek o 2,1 proc.

Jak przewidują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w kolejnych miesiącach wynagrodzenia będą rosnąć w dwucyfrowym tempie.

- W zatrudnieniu jest naprawdę różowo - piszą analitycy mBanku na Twitterze.

Zatrudnienie w kwietniu

W porównaniu z marcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.), w przeciwieństwie do kwietnia 2021 r. kiedy to względem marca 2021 r. widoczny był jego minimalny spadek (o 0,2 proc.). Jak wyjaśniają analitycy, odnotowany wzrost to efekt rekrutacji, powrotu pracowników z zasiłków chorobowych, urlopów bezpłatnych oraz zwiększania wymiarów etatów niepełnozatrudnionych.

Porównując kwiecień 2022 r. do kwietnia 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,8 proc., podczas gdy w kwietniu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był dużo niższy i wyniósł 0,9 proc.

Źródło: GUS

Pensje w górę

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 1 kwietniu 2022 r. wyniosło 6626,95 zł brutto. Zmniejszyło się ono w stosunku do marca 2022 r. o 0,6 proc., podczas gdy w kwietniu 2021 r. w porównaniu do marca 2021 r. płace zanotowały większy spadek - o 2,1 proc.

Analitycy GUS wyjaśniają, że niewielki spadek spowodowany był m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych, a także mniejszą liczbą dni roboczych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Gdzie odnotowano największy spadek zarobków? W sekcji górnictwo i wydobywanie pensje spały aż o 11,8 proc. - średnie wynagrodzenie wyniosło 8929,08 zł, a miesiąc wcześniej 10128,17 zł. Na drugim miejscu znalazła się sekcja wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - tutaj wynagrodzenia spadły o o 5,6 proc. - z 9681,28 zł do 9140,01 zł. Najwyższy wzrost wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano natomiast w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - aż o 27,4 proc. (z 7230 zł do 9214,25 zł). W skali roku (kwiecień 2022 r. do kwietnia 2021 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 14,1 proc. Według danych GUS przed rokiem (kwiecień 2021 r. do kwietnia 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 9,9 proc. Źródło: GUS - Gorzka pigułka presji płacowej. Wynagrodzenia przyspieszyły do 14,1 proc. (poprzednio 12,4 proc.). Nasz scenariusz spowolnienia nie realizuje się. Wszystko przy przyspieszeniu zatrudnienia z 2,4 proc. do 2,8 proc. Rynek pracy spowolni jako ostatni w cyklu. Póki co brak dylematów dla RPP - komentują na Twitterze analitycy mBanku. 🇵🇱 Gorzka pigułka presji płacowej. Wynagrodzenia przyspieszyły do 14,1% (poprzednio 12,4%). Nasz scenariusz spowolnienia nie realizuje się. Wszystko przy przyspieszeniu zatrudnienia z 2,4% do 2,8%. Rynek pracy spowolni jako ostatni w cyklu. Póki co brak dylematów dla #RPP. — mBank Research (@mbank_research) May 20, 2022 Analitycy Pekao mówią, że "nie powinniśmy narzekać na inflację, bo podwyżki ją statystycznie z nawiązką kompensują". - Niestety nie wróży do dobrze dla perspektyw spadku inflacji. Spirala płacowo-inflacyjna kręci się szybko - piszą na Twitterze. Płace w kwietniu przyspieszyły z 12,4 do 14% r/r. Czyli nie powinniśmy narzekać na inflację, bo podwyżki ją statystycznie z nawiązką kompensują. Niestety nie wróży do dobrze dla perspektyw spadku inflacji. Spirala płacowo-inflacyjna kręci się szybko. Trafność prognoz przemilczymy pic.twitter.com/cYogQO1cj6 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) May 20, 2022 Jak przewidują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w kolejnych miesiącach wynagrodzenia będą rosnąć w dwucyfrowym tempie. - Tempo wzrostu płac osłabnie jednak wraz ze spowolnieniem gospodarczym. Już teraz coraz mniej firm zgłasza plany zwiększania wynagrodzeń - piszą na Twitterze. W kolejnych miesiącach wynagrodzenia będą rosnąć w dwucyfrowym tempie. Tempo wzrostu płac osłabnie jednak wraz ze spowolnieniem gospodarczym. Już teraz coraz mniej firm zgłasza plany zwiększania wynagrodzeń. pic.twitter.com/Jl8AzJJxPx — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) May 20, 2022

