Skąd tak ogromna luka płacowa? Zaskakujące dane o zarobkach w ZUS-ie

Temat nierównomiernego wynagradzania i premiowania pracowników ZUS-u poruszyła w interpelacji poselskiej posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Niemczyk. Wskazała ona, że z informacji, jakie do niej docierają, wynika, iż pracownicy ZUS-u mają bardzo zróżnicowane wynagrodzenia, zaś "nagrody nie mają charakteru powszechnego, otrzymują je pracownicy wyróżniający się".

Najgorzej wynagradzany pracownik w 2022 roku zarabiał 3 337 zł (o 327 zł więcej niż płaca minimalna w Polsce), a najlepiej 18 300 zł (o 15 290 zł więcej niż płaca minimalna w Polsce). W 2016 roku najniższa pensja wynosiła 1 850 zł, najwyższa 15 300 zł.

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w przeliczeniu na etat w ZUS-ie (bez zarządu) na koniec grudnia wynosiło:

w 2016 r. – 3 332 zł,

w 2017 r. – 3 696 zł,

w 2018 r. – 3 726 zł,

w 2019 r. – 4 238 zł,

w 2020 r. – 4 580 zł,

w 2021 r. – 4 852 zł,

w 2022 r. – 5 686 zł.

Oznacza to – jak zaznaczył Szwed w odpowiedzi – że między 2016 a 2022 r. nastąpił wzrost przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego o 70,6 proc.

Luka płacowa w ZUS-ie wyższa niż średnia w kraju

Luka płacowa na niekorzyść kobiet wynosi na stanowiskach kierowniczych 12,7 proc. oraz 15 proc. na pozostałych stanowiskach. Odnosząc się do tej kwestii, Szwed podkreślił, że wpływa na nią struktura zatrudnienia.

- W ZUS-ie struktura zatrudnienia kształtuje się w ten sposób, że kobiety stanowią ponad 87 proc. pracowników przy prawie 13 proc. mężczyzn. Natomiast na stanowiskach informatycznych, które są jednymi z lepiej wynagradzanych, dominują mężczyźni, co ma wpływ na ogólny procentowy wskaźnik różnic w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami - wyjaśnił Szwed.

Wskazał, że np. na stanowisku głównego lekarza orzecznika oddziału kobiety zarabiają o 242 zł więcej, jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenia zasadnicze. Podobnie na stanowisku dyrektora zarobki kobiet w porównaniu z mężczyznami są o 391 zł wyższe.

Szwed zapewnił, że w Zakładzie podejmowane są działania prowadzące do sukcesywnego wyrównywania różnic płacowych ze względu na płeć.

Luka płacowa w ZUS-ie na stanowiskach kierowniczych wynosi 12,7 proc. oraz 15 proc. na pozostałych stanowiskach na niekorzyść kobiet. (fot. Shutterstock)

W zależności od źródła, z którego bierzemy informacje o wysokości luki płacowej, jej wartość jest inna. Z raportu pn. „Global Gender Gap Report 2022” opublikowanego przez World Economic Forum wynika, że luka płacowa w Polsce wynosi 8,7 proc. Z kolei dane Eurostatu podają, że luka płacowa w naszym kraju wynosi 4,5 proc. Natomiast według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn to 4,8 proc. na niekorzyść kobiet.

Jednak w tej kwestii szykują się spore zmiany. Parlament Europejski 30 marca 2023 r. przyjął nowe przepisy dotyczące jawności płac. Oznacza to koniec tajemnicy wynagrodzenia – pracownicy będą mogli porównać swoje wynagrodzenie z pensją innych osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach. Cel tych zmian jest prosty – ma zmniejszyć lukę płacową. Co więcej, przepisy te przewidują, że struktury płac umożliwiające porównywanie wynagrodzeń będą musiały opierać się na neutralnych płciowo kryteriach.

Neutralne płciowo mają być także systemy oceny i klasyfikacji, które wchodzą w skład tych struktur. Ogłoszenia o naborze i nazwy stanowisk też będą musiały być neutralne płciowo, zaś procesy rekrutacji – niedyskryminacyjne.

Premie w ZUS-ie wypłacane według nowego systemu, który obowiązuje od 2 lat

Stanisław Szwed odnosząc się do kolejnego pytania posłanki, poinformował, że w ZUS-ie zbudowany został "nowoczesny i efektywny model wynagradzania pracowników, którego rezultatem jest obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. system premiowy".

- Jest to narzędzie służące do kształtowania polityki wynagradzania i motywowania pracowników. Premie kwartalne zastąpiły dotychczasowe nagrody kwartalne, które miały charakter uznaniowy, a mechanizm ich przyznawania oparty był na subiektywnej opinii przełożonych. Jest to istotna zmiana w polityce wynagradzania w Zakładzie, zarówno rodzajowa, jak i jakościowa – wyjaśnia.

Aktualnie budżet przeznaczony na premie za dany kwartał wynosi 6 proc. sumy miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych pracowników, co daje wartość 18 proc. w kwartale.

– Może być on wyższy, gdyż zgodnie z zasadami premiowania zwiększany jest o środki z oszczędności funduszu wynagrodzeń osobowych. W 2022 r., z uwagi na możliwe zwiększenie budżetu premiowego w każdym kwartale, środki finansowe przeznaczone na wypłatę premii były wyższe niż podstawowe 18 proc., osiągając wartość wskaźnika pomiędzy 25 proc. a 45 proc - mówi Szwed.

Przeciętna premia miesięczna w przeliczeniu na etat w 2021 r. wynosiła 1 256 zł na stanowiskach kierowniczych i 717 zł na pozostałych stanowiskach, natomiast w 2022 r. było to odpowiednio 1 181 zł i 650 zł.

Przeciętna premia miesięczna w przeliczeniu na etat w 2021 r. wynosiła 1 256 zł na stanowiskach kierowniczych i 717 zł na pozostałych stanowiskach, natomiast w 2022 r. było to odpowiednio 1 181 zł i 650 zł. (fot. Shutterstock)

- Cechą charakterystyczną systemu premiowego jest jego transparentność, a także przejrzyste, jednolite i powszechnie znane kryteria oceny pracy. Dopełnieniem tego systemu jest mechanizm odwoławczy od dokonanej oceny. Ustalone zostały również zasady dotyczące wysokości i dystrybucji funduszu premiowego oraz sposobu obliczania wysokości indywidualnej premii danego pracownika – twierdzi wiceminister Szwed.

Przychody i wydatki ZUS-u określone w ustawie budżetowej

Warto pamiętać, że ZUS zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych. Oznacza to, że jego plan finansowy jest częścią ustawy budżetowej. Zarówno przychody, jak i wydatki ZUS-u są więc określane odgórnymi przepisami, o których decydują rząd i parlament. ZUS nie może więc przeznaczać na wynagrodzenia pracowników więcej pieniędzy niż przyznane w budżecie.

Obecnie w Zakładzie trwają rozmowy ze związkami zawodowymi na temat zmiany wewnętrznych regulacji poprzez wprowadzenie nowej tabeli stanowisk i wynagrodzeń opartej na wynikach procesu wartościowania.

Pracownicy ZUS-u w liczbach. Ponad 30 proc. pracuje ponad 20 lat

Ze sprawozdania z działalności ZUS-u za 2021 rok wynika, że przeciętne zatrudnienie w ZUS-ie wynosiło wtedy 42 695,202 etaty. Zakład był miejscem pracy dla ponad 42 tys. osób.

Wśród zatrudnionych kobiety stanowiły 86,99 proc. (37 492 osoby), natomiast mężczyźni 13,01 proc. (5 607 osób). Wykształcenie wyższe posiadało 68,21 proc. pracowników, wykształcenie średnie i poniżej średniego – łącznie 31,79 proc. pracowników.

Grafika: Sprawozdanie z działalności ZUS-u za 2021 rok

Największą grupę wśród zatrudnionych stanowiły osoby w wieku 45-54 lat – 15 942 osoby (36,99 proc.), w wieku 35-44 lat – 13 102 osoby (30,40 proc.), najmniej pracowników miało powyżej 65 lat – 439 osób (1,02 proc.) i osoby poniżej 25 roku życia – 663 osoby (1,54 proc.).

34,46 proc. pracowników pracuje w Zakładzie 20-29 lat, 28,39 proc. – więcej niż 10 lat; łącznie jest to 62,85 proc. (27 088 osób) ogółu zatrudnionych w Zakładzie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl