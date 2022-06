Sii dzieli się zyskami z pracownikami

KDS

Pracownicy technicznego giganta, firmy Sii otrzymają w czerwcu 4 090 zł jako dodatek do standardowego wynagrodzenia. Firma w ramach nowego benefitu dzieli się z nimi zyskami, a te są rekordowe. - Wszyscy pracujemy na ten zysk, więc jest to uczciwe, by każdy mógł z niego skorzystać - mówi Gregoire Nitot, założyciel i CEO Sii Polska. W tym roku nagroda za zaangażowanie i wkład w wyniki firmy oraz realizację jej celów wyniesie 4 090 zł dla każdego uprawnionego do jej otrzymania pracownika (fot. sii.pl)

Firma technologiczna Sii rok finansowy zakończyła na bardzo dobrym poziomie. Osiągnęła prawie 1 4 mld zł przychodu, co oznacza wzrost o 37 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wygenerowała 186 mln zł zysku netto. Zwiększyła zatrudnienie o 1 746 osób, w tym 124 pracowników, którzy wrócili do Sii. Firma od początku stawia na promowanie najlepszych pracowników. W ostatnim roku obrotowym przeprowadziła 156 wewnętrznych awansów na stanowiska managerskie.

Teraz swoimi zyskami chce podzielić się z pracowniami. Co roku, gdy Sii wypracuje zysk netto wyższy niż 10 proc. przychodów i wypłaci dywidendę swoim akcjonariuszom, 1/3 zysku netto powyżej 10 proc. zostaje równo podzielona między pracowników. W tym roku nagroda za zaangażowanie i wkład w wyniki firmy oraz realizację jej celów wyniesie 4 090 zł dla każdego uprawnionego do jej otrzymania pracownika. Zostanie ona wypłacona w formie dodatku do regularnego wynagrodzenia w czerwcu. Tylko w tym roku firma wyda na ten cel 21,3 mln zł.

– Chcę podziękować pracownikom za ich doskonałe wyniki. Praca Power People (tak firma nazywa swoich pracowników - red.) przyczynia się do sukcesu Sii i to dzięki nim możemy osiągać tak znakomite rezultaty. Wszyscy pracujemy na ten zysk, więc jest to uczciwe, aby wszyscy z niego korzystali. Jest to również jeden ze sposobów realizacji trzeciego celu strategicznego Sii: satysfakcji pracowników – dodaje Gregoire Nitot.

Firma podsumowała też swój dotychczasowy rozwój w kwestii pracowników. Dwa z 14 oddziałów przekroczyły liczbę 1300 pracowników. Pierwszym był Sii Gdańsk, a zaraz po nim oddział w Warszawie. Ponadto Sii Wrocław zbliża się do 1000 osób, Sii Lublin i Sii Kraków mają już po 700 pracowników, a Sii Białystok, najmłodszy oddział zatrudnia pierwsze 100 osób w zespole. W najbliższych miesiącach firma otworzy nowe biura w Szczecinie i Toruniu.

Rosną również zespoły projektowe. Centrum Kompetencyjne Digital, zajmujące się budową aplikacji mobilnych i webowych oraz user experience i e-commerce, to pierwszy zespół techniczny, który przekroczył próg 1000 ekspertów.

