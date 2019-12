Siedem podwyżek płac w trzy lata. Poczta Polska chce być pracodawcą pierwszego wyboru

Zbliża się koniec roku. To zawsze czas podsumowań. W tym roku wiele mówiło się o wynagrodzeniach w Poczcie Polskiej. W nowym roku zapewne powróci temat podwyżek płac. Już teraz był powodem konfliktu na linii pracodawca-związkowcy, który dotąd nie znalazł rozstrzygnięcia. Jaki Poczta Polska ma plan na rozwiązanie tego konfliktu?

- Rozmowy z naszymi partnerami społecznymi zaczęły się w pierwszej połowie 2019 roku, również w ramach uzgodnień funduszu wynagrodzeń na 2019 rok, zgodnie z obowiązującą u nas procedurą. Od tamtego czasu odbyliśmy wiele spotkań, przedstawialiśmy, jako pracodawca, kilka propozycji płacowych, które także zawierały elementy podwyżek wynagrodzenia zasadniczego. Na każdym spotkaniu przedstawialiśmy partnerom społecznym rzetelne informacje na temat sytuacji ekonomicznej spółki i możliwości finansowych.

Ostatecznie podpisaliśmy porozumienia z kilkudziesięcioma organizacjami związkowymi, w tym z jednym reprezentatywnym związkiem zawodowym. Zaakceptowano propozycję gratyfikacji w formie dodatkowych wypłat dla pracowników w listopadzie i w grudniu w łącznej wysokości 800 zł brutto. Połowę tej kwoty pracownicy otrzymali wraz z pensją płaconą w listopadzie, pozostała kwota została wypłacona w grudniu, z pensją za listopad.

Z drugą reprezentatywną organizacją związkową jesteśmy nadal w otwartym dialogu. NSZZ „Solidarność” nie zaakceptowała zaproponowanego przez nas rozwiązania, nie zaakceptowała też wcześniejszych propozycji, które przedstawialiśmy. Dnia 29 października ostatecznie podpisaliśmy protokół rozbieżności kończący ten etap rozmów. Nie zamyka on naszego dialogu. Będziemy szukać rozwiązań w 2020 roku, w granicach możliwości finansowych spółki.

W Poczcie Polskiej reprezentacja związków jest bardzo liczna. Działa tu aż 85 organizacji. Jak wygląda współpraca spółki z tak liczną grupą społeczną?

- Jest to współpraca intensywna. Partnerzy społeczni odgrywają w spółce istotną rolę w kształtowaniu relacji społecznych czy prawnych warunków zatrudnienia. Współpraca polega przede wszystkim na spotkaniach, wymianie informacji, wsłuchiwaniu się w to, co partnerzy społeczni przekazują. Są to zarówno mniejsze, jak i duże organizacje, mające swoje oddziały w terenie, dzięki czemu możemy od nich czerpać informacje czy uzyskiwać uwagi co do funkcjonowania spółki w różnych aspektach. Analizujemy je i podejmujemy działania w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości, dokonujemy odpowiednich korekt działalności.

Są to regularne spotkania na szczeblu centralnym, w których biorą również udział członkowie zarządu Poczty Polskiej. Odbywamy też spotkania w ramach struktur terenowych. Zależy nam na tym, by związki były poinformowane co do sytuacji na danym terenie czy planów poszczególnych dyrektorów. Oczekujemy od dyrektorów jednostek terenowych, by takie spotkania odbywały się minimum raz na kwartał.

Konsultujemy także te sprawy, przy których przepisy prawne nie wymagają od nas uzgodnień ze związkowcami, np. jeśli przeprowadzamy zmiany organizacyjne w strukturach spółki, informujemy odnośnie ważniejszych rozwiązań organizacyjnych.

W 2019 roku na szczeblu centralnym odbyło się około 50 spotkań ze stroną społeczną. Dla porównania w całym 2018 roku było to 30 spotkań. Liczba spotkań uzależniona jest od problemów, spraw, jakie rodzą się w trakcie danego roku. Jest tych spotkań na szczeblu centralnym rocznie około kilkudziesięciu, a na szczeblu regionalnym możemy mówić nawet o kilkuset odbytych spotkaniach.

Posiadamy odpowiednią strukturę i osoby odpowiadające za współpracę ze związkami zawodowymi. Mamy pełnomocnika do spraw dialogu społecznego, któremu pomocą służy zespół pracowników wspierający tę współpracę. Zespół prowadzi sprawy związane ze społecznymi inspektorami pracy, zajmuje się organizacją spotkań na linii pracodawca-związki zawodowe, przygotowuje odpowiedzi na pisma partnerów społecznych kierowane do zarządu.

Poczta Polska musi zmierzyć się w nowym roku nie tylko z oczekiwaniami związków, ale też rosnącą płacą minimalną. Czy będzie to duże obciążenie dla spółki?

- Płaca minimalna wzrasta rok do roku, począwszy od 2016 roku. Już wiemy, że od 2020 roku minimalne wynagrodzenie w kraju wyniesie 2600 zł brutto. W tej chwili w Poczcie Polskiej mamy ustalone stawki rekrutacyjne na okres próbny i po okresie próbnym. Jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze w okresie próbnym, najniższa stawka to 2400 zł - są też lokalizacje, gdzie te stawki są wyższe. Jeżeli doliczymy do tego premię czasowo-jakościową w kwocie 223 zł, to pracownik nowo zatrudniony w okresie próbnym otrzymuje 2623 zł. Z kolei po okresie próbnym, stawka najniższa w Poczcie Polskiej, obowiązująca od 1 listopada 2018 roku, wynosi 2500 zł, co po doliczeniu premii czasowo-jakościowej daje kwotę 2723 zł. Są stanowiska, gdzie te stawki są wyższe, jak w przypadku kwalifikowanych pracowników ochrony czy kierowców prowadzących pojazdy powyżej 3,5 t.

Oznacza to, że już teraz w spółce spełniamy wymogi płacy minimalnej, jaka będzie obowiązywała w 2020 roku. Musimy też być przygotowani na wzrost płacy minimalnej w kolejnych latach, chcielibyśmy także uzgodnić z organizacjami związkowymi długofalową politykę wynagrodzeń.

Mówiła pani, że wynagrodzenia w Poczcie Polskiej zaczęły rosnąć od 2016 roku. O ile w tym czasie urosły wynagrodzenia pracowników spółki?

- W sumie od 2016 roku zostało wprowadzonych siedem podwyżek wynagrodzeń. Mówię tutaj o podwyżkach wynagrodzenia zasadniczego. Pierwsze podwyżki miały miejsce w marcu 2016 roku. W 2016 roku podnieśliśmy wynagrodzenie dwukrotnie. Również w 2017 i 2018 roku dokonaliśmy dwóch podwyżek wynagrodzeń. Kwoty podwyżek wynosiły od 100 do 172 zł na etat w zależności od poziomu płacy zasadniczej. Przez ten okres wynagrodzenia zasadnicze pracowników wzrosły o 672 zł lub 692 zł w zależności od grupy podwyżkowej. Do tego pojawiła się premia regulaminowa w nowej formule, która zaczęła być realnie wypłacana. Kwota premii czasowo-jakościowej to 223 zł przy spełnieniu warunku braku absencji i jakości pracy. Średnio od 2016 roku płace brutto w Poczcie Polskiej wzrosły o 1,2 tys. zł. Przypomnę, że w Poczcie Polskiej istnieją też dodatkowe elementy wynagrodzenia, jak dodatek stażowy i dodatkowa premia roczna, tzw. łącznościówka, których wartość jest powiązana z wynagrodzeniem zasadniczym.

Poczta Polska jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia ponad 80 tys. osób. Jak plany zatrudnienia będą kształtować się w 2020 roku?

- Plan na 2020 rok zakłada utrzymanie poziomu zatrudnienia z 2019 roku. Zatrudniamy ponad 80 tys. osób, to też powoduje, że mamy w niektórych obszarach większy poziom fluktuacji, ale ogółem w Poczcie jest to poziom rynkowy. Niemniej jednak w takiej skali pojawiają nam się wakaty i będą one zapełniane na bieżąco. W tej chwili w spółce mamy około 470 wakatów. Największa liczba wakatów występuje w najliczniejszych grupach zawodowych, jak listonosze, pracownicy sortowni, pracownicy urzędów pocztowych. W ramach naszych działań employer brandingowych i kampanii rekrutacyjnych będziemy starali się zapełniać te wakaty. To jest nasze wyzwanie na przyszły rok.

Pozyskiwanie pracowników to jedno z największych wyzwań HR-u. Jaki Poczta Polska ma pomysł na rekrutacje w 2020 roku?

- Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Nie wiemy, jak będzie w przyszłości kształtował się poziom minimalnego wynagrodzenia i jak wpłynie na rynek. Przez ostatnie lata, na co wskazywali wszyscy pracodawcy, szczególnie trudno było pozyskać pracowników na stanowiska wykonawcze. W Poczcie Polskiej mamy opracowaną strategię employer brandingową, w ramach której zakładamy wiele działań promujących markę Poczty Polskiej. Kształtujemy i utrzymujemy wizerunek Poczty Polskiej jako dobrego pracodawcy, pracodawcy pierwszego wyboru. W ciągu roku prowadzimy m.in. trzy akcje rekrutacji masowej: przed świętami wielkanocnymi, Bożego Narodzenia i przed sezonem urlopowym. W ramach tych akcji zatrudniliśmy w 2019 roku około 9 tys. pracowników. Ta forma rekrutacji nam się sprawdziła i będziemy ten sposób pozyskiwania kandydatów do pracy kontynuować w 2020 roku.

W tym roku rozpoczęliśmy działania z agencją reklamową, która nas wspiera w promowaniu ofert pracy do określonych grup, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdyż obecnie rekrutacja przeniosła się głównie do social mediów. Sięgamy również po inne rozwiązania, które też już się zakorzeniły w Poczcie Polskiej. To na przykład konkurs „Nagradzanie za polecanie”. Promuje on wśród naszych pracowników polecanie kandydatów do pracy. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Na początku 2018 roku odświeżyliśmy formułę tego konkursu i już w tym samym roku pozyskaliśmy dzięki niemu około 1,2 tys. osób do pracy. Wdrożyliśmy również program „Nagradzanie za wdrażanie.” Pracownicy, którzy pomagają nam wdrożyć do pracy nowo pozyskane osoby, otrzymują nagrody pieniężne. W Poczcie Polskiej pod kątem pozyskiwania kandydatów jesteśmy skuteczni, o czym świadczą liczby. Natomiast chcemy się skupiać - i taki będzie cel na 2020 rok - na zatrzymywaniu tych osób, które do nas przyjdą, czyli zmniejszeniu fluktuacji wśród nowo zatrudnianych pracowników.

Czy będą pomagać w tym benefity? Jakimi dodatkami do pensji będzie kusić Poczta Polska w nowym roku?

- Pracownicy Poczty Polskiej mogą liczyć na stabilne zatrudnienie na umowach o pracę, stałe, miesięczne wynagrodzenie wzbogacane o dodatki stażowe. Oprócz tego oferujemy benefity. Wśród nich m.in. możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza dofinansowań z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jesteśmy dużą organizacją, w związku z tym oferta tego funduszu, z którego pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie, jest szeroka. Duże są więc możliwości: począwszy od uzyskania dofinansowania do wypoczynku dla pracownika czy członka rodziny, do wczasów pod gruszą, aktywności kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej. Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania do kart sportowych. W przyszłym roku zaoferujemy pracownikom dofinansowanie do karnetów kulturalnych do kina i teatru. Właśnie trwają rozmowy z firmą wybraną w przetargu, z którą zrealizujemy ten projekt.

Oferujemy również pracownikom, na korzystnych warunkach, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego czy pakietu medycznego oraz ze zniżek na produkty partnerów biznesowych, z którymi Poczta Polska współpracuje. Ważne dla pracowników są także, co pokazują sondaże i badania HR-owe, możliwości rozwoju. Takie możliwości staramy się zapewnić, oferując zarówno szkolenia e-learningowe, jak i dofinansowanie do studiów lub studiów podyplomowych. Promujemy awanse wewnętrzne, co pozwala pracownikom rozwijać się na wyższych szczeblach lub w innych obszarach działalności spółki. Mamy też grupę trenerów wewnętrznych, do których pracownik może dołączyć, jeśli ma predyspozycje trenerskie. Te rozwiązania będą w Poczcie Polskiej obowiązywały również w 2020 roku.

Benefitem dla wielu kandydatów są programy wdrożeniowe. Poczta Polska taki program prowadzi, został on nawet nagrodzony przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Jak wygląda w praktyce?

- Cieszymy się, że nasz program został zauważony w środowisku HR. Nagroda potwierdza, jak ważne jest tworzenie pracownikom dobrej atmosfery, stabilnych miejsc pracy. Chcemy zadbać o każdego, nie tylko o tych pracowników, którzy są z nami od kilku lat, ale także o nowe osoby. Nagroda to wyróżnienie, ale i motywator dla pracowników HR.

Program adaptacji nowych pracowników jest bardzo szeroki, skierowany do większości grup zatrudnionych. Każda grupa stanowisk, w szczególności tych kluczowych dla spółki, ma swój program adaptacyjny, stworzony w porozumieniu z kierownictwem danego pionu. Stworzyliśmy ramy, w których określiliśmy, jak długo ma trwać adaptacja, jakie są jej etapy. Nie boimy się tego, aby pytać naszych początkujących pracowników, jak oceniają adaptację. Program kończy się ankietą, w której pytamy o ocenę programu, a z odpowiedzi wyciągamy wnioski i przekazujemy informacje do opiekunów adaptacji i do kierowników danej jednostki.

Rynek pracy mierzy się z różnymi wyzwaniami, m.in. z kłopotami z obsadzeniem wakatów. Jakie wyzwania czekają pocztowy HR w nowym, 2020 roku?

- Nadal będą to wyzwania związane z obszarem rekrutacyjnym i obszarem dotyczącym retencji pracowników. Tutaj będziemy chcieli oczywiście kontynuować proces adaptacji w nowym miejscu pracy, kampanie rekrutacyjne, jesteśmy też na końcu drogi do odświeżenia strategii employer brandingowej na kolejne dwa lata. Kolejnym wyzwaniem będzie również to, od czego zaczęłyśmy rozmowę, czyli prowadzenie dialogu społecznego.