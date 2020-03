Sektor usług dla biznesu. Kto dostanie podwyżki?

– Sektor centrów usług wspólnych to jeden z największych pracodawców w Polsce. W 2018 roku pracowało w nim 279 tys. osób, a w 2019 roku już 307 tys. osób. To branża, która wciąż rośnie. Nikt już nie mówi o niej, że to branża wsparcia, pomocnicza, pracująca na zapleczu. To biznes poważnych usług, bez których inne biznesy by sobie nie poradziły i nie mogłyby się rozwijać – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director, Grafton Recruitment.

Kto dostanie podwyżkę w tym roku?

Wzrostu pensji mogą oczekiwać rekruterzy z działów HR – w porównaniu z rokiem 2019 mogą np. w Poznaniu otrzymać podwyżki rzędu 18%, a w Trójmieście – nawet 23%. Więcej będą też zarabiać specjaliści w centrach usług, które obsługują procesy związane z bankowością lub mają klientów stricte z sektora bankowego. Najwięcej zyskają osoby, które dopiero zdobywają pierwsze zawodowe doświadczenia, ponieważ ich minimalne wynagrodzenie średnio wzrośnie o 20% w porównaniu z rokiem 2019. Ta podwyżka wynika także ze wzrostu pensji minimalnej oraz tego, że osoby do 26. roku życia nie płacą PIT. Więcej będą też zarabiać pracownicy telemarketingu – średnie minimalne pensje wzrosną o 12%, a w przypadku stanowisk kierowniczych nawet o 20%.

W sektorze BSS szczególnie widać premię za znajomość języków. Za posługiwanie się każdym językiem obcym, poza angielskim, którego znajomość uważana jest za standardową umiejętność, pracodawcy oferują proporcjonalnie wyższe pensje. Na wysokość wynagrodzenia największy wpływ ma znajomość języków skandynawskich oraz niderlandzkiego. Dodatek językowy może wynieść do 90% pensji, szczególnie w branżach takich jak sprzedaż i obsługa klienta. W przypadku pracowników pierwszej linii wsparcia w IT może to nawet być 100% pensji podstawowej. „Opłaca się” mówić po niemiecku i francusku. Niezależnie od specjalizacji wynagrodzenie wzrasta od 20 do 50%. Na wzrost pensji o 10-30% mogą liczyć osoby mówiące po: rosyjsku, węgiersku, czesku, słowacku, włosku oraz hiszpańsku.