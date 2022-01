Są pierwsze skargi na nieprawidłowe wyliczanie pensji. Będą wzmożone kontrole

Wynagrodzenia pracowników, a dokładniej prawidłowe ich wypłacanie mają być pod szczególną ochroną. W tym celu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwo Finansów połączyły siły.

Autor: KDS

• 4 sty 2022 16:57





W latach 2018-2020 inspektorzy przeprowadzili łącznie blisko 45,5 tys. kontroli, w trakcie których stwierdzili nieprawidłowości w kwestii wypłacania pensji (Fot. Shutterstock)

We wtorek 4 grudnia odbyła się wspólna konferencja czterech instytucji odpowiedzialnych za sytuację pracowników w Polsce.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, prezes ZUS Gertruda Uścińska oraz wiceminister Finansów Jan Sarnowski zapowiedzieli wspólne działania na rzecz ochrony wynagrodzeń pracowników.

Jak podaje PIP, nieprawidłowości w kwestii wypłacania wynagrodzeń to nagminny problem. Po wejściu Polskiego Ładu są już pierwsze skargi na nieprawidłowe naliczanie pensji i składek.

Z raportu PIP wynika, że w latach 2018-2020 inspektorzy przeprowadzili łącznie blisko 45,5 tys. kontroli, w trakcie których stwierdzili nieprawidłowości w kwestii wypłacania pensji. Średnio podczas co piątej kontroli stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestie wynagrodzeniowe.

Najczęściej problemy z wypłacaniem wynagrodzeń mieli pracodawcy z branży handel i naprawa (24,3 proc. ogółu kontroli w latach 2018-2020). Tuż za nimi są firmy z sektorów przetwórstwo przemysłowe (17,6 proc.), transport i gospodarka magazynowa (11,9 proc.), budownictwo (10,7 proc.), zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (6,2 proc.), a także usługi administrowania - sekcja ta obejmuje m.in. agencje zatrudnienia i pracy tymczasowej, biura turystyczne, agencje ochrony osób i mienia, firmy zajmujące się sprzątaniem (5,8 proc.).

Inna prawidłowość, którą widać w wynikach pokazuje, że im większa firma, tym mniej uchybień. Jak informuje PIP, najwięcej nieprawidłowości w kwestii wynagrodzeń zauważono w firmach zatrudniających do 9 osób (48,1 proc. ogółu kontroli prowadzonych w latach 2018-2020). Kolejne na liście były podmioty zatrudniające między 10 a 49 osób (31,9 proc.), od 50 do 249 osób (13,1 proc.) oraz zatrudniające co najmniej 250 osób (6,9 proc.).

Wynagrodzenia pod lupą

Teraz, na wspólnej konferencji resort finansów, pracy, ZUS oraz PIP zapowiedziały, że będą zwracać szczególną uwagę na kwestie prawidłowego wypłacania wynagrodzeń. Ich krok może wynikać ze sporych zmian, jakie w tym zakresie wprowadziły przepisy zwarte w Polskim Ładzie. Mowa tam m.in. o tym, że od1 stycznia 2022 roku wszelkie konsekwencje nielegalnego zatrudniania oraz płacenia „pod stołem” poniesie pracodawca. Firma za każdy miesiąc nielegalnego zatrudniania naliczy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku będzie to 3010 zł brutto). Oprócz tego przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym, zostaną zaliczone do przychodu z działalności gospodarczej. Resort pracy podał, że docierają do nich sygnały od pracowników, zaniepokojonych informacjami od pracodawców, co do zasady ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, które mają się odbić na ich zarobkach. – Reagujemy natychmiast. Nie ma naszej zgody na próby wykorzystania przepisów na niekorzyść pracowników – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pracownik, który po wprowadzeniu Polskiego Ładu ma wątpliwości co do rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. ZUS wyjaśni wątpliwości, a ewentualnymi nieuczciwymi praktykami zajmą się inspektorzy pracy – dodaje minister Maląg. Powiadom PIP Z kolei PIP informuje, że pracownicy swoje wątpliwości odnośnie rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę mogą zgłaszać do najbliższego inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy. – Kontrole prowadzone w tym zakresie przez inspektorów obejmują sprawdzenie realizacji przez pracodawcę jednego z podstawowych obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, jakim jest prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Prawidłowość wypłaty wynagrodzenia obejmuje przy tym prawidłowe naliczenie wysokości wynagrodzenia, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie zasad dotyczących dokonywania potrąceń, właściwą formę i sposób wypłaty - mówi Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

