Są najsłabiej opłacaną grupą zawodową. Zobacz, na jakie stawki mogą liczyć

Pracownicy szeregowi to najsłabiej opłacana grupa zawodowa w Polsce. Według badań mediana ich wynagrodzeń to zaledwie 3693 zł brutto.

Mimo że ogólnopolska mediana zarobków wynosi 5100 zł brutto, pracownicy szeregowi zarabiają o 1407 zł brutto mniej (3693 zł brutto) - tak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak&Sedlak za 2020 rok (grupa 19 tys. pracowników szeregowych z różnych branż).

Aż 25 proc. najniżej wynagradzanych otrzymuje mniej niż 3056 zł, a 10 proc. - mniej niż 2700 zł. Jednocześnie są osoby, które zarabiają zdecydowanie więcej - 25 proc. otrzymuje pensję wyższą niż 4585 zł, a 10 proc. - ponad 5985 zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z badania Sedlak&Sedlak wynika, że najniżej wynagradzane kobiety, zatrudnione na poziomie pracownika szeregowego, zarabiają mniej niż 2900 zł. W lepszej sytuacji są mężczyźni, którzy otrzymują 3286 zł. Dodajmy jednak, że najwyżej opłacane pracownice szeregowe zarabiają więcej niż 4090 zł, choć w przypadku mężczyzn to 4967 zł.

Oprócz płci, znaczenie ma także lokalizacja. Największe wypłaty otrzymują pracownicy szeregowi zatrudnieni w województwie mazowieckim. Różnica pomiędzy najwyżej a najniżej zarabiającymi wynosi tu 1788 zł (5053 w stosunku do 3264 zł brutto).

Najmniej zarabiają pracownicy szeregowi w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim - mowa o kwotach nawet poniżej 3000 zł.

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w różnych województwach w 2020 roku (brutto w zł)



W tych branżach zarabiają najlepiej

Eksperci z Kodilla.com sprawdzili, w jakich branżach pracownicy szeregowi mają szansę zarobić najwięcej. Prym wiodą nowe technologie, czyli sektor IT, gdzie takie osoby mogą otrzymać pensję nawet na poziomie 6500 zł brutto. Tuż obok jest bankowość (5200 zł brutto) i energetyka (5086 zł brutto). Dobre pensje są także w takich branżach, jak telekomunikacja, przemysł ciężki oraz transport i logistyka.

Najsłabiej pod tym względem mają się kultura i sztuka (dolna granica widełek to 2850 zł), handel, usługi dla ludności oraz szkolnictwo.

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w różnych branżach w 2020 roku (brutto w zł)

Źródło: Sedlak&Sedlak

IT wiedzie prym

- Pracownik szeregowy w branży IT to tak naprawdę “junior”, czyli osoba z najmniejszym doświadczeniem, która dopiero rozpoczyna swoją karierę w tym zawodzie, np. jako programista - mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com. Jak podkreśla, z badań wynika, że to właśnie w IT pracownicy szeregowi zarabiają najwięcej, zarówno w grupie najwyżej (6500 zł brutto), jak i najniżej wynagradzanych (3720 zł brutto); różnica wynosi 2780 zł.

Co więcej, wśród osób, które interesują się nauką programowania, pojawia się wielu specjalistów z innych branż, którzy podejmują decyzję o przekwalifikowaniu.

- I to nawet kosztem pewnej degradacji, jeśli chodzi o stanowisko. W poprzednich firmach mieli już ugruntowaną pozycję, ale bez możliwości dalszego rozwoju. Wybierają więc IT z pełną świadomością, że na początku będą tam juniorami, czyli właśnie pracownikami szeregowymi, ale zarazem zyskają szansę na szybki awans i podwyżkę - wyjaśnia Magdalena Rogóż.

Z badań Kodilla.com wynika ponadto, że czas potrzebny do uzyskania awansu w branży IT w ostatnich latach bardzo mocno się skrócił. Analiza 1919 profili zawodowych programistów na LinkedIn pokazała, że programiści, którzy zaczynali w latach 90., potrzebowali aż 11 lat na to, by zostać seniorem. Dziś wystarczy średnio 5 lat, a niektórym awansowanie zajmuje nawet mniej niż 2 lata.

Dysproporcje płacowe

Warto przypomnieć, że o tym, jaka powinna być relacja pensji szeregowego pracownika do pensji dyrektora fabryki rozmawialiśmy z Kamilem Fejferem, analitykiem rynku pracy, autorem książek o tej tematyce, pomysłodawcą "Magazynu Porażka". Jak zaznaczył nasz rozmówca, nie ma tutaj prostej odpowiedzi.

- W jednym z badań poruszających ten temat pytano ludzi, jaki powinien być stosunek minimalnej pensji do pensji prezesów dużych firm. W zależności od kraju - a badanie było przeprowadzone w kilkunastu państwach - wychodziło od 2,5- do 20-krotności pensji. Przy czym realne rozwarstwienie było od kilkudziesięcio- do 400-krotności w Stanach Zjednoczonych. To pokazuje, jak wyglądałyby nasze preferencje - mówił w wywiadzie z PulsHR.pl.

- Gdybym sam miał podjąć decyzję w tej sprawie, to rozpiętość płacowa 1 do 10 byłaby dobrym rozwiązaniem. Dajemy więcej osobom, które są niżej i przycinamy tych, które są wyżej - dodał.

Kamil Fejfer zwrócił uwagę na inną kwestię - na umiejętności i kompetencje, które posiadają pracownicy.

- Gdybyśmy zlecili dyrektorowi szpitala dokładne posprzątanie sal szpitalnych, zapewne dałby sobie z tym radę. Tak samo jak lekarz. Natomiast kiedy poprosilibyśmy salową, żeby przeprowadziła operację ratującą życie na otwartym sercu lub też, żeby sprawnie zarządzała szpitalem, możemy założyć, że nie dałaby rady. To nie jest jedyny powód tłumaczący różnice w wynagrodzeniach, ale z pewnością nie jest bezzasadny - komentował Fejfer.