Rząd planuje kolejne zmiany w podatkach. Już od przyszłego roku

Ordynacja podatkowa zmieniła się w tym roku, mimo że nieznacznie, to 6 razy. Obecnie liczy niemal dwukrotnie więcej stron niż 8 lat temu. Duże zmiany mają wejść w życie już od stycznia 2024 r., mimo że rząd nie przedstawił oficjalnej wersji dokumentu.

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany mają zapewnić szybszą korektę deklaracji przez fiskus i mniej wniosków o stwierdzenie nadpłaty. Jak jednak zauważają eksperci, lepszym rozwiązaniem byłoby napisanie ustawy od nowa.

Inne ze zmian mają objąć zwroty nadpłaty, jeśli podatnik nie poniósł uszczerbku majątkowego czy też wydłużenie pierwszej blokady rachunków bankowych z 72 na 96 godzin. Dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy uważa, że część zmian jest zbędna i nie poprawi relacji fiskus-podatnik.

Warto zaznaczyć, że ordynacja podatkowa ulega drobnym zmianom co roku, zwykle kilka razy w roku. W obecnym roku miało to już miejsce 6 razy, a w 2022 r. zmian było 10. Tekst jednolity ordynacji jest ogłaszany co roku od 2017 r.

Obecnie jest to obszerna ustawa licząca 165 stron, podczas gdy w 2015 r. liczyła ich 97. Kolejne nowelizacje doprowadziły do wzrostu objętości ordynacji, włączając w to przepisy uszczelniające system podatkowy.

Część ekspertów uważa, że zamiast wprowadzać zmiany do obecnej ustawy, należy napisać ją od nowa. MF powołało Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, która miała przygotować kompletnie nową ordynację podatkową. Prace nad tym trwały pięć lat, jednak po ostatnich wyborach, MF porzuciło ten projekt.

Resort stawia na nowelizację obecnej ordynacji