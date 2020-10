Rynek pracy we wrześniu: dane są optymistyczne, ale zakażeń było dużo mniej

Już teraz część pracodawców znacząco ogranicza wypłatę dodatków do pensji, które nie są konieczne i rezygnuje z benefitów, chcąc zachować płynność finansową. Niektóre firmy decydują się również na obniżkę wynagrodzeń w zamian za zapewnienie pracownikom utrzymania zatrudnienia - komentuje sytuację na rynku pracy Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło zaś 5371,56 zł i było o 5,6 proc. wyższe w porównaniu z wrześniem 2019 r. – podał GUS. (Fot. shutterstock)

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 osiągnęło 6 312,4 tys. osób i było niższe o 1,2 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło zaś 5371,56 zł i było o 5,6 proc. wyższe w porównaniu z wrześniem 2019 r. – podał GUS.

Te dane można uznać za optymistyczne. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że we wrześniu poziom zachorowań na COVID-19 był niższy niż w październiku - komentuje Fedorczuk.



W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku przeciętne wynagrodzenie, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD - od 0,7 proc. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 8,9 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca. Spadek o 4,2 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

- Te dane można uznać za optymistyczne. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że we wrześniu poziom zachorowań na COVID-19 był niższy niż w październiku. Druga fala zachorowań i wysokie dzienne przyrosty chorych na poziomie ponad 7 tys. osób, a tym samym wprowadzenie przez rząd istotnych ograniczeń w działalności gospodarczej, mogą przynieść efekt podobny do tego obserwowanego w marcu, kwietniu i maju, czyli zahamowania wzrostu wynagrodzeń, m.in. poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz redukcję zatrudnienia - komentuje Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Jak dodaje, już teraz część pracodawców znacząco ogranicza wypłatę dodatków do pensji, które nie są konieczne i rezygnuje z benefitów, chcąc zachować płynność finansową. Niektóre firmy decydują się również na obniżkę wynagrodzeń w zamian za zapewnienie pracownikom utrzymania zatrudnienia.

- Niestety, na razie brak zapewnień rządu o pomocy dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy ponoszą straty na skutek wprowadzonych obostrzeń. Względy budżetowe decydują o tym, że niemożliwe wydaje się wdrożenie powszechnych programów wspierających wypłatę wynagrodzeń. Bez przynajmniej selektywnej pomocy dla najbardziej zagrożonych zwolnieniami branż, musimy się liczyć z falą zwolnień i wyhamowaniem wzrostu płac - podsumowuje Fedorczuk.

Także dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP wskazuje, że musimy mieć na uwadze, że sektor przedsiębiorstw nie obejmuje mikrofirm oraz niektórych sektorów gospodarki oraz osób pracujących na umowach cywilnoprawnych.

- A to właśnie te sektory gospodarki najsilniej odczuły efekty kryzysu. Sektor przedsiębiorstw obejmuje ok. 6,2 milionów zatrudnionych spośród 16 milionów wszystkich pracujących. Nie znamy więc pełnego obrazu rynku pracy. Nie znamy skali zwolnień we wszystkich firmach - komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

