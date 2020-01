Rynek pracy w 2020 roku będzie trudniejszy. Powodów jest kilka

Obserwujący rynek pracy wiedzą, że utrzymujące się od dłuższego czasu rekordowo niskie bezrobocie wywiera na przedsiębiorcach presję płacową. W grudniu 2019 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1 proc. Z drugiej strony, w części firm, gdzie płace nie wzrosły, podwyżkę zobligowały regulacje prawne. Od stycznia 2020 roku płaca minimalna została podwyższona do kwoty 2600 zł brutto.

Ta sytuacja mogła zaskoczyć część przedsiębiorców, ponieważ wstępnie płaca minimalna miała urosnąć do 2450 zł. Podwyżka dotyczy w sumie około 1,6 mln osób. Wzrosła też minimalna stawka godzinowa - do 17 zł brutto.

Co więcej, przedsiębiorcy mogą spodziewać się dalszego wzrostu płacy minimalnej w kolejnych miesiącach. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami ma ona wzrosnąć do kwoty 3000 zł brutto do końca 2020 r. Podwyżka płacy minimalnej może spowodować także wzrost wyższych wynagrodzeń.

- Spowolnienie gospodarcze i gorsza kondycja sektora mogą przynieść niewielkie zmiany na rynku pracy. Proces będzie jednak przebiegał bardzo powoli - ocenia Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services.

Jak zaznacza, w 2020 r. nadal będziemy mieć do czynienia z rynkiem pracownika, który w połączeniu z pogorszeniem kondycji finansowej oraz spowolnieniem gospodarczym, może być dla części firm bardzo trudny.

- Od stycznia 2020 r. małe i średnie firmy są zobligowane także do wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, co również będzie wyzwaniem dla części przedsiębiorstw - zwraca uwagę.

Płace odegrają więc kluczową rolę w nadchodzących miesiącach. Jak komentowali nowe dane GUS, właśnie o płacach, Rafał Benecki i Jakub Rybacki z ING, możemy się spodziewać stabilizacji dynamiki płac. W ocenie ekonomistów banku dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w grudniu z 5,3 proc. do 6,2 proc. w ujęciu rocznym, czyli blisko rynkowych prognoz (6,1 proc.).

- To wciąż istotnie niższy poziom niż w II kwartale 2019 roku - podkreślili. Zaznaczyli też dane z ubiegłych miesięcy wskazywały na słabsze wyniki sektora przemysłowego i budownictwa. - Najprawdopodobniej ta tendencja utrzymała się również w grudniu - stwierdzili. Ich zdaniem firmy nie chcą pozwolić sobie na odnowienie konkurencji płacowej o pracowników.

Innymi wyzwaniami dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, na jakie zwraca z kolei uwagę Grzegorz Jarzębski mają być: spowolnienie gospodarcze, pogarszająca się kondycja finansowa i więcej zatorów płatniczych oraz rosnące potrzeby inwestycyjne.

