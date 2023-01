Ruszają cięcia płac prezesów wielkich korporacji. I tak są przepłacani

Podobna obniżka wynagrodzenia może spotkać Sundara Pichaia, prezesa firmy macierzystej Google - Alphabet.

Po tym, jak Alphabet ogłosił w tym miesiącu redukcję 12 tys. miejsc pracy, Pichai powiedział pracownikom, że dyrektorów najwyższego szczebla dotknie "bardzo znacząca" obniżka wynagrodzenia, informuje CNN. Google nie odpowiedział na prośbę stacji o komentarz.

Prezesi największych korporacji są wciąż przepłacani

Cięcia płac prezesów, choć ważne w dobie kryzysu, nie będą dla nich bolesne. – Bądźmy szczerzy, oni wciąż są przepłacani – komentuje dla CNN Minow.

Jak wynika z danych firmy doradczej Equilar, wśród 500 największych pod względem przychodów firm publicznych mediana wynagrodzenia ich szefów wyniosła 14,2 mln dolarów w roku fiskalnym 2021, co oznacza wzrost o 18,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Szefowie firm technologicznych otrzymali największe podwyżki, a mediana ich wynagrodzenia wzrosła o 42,1 proc. w 2021 r. do 19,1 mln dol.

Eksperci zwracają uwagę na tradycyjny problem z podwyżkami kadr zarządzających, które dostają premie i podwyżki za zasługi i dobre wyniki, natomiast w obliczu kryzysu zawsze zrzucają winę na „czynniki zewnętrzne”.

Koniec bezkarności i niekończących się podwyżek

Na zarządzających wywierana jest coraz większa presja w kwestii wynagrodzeń. Po wejściu w życie ustawy Dodda-Franka w 2010 roku, regulatorzy wymagają od spółek publicznych, by udzielały akcjonariuszom głosu w sprawach dotyczących wynagrodzeń. Jednak tak zwana zasada "Say on Pay", która miała zwiększyć efektywność płacy menedżerskiej oraz aktywny udział akcjonariuszy w procesach decyzyjnych spółki, jest tylko elementem doradczym. Spółki mogą kontynuować działania nawet jeśli 100 proc. akcjonariuszy zagłosuje przeciwko decyzji np. o podwyżkach dla prezesa. Mimo to odrzucenie pakietu wynagrodzeń przez akcjonariuszy jest kłopotliwe dla spółek, które starają się tego uniknąć.

CNN przypomina zeszłoroczny przykład JPMorgan Chase, którego akcjonariusze odrzucili ogromny bonus o wartości 52,6 mln dol., jaki dostać miał prezes Jamie Dimon.

W tym miesiącu JPMorgan ogłosił, że wynagrodzenie Dimona w 2023 roku pozostanie na niezmienionym poziomie 34,5 mln dolarów. Bank powiedział również, że postanowił nie przyznawać Dimonowi specjalnej nagrody za ten rok. Oznacza to, że płaca Dimona nie zmienia się nawet wtedy, gdy płace wielu pracowników rosną.

