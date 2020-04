Rozwarstwienie płac będzie rosnąć. Jak prowadzić negocjacje w trakcie pandemii?

Raport płacowy Antal wskazuje, że średnie wynagrodzenie oferowane specjalistom i menedżerom w ubiegłym roku wyniosło 12 614 zł brutto miesięcznie i wzrosło o 6 proc. rok do roku. Odnotowany wzrost był o 4 punkty procentowe wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Eksperci agencji Antal prognozują, że mimo iż wzrost wynagrodzeń nie będzie tak odczuwalny w bieżącym roku, to w większości przypadków poziom płac utrzyma się na podobnym poziomie do ubiegłego roku.

- Ostatnie lata przynosiły sukcesywny wzrost przeciętnych wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom. Obecna sytuacja na rynku pracy związana z pandemią Covid-19 i spowolnieniem gospodarczym może przełamać tendencję wzrostową i wpłynąć na zahamowanie dynamiki wzrostu płac – komentuje Artur Skiba, prezes Antal.

Na rynku będzie można również zaobserwować rosnące rozwarstwienie dochodów. Część specjalistów i menedżerów z branż najbardziej dotkniętych kryzysem obniży swoje oczekiwania finansowe. Z drugiej jednak strony najbardziej pożądani przedstawiciele średniej i wyższej kadry, doceniając w większym stopniu bezpieczeństwo zatrudnienia u obecnego pracodawcy, zdecyduje się na zmianę pracy tylko w przypadku otrzymania niezwykle konkurencyjnej oferty. O takie osoby firmy nadal będą musiały walczyć na rynku.

Analizy Antal wskazują, że do zawodów, którym nie grozi spadek wynagrodzeń, należą przede wszystkim eksperci w zakresie kanałów digital, IT, automatyzacji procesów, a także finansiści. W tych obszarach spodziewane są niewielkie wzrosty oferowanych płac. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania firm na kompetencje umożliwiające działanie organizacji w większym stopniu zdalnie oraz dotarcie do klientów za pośrednictwem kanałów online.

Zawody, których przedstawiciele będą częściej skazani na chwilowe zamrożenie rosnących oczekiwań finansowych to specjaliści ds. sprzedaży, inżynierowie, a także przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej. W tym ostatnim przypadku, wynagrodzenie jest powiązane z realizacją planów organizacji, a w obecnej sytuacji mogą one zostać zmienione lub opóźnione w związku z zawirowaniami na światowych rynkach.

- Firmy obecnie prowadząc rekrutacje będą bardzo dokładnie analizować, jaką wartość dodaną dany kandydat wniesie do organizacji. Kompetencje związane z nowymi technologiami i szeroko rozumianą optymalizacją pracy, głównie w aspekcie kosztowym będą bardzo cenione przez przedsiębiorstwa. To jak zostanie przedstawiona kandydatura danego specjalisty może bardzo znacząco wpłynąć na poziom oferty finansowej – podkreśla Fabian Pietras, menedżer Antal IT Services.

Negocjacje w czasie zawirowań

Negocjując warunki zatrudnienia, szczególnie w czasie spowolnienia gospodarczego warto pamiętać o kilku podstawowych krokach.

Po pierwsze, warto zapoznać się z sytuacją firmy i dowiedzieć się jak najwięcej o obecnych działaniach organizacji, jej sukcesach czy problemach w bieżącym okresie. Należy szukaj informacji w mediach, pytać znajomych, jednocześnie zachowując ostrożność w stosunku do niesprawdzonych źródeł informacji.

- W Antal mieliśmy niejednokrotnie do czynienia z zaniepokojonymi kandydatami, mówiącymi, że słyszeli w danej firmie o dużych zwolnieniach. Natomiast my będąc z organizacją w bieżącym kontakcie wiemy, że zwolnienie dotyczyło jednej osoby ze względu na jej wyniki pracy, a firma aktywnie rekrutuje i jej kondycja jest świetna. Niestety zdarza się, że plotki o trudnej sytuacji przedsiębiorstwa rozsiewa nieprzychylna konkurencja czy rozżalony zwolnieniem pracownik” – zauważa Roman Zabłocki, menedżer odpowiedzialny za zespoły Antal Engineering & Operations oraz Antal Sales & Marketing.

Następny krok to ocena własnego wkładu w rozwój firmy lub ograniczanie negatywnych skutków – bazując na wcześniej przeprowadzonym wywiadzie warto wynotować przynajmniej 3 kompetencje, które przyczynią się do poprawy sytuacji firmy.

- Kompetencje, które warto pokazać pracodawcy mogą być zarówno rozwojowe, jak i ograniczające koszty. Do tych pierwszych należy np. uruchomienie nowego kanału sprzedaży online czy wdrożenie platformy szkoleń zdalnych. Do tych drugich należy np. znalezienie rozwiązań prawnych czy podatkowych umożliwiających korzystniejsze rozliczenie. Staraj się podać konkretne cyfry, które przełożą się na zyski dla firmy – radzi Sebastian Sala, menedżer Antal SSC/BPO.

Trzeba też zapoznać się z ostatnimi raportami płacowymi, a następnie ocenić swoje doświadczenie - jak jest bogate i od jakich widełek warto zacząć rozmawiać z szefem. W ofertę warto wkalkulować również np. koszty pożądanych świadczeń pozapłacowych czy dojazdu.

Jak zauważają eksperci agencji Antal, kryzys ekonomiczny jest wyzwaniem dla przedsiębiorstw i pracowników. Lojalność, wiara w sukces i ciężka praca często zwracają się podwójnie. Pracownik powinien rozmawiać wprost o swojej przyszłości w organizacji i szansach na rozwój. Musi jednak także pamiętać, że czasami warto zrobić krok wstecz, jeśli ma się realne widoki na dwa kroki do przodu.