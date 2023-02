Rozliczenie PIT za 2022 rok: deklaracje podatkowe, ulgi, terminy. Wszystko, co musisz wiedzieć

Rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Jak rozliczyć PIT? Podpowiadamy, czy lepiej złożyć go w formie elektronicznej czy papierowej, z jakich ulg można skorzystać, a także kiedy można rozliczyć się z małżonkiem.

Startuje sezon rozliczania PIT-ów za 2022 rok. Podatnicy mogą składać rozliczenia roczne od 15 lutego do 2 maja 2023 roku . Zazwyczaj termin mija 30 kwietnia, jednak w tym roku został on wydłużony, ponieważ dzień ten wypada w niedzielę, a poniedziałek 1 maja to Święto Pracy. Warto pamiętać o tych terminach, ponieważ za spóźnienie można dostać karę karno-skarbową.

Aby skorzystać z usługi e-PIT, trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Jak to zrobić? Można zalogować się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną oraz aplikację mObywatel. Po zalogowaniu się należy sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. Przed ich akceptacją w systemie lepiej jednak dokładnie sprawdzić, czy formularze na pewno uwzględniają wszystkie ulgi podatkowe, które nam przysługują, nie tylko te nowe.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w ramach usługi będą udostępnione zeznania podatkowe:

PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),

PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,

oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego,

PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze e-PIT e uwzględnione są:

informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;

informacje będące w posiadaniu KAS, takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Część ulg trzeba będzie jednak uzupełnić samodzielnie, m.in. odliczenia darowizny, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną czy wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W usłudze Twój e-PIT oraz w systemie e-Deklaracje można też złożyć oświadczenie PIT-OP i przekazać 1,5 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Do 2 maja 2023 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Zwrot albo dopłata podatku. Sprawdź ważne terminy

Osoby rozliczające PIT w formie elektronicznej szybciej otrzymają zwrot nadpłaconego podatku - do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wypada 2 maja.

E-Deklaracje - kto może się rozliczyć za pomocą tej usługi?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie wypełniają i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36 lub PIT-36L. Mogą to zrobić w systemie e-Deklaracje. Są tam interaktywne formularze zeznań dla przedsiębiorców.

Poprzez e-Deklaracje mogą również rozliczać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Hipotetyczny podatek należny - podatnik nie straci na likwidacji ulgi klasy średniej

W rozliczeniu PIT za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał tzw. ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Dla niektórych podatników rozliczenie z tą ulgą może okazać się korzystniejsze. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego, po złożeniu przez podatnika zeznania, obliczy hipotetyczny podatek należny z jej uwzględnieniem.

Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie po złożeniu przez podatnika zeznania. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje.

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od podatku należnego wykazanego przez podatnika w zeznaniu, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Informacja taka trafi do podatnika w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania. KAS wyśle pismo pocztą albo przez e-Urząd Skarbowy (jeżeli podatnik zgodził się na taką formę korespondencji). Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

Urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę wynikającą z obliczenia hipotetycznego podatku należnego. Nadpłata będzie zwracana w terminie do 45 dni w przypadku zeznań PIT złożonych w formie elektronicznej lub w terminie do 3 miesięcy w przypadku zeznań papierowych.

Jeżeli podatnik ma zaległości czy niedopłaty, zostanie ona zaliczona na ich poczet.

Podatnicy sami będą też mogli sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora, który będzie dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Zasady wspólnego rozliczenia małżonków - kto może skorzystać z tej opcji?

Najważniejszym wymogiem, jaki muszą spełniać małżonkowie, którzy chcą się wspólnie rozliczyć, jest posiadanie wspólności majątkowej. Po zmianie przepisów wprowadzonej w Polskim Ładzie wspólność majątkowa musi trwać od dnia zawarcia małżeństwa do ostatniego dnia danego roku. Oznacza to, że można się pobrać nawet w sylwestra i pozwoli to na skorzystanie z preferencji, gdyż małżeństwo istnieje w ostatni dzień roku. Wcześniej wymagano, aby związek małżeński trwał przez cały rok, za który ma być dokonane rozliczenie.

Samo zaistnienie małżeństwa jednak nie wystarczy. Przepisy wykluczają wspólne rozliczenie małżonków, gdy choć jedno z nich stosuje podatek liniowy (19 proc.) lub ryczałt (z wyjątkiem przychodu z najmu). Wspólne rozliczenie nie jest możliwe również w przypadku opodatkowania jednego z małżonków na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym oraz o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ulgi podatkowe - jak obniżyć podatek dochodowy z 2022 roku?

Dzięki ulgom podatkowym sporo pieniędzy może pozostać w kieszeniach podatników. Część z ulg obniżających podatek za 2022 rok jest już znana z lat poprzednich. Najpopularniejsze z nich to:

ulga prorodzinna z tytułu wychowania dzieci,

ulga z tytułu darowizny przekazanej na cele m.in. pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19,

ulga rehabilitacyjna,

ulga na internet,ulga na termomodernizację,

ulga z tytułu wpłaty na IKZE,

ulga mieszkaniowa na prawach nabytych, np. ulga odsetkowa.

To jednak nie wszystkie preferencje, z jakich skorzystać mogą podatnicy rozliczający PIT za 2022 rok. Nowe ulgi podatkowe to m.in.:

ulga mieszkaniowa - będzie przysługiwała w razie spłaty kredytu i odsetek związanych ze sprzedawaną nieruchomością,

ulga w PIT dla osób powracających z emigracji - zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł przez 4 kolejne lata licząc od roku powrotu lub od roku następnego,

ulga dla rodzin z co najmniej czworgiem dzieci - zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł dla każdego z rodziców,

ulga dla pracujących seniorów - zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85528 zł od dnia uzyskania uprawnień do emerytury czy renty.

