Rozdawali pieniądze bez zobowiązań. Zaskakujące wyniki eksperymentu

Stockton, miasto w Kalifornii, zdecydowało się na wypłacanie ludziom co miesiąc 500 dolarów bez żadnych zobowiązań. Efekty odbiły się nie tylko na zasobności portfeli mieszkańców, ale także na zatrudnieniu i zdrowiu psychicznym.

Autor:jk

• 16 mar 2021 20:00





Krytycy programów pomocy gotówkowej często mówią, że rozdawanie „darmowych pieniędzy” zmniejsza skłonność ludzi do szukania pracy (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Eksperyment przeprowadzono wśród 125 osób, które otrzymywały bonus pieniężny w wysokości 500 dol. - bez żadnych zobowiązań i wymagań dotyczących pracy.

Okazuje się, że osoby z grupy, która otrzymała dodatkowe pieniądze, częściej niż osoby z grupy kontrolnej (która nie mogła liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki) urzymywały i zdobywały pełnoetatową pracę.

Ponadto osoby, które otrzymywały dodatkową gotówkę, odczuwały mniejszy niepokój i depresję.

Serwis Vox.com opisuje eksperyment, który dwa lata temu zdecydowało się przeprowadzić miasto Stockton w Kalifornii. Podjęto decyzję, że przez 24 miesiące 125 osób będzie otrzymywać bonus pieniężny w wysokości 500 dol. - bez żadnych zobowiązań i wymagań dotyczących pracy. Wybierano ludzi z okolicy, których dochód gospodarstwa domowego był na poziomie średniej lub poniżej średniej. Co istotne, uczestnicy programu mogli wydawać pieniądze w dowolny sposób.

Krytycy programów pomocy gotówkowej często mówią, że rozdawanie „darmowych pieniędzy” zmniejsza skłonność ludzi do szukania pracy. Jednak dotychczasowe wyniki amerykańskiego eksperymentu pokazują, że tak nie jest. Po pierwszym roku (od lutego 2019 do lutego 2020) najbardziej rzucającym się w oczy odkryciem jest to, że osoby z grupy, która otrzymała dodatkowe pieniądze, częściej niż osoby z grupy kontrolnej (która nie mogła liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki) utrzymują pełnoetatową pracę. Odsetek ten wzrósł z 28 proc. do 40 proc., a w przypadku grupy kontrolnej zaledwie o 5 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Badacze podkreślili w raporcie, że przekazane pieniądze zapewniły odbiorcom stabilność potrzebną do wyznaczania celów, podejmowania ryzyka i znajdowania nowej pracy.

Ponadto osoby, które otrzymywały dodatkową gotówkę, odczuwały mniejszy niepokój i depresję niż uczestnicy programu należący do grupy kontrolnej. Według naukowców doświadczyły one znaczącej poprawy zdrowia psychicznego. Ponadto pieniądze umożliwiły im także wspomożenie rodziny i przyjaciół.

Stockton w Kalifornii (Fot. Wikimedia/LPS.1, lic. Creative Commons) Oni też testują dochód gwarantowany Na przetestowanie dochodu gwarancyjnego zdecydowała się Finlandia. Dwuletni program bezwarunkowego dochodu podstawowego został uruchomiony z początkiem 2017 r. Uczestniczyło w nim 2 tys. osób, które co miesiąc otrzymywały 560 euro niezależnie od innych dochodów, czyli zasiłków i innych świadczeń. Dochód ten nie podlegał opodatkowaniu. Wyniki eksperymentu, opublikowane w 2019 r.. nie napawają jednak optymizmem. Okazało się, że osoby otrzymujące dochód podstawowy nie zwiększyły aktywności na rynku pracy i nie podjęły dodatkowych starań w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy programu byli za to zgodni, że poprawił się ich stan zdrowia, obniżył poziom stresu i zwiększył stopień zadowolenia z życia. Również Włosi zdecydowali się na wprowadzenie dochodu gwarantowanego w 2019 r. Maksymalna kwota miesięczna tego wsparcia to 780 euro. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że nie jest to eksperyment ograniczony do części społeczeństwa, a pierwsze takie świadczenie, które władza zdecydowała się płacić wszystkim spełniającym warunki obywatelom. Dochód obywatelski przeznaczony jest dla osób i rodzin o najniższych dochodach, także dla bezrobotnych jako pomoc w czasie poszukiwania pracy. Warto podkreślić, że Włosi są o tyle bardziej odważni od Finów, iż nie określili daty końca programu. Polska gotowa na takie rozwiązanie? Czy w Polsce sprawdziłby się dochód gwarantowany? Polski Instytut Ekonomiczny zapytał rodaków, "jak bardzo prawdopodobne jest, że w sytuacji wprowadzenia w Polsce programu dochodu gwarantowanego kontynuowaliby pracę zarobkową". 73 proc. pracujących Polaków twierdzi, że jest to bardzo prawdopodobne, a 18 proc. ocenia, że jest to raczej prawdopodobne. Oznacza to, że łącznie 91 proc. osób pracujących ocenia, że fakt przysługiwania im bezwarunkowego świadczenia nie wpłynąłby na ich aktywność zawodową. "Równocześnie wśród Polaków dominują negatywne opinie względem spodziewanego zachowania innych osób. Jedynie 22 proc. respondentów uznało, że inne osoby kontynuowałyby pracę zarobkową, gdyby przysługiwało im takie świadczenie. Tak znaczna rozbieżność między oceną spodziewanego własnego zachowania a oceną spodziewanego zachowania innych osób wynika z jednej strony z potwierdzonej w badaniach społecznych skłonności respondentów do deklarowania zachowań zgodnych ze społecznie uznanymi normami. Z drugiej strony jest to również wyrazem niskiego w Polsce poziomu zaufania do innych osób: poziomu ich ambicji, pracowitości i odpowiedzialności za wspólny dobrobyt" czytamy w raporcie PIE. Warto również przypomnieć, że pewne obawy budził program Rodzina 500+, który wprowadzono w Polsce w 2016 r. Niektórzy wskazywali, że kobiety z powodu otrzymywanego świadczenia porzucą pracę. Tymczasem statystyki GUS pokazują, że program co prawda nie jest skutecznym narzędziem kształtowania polityki demograficznej, ale pozytywnie wpływa na rynek pracy. Na podstawie cyklicznych badań aktywności ekonomicznej BAEL i analizy dotyczącej aktywności zawodowej Polaków urząd podał, że program wpłynął na sytuację zawodową prawie 300 tys. rodziców dzieci korzystających ze świadczenia. Pod jego wpływem 76 tys. osób zaczęło pracę, a 75 tys. – zaczęło jej szukać. Natomiast odwrotne, negatywne przełożenie program miał na grupę 67 tys. rodziców, z których 34 tys. zadeklarowało, że przestało szukać pracy, a 33 tys. z niej zrezygnowało.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.