Rośnie zainteresowanie kobiet IT. To dobrze, bo świetnie tam pasują

Zgodnie z szacunkami w Polsce na pięciu informatyków przypada jedna informatyczka. Kobiet w IT jest wciąż za mało, a to błąd. Z badania KornFerry wynika, że kobiety mają lepsze kompetencje emocjonalno-społeczne, co bezpośrednio przekłada się na ich efektywność.

Z raportu “Kobiety w IT 2023” wynika, że w 2022 r. 71 proc. pań zatrudnionych w IT dostało podwyżkę, jednak tylko niewiele ponad połowa (56 proc.) jest usatysfakcjonowana swoją miesięczną pensją. Z tego samego raportu wynika, że największa grupa pracownic IT otrzymuje wynagrodzenie, które mieści się w widełkach 4,5 a 7 tys. zł netto. Odsetek kobiet z takimi zarobkami to 27,5 proc.

- Według danych Eurostatu różnica płacowa należy w Polsce do najmniejszych w całej Europie. Kobiety zarabiają nad Wisłą jedynie o 4,5 proc. mniej niż mężczyźni. Średnia UE wynosi 13 proc., więc luka płacowa w Polsce jest 3-krotnie niższa - mówi Kinga Sobczak, head of people we Flying Bisons.

W Polsce co piąta kobieta pracująca w IT może liczyć na wynagrodzenie od 7 do 9,5 tys. zł netto, natomiast 15 proc. co miesiąc zarabia na rękę między 9,5 a 12 tys. zł.

Kobiety w świecie IT są ambitne i chcą się rozwijać, choć pokonać muszą stereotypy

Większość kobiet swoją przygodę z IT rozpoczęła od przebranżowienia. Szczególnie duży odsetek takich osób jest wśród matek (52 proc. względem 42,8 proc., które się przebranżowiły ogółem). 22,6 proc. kobiet w IT trafiło do branży w wyniku skończonych studiów na takich kierunkach, a zdecydowana większość z nich (76 proc.) przebranżowienia dokonała ucząc się samodzielnie.

- Kobiety pracujące w naszym kraju są ambitne. Jak bowiem wynika z raportu „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach”, zdecydowana większość uczestniczek badania chce awansować (91,1 proc.), a 7/10 kobiet nigdy nie zrezygnowała z szansy awansu - zauważa Kinga Sobczak.

Niski poziom udziału kobiet w świecie IT może wynikać z utrwalonych stereotypów. Zwracała na to uwagę w rozmowie z PulsHR.pl Agata Wojciechowska, talent sourcing manager EMEA w Dynatrance.

- Istnieje kilka powodów, dla których historycznie obserwujemy brak kobiet w technologiach: utrwalone stereotypy kulturowe, brak wzorców do naśladowania czy praktyki takie jak wypytywanie o plany dotyczące naszego życia osobistego, np. o zakładanie rodziny. I chociaż coraz więcej kobiet chce pracować w IT, to wciąż stanowią one mniejszość - mówiła. - W badaniu przeprowadzonym na platformie Stack Overflow w 2022 r. ponad 90 proc. wszystkich respondentów zadeklarowało, że są mężczyznami. Co ciekawe, w innym badaniu, przeprowadzonym przez KornFerry z udziałem 55 tys. osób z ponad 90 krajów, stwierdzono, że kobiety mają lepsze od mężczyzn kompetencje emocjonalno-społeczne. Przekłada się to bezpośrednio na ich efektywność, np. w rolach przywódczych, co jest niezwykle ważne w zarządzaniu projektami IT.

Innym czynnikiem jest niesłuszne przekonanie kobiet, że osiągnięte przez nie sukcesy nie są wynikiem ich doświadczenia, osiągnięć czy dobrej oceny współpracowników, a jedynie szczęścia czy zbiegu okoliczności. Potwierdzeniem jest przeprowadzone w 2022 r. badanie KPMG - trzy czwarte kobiet na kierowniczych stanowiskach doświadczyło takiego zjawiska w swojej karierze.

Jak wskazuje Kinga Sobczak z Flying Bisons, sytuacja rynkowa delikatnie się zmienia.

- We Flying Bisons stosunek rozłożenia płci wynosi mniej więcej pół na pół, co jest unikalną cechą na rynku. Kobiety pełnią w naszej firmie najczęściej role designerek, resercherek czy project managerek. Niektóre z nas piastują również stanowiska programistek czy testerek. Klaudia Doerffer, Head of Delivery Flying Bisons zasiada także w zarządzie spółki. Sytuacja rynkowa delikatnie się zmienia, ponieważ widać postępujący wzrost zainteresowania kobiet kierunkami technicznymi, co cieszy. Według raportu „Kobiety na Politechnikach 2022” w latach 2016-2021 liczba kobiet studiujących na kierunkach informatycznych wzrosła o 38 proc, podczas gdy w tym samym czasie liczba mężczyzn urosła o 22 proc. - mówi Sobczak

Jakie specjalizacje wybierają kobiety w IT? Dominują programistki

W przypadku kobiet w sektorze IT, dominującymi wyborami zawodowymi są głównie dziedziny testingu i zarządzania projektami. Około 21 proc. specjalistek związanych z tym obszarem zajmuje się programowaniem. Wśród popularnych specjalizacji wśród kobiet w IT, należy wymienić testing (15 proc.), zarządzanie projektami (10 proc.) oraz UX/UI (8 proc.). Jeśli chodzi o czysto programistyczne role, ponad 20 proc. kobiet pracuje w tej dziedzinie, z czego najczęściej spotyka się je w backendzie (blisko 9 proc.).

Kobiety dopiero rozważające karierę w branży IT, wciąż swoją przyszłość widzą najczęściej w dziedzinie testowania (16 proc.). Jednak drugim najpopularniejszym wyborem jest frontend (15,4 proc.), a tuż za nim znajduje się UX/UI (15,2 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl