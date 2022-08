Rosnąca inflacja wywołała nowy trend na rynku pracy

KDS

• 9 sie 2022 13:55





Trudna sytuacja gospodarcza spowodowała, że coraz więcej Polaków szuka dodatkowego źródła dochodu. Z raportu SeniorApp wynika, że od stycznia do czerwca 2022 liczba osób zainteresowanych dodatkową pracą zwiększyła się o 165 proc. Najmniejszą grupę osób (2,4 proc.) szukających dodatkowego zajęcia stanowią mieszkańcy Polski w wieku 60+ Jak wynika z raportu SeniorApp na pracę dodatkową decydują się ludzie w każdym wieku (fot. Unsplash/ Jacek Dyląg)

REKLAMA

Szalejąca inflacja, czego konsekwencją jest wzrost cen, sprawiła, że Polacy zaczęli szukać możliwości dorobienia do wynagrodzenia.

Jak wynika z raportu SeniorApp, liczba osób zainteresowanych dodatkową pracą od stycznia do czerwca 2022 zwiększyła się o 165 proc.

Wzrosło też zainteresowanie pracą tymczasową i sezonową. Według danych Grupy Progres, o 20 proc. więcej kandydatów niż rok temu, stara się o taką formę zatrudnienia.

Ten rok nie jest łaskawy dla naszych portfeli. Dwucyfrowy wzrost inflacji spowodował, że ceny towarów i usług biją kolejne rekordy. Do tego nasze wynagrodzenia rosną wolniej niż inflacja. GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu było wyższe o 13 proc. niż rok temu i wyniosło 6554,87 zł brutto. Względem maja 2022 r. wzrosło o 2,4 proc. Tymczasem w czerwcu inflacja sięgnęła 15,5 proc., najwięcej od marca 1997 roku.

Z raportu „Skromniej i mniej, czyli życie polskiego konsumenta” przygotowanego przez Strategy& Polska wynika, że 57 proc. Polaków twierdzi, że obecna sytuacja gospodarcza już wpłynęła negatywnie na ich oszczędności, 67 proc. respondentów spodziewa się wzrostu wydatków swoich gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach, a 25 proc. obawia się o pracę swoją i swoich bliskich.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Dlaczego Polacy nie dostają pensji częściej niż raz w miesiącu

- Niestety wiele osób - bez względu na to, czy ich zarobki zmniejszyły się, czy zwiększyły - ma ten sam problem. Są nim szalejące ceny i rosnące koszty życia, których nie można pokryć z otrzymywanego wynagrodzenia. Nawet, jeśli wynagrodzenia szły w górę, to ich wzrost nie nadążył za inflacją. Sporo firm chciałoby płacić pracownikom więcej, jednak koszty prowadzenia biznesu i zatrudniania również są wyższe niż jeszcze rok temu i wielu przedsiębiorców po prostu nie stać na podwyżki wynagrodzeń adekwatne do inflacji - mówi Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres.

Polacy zaczynają dorabiać

Jak dodaje, to przełożyło się na wzrost liczby osób, które zaczynają szukać dodatkowych możliwości na dorobienie do wypłaty np. chętniej niż przed skokiem inflacji biorą nadgodziny, pracują wieczorami lub w weekendy czy dni świąteczne. Jak wynika z raportu SeniorApp na pracę dodatkową decydują się ludzie w każdym wieku (fot. shutterstock) - Odnotowujemy również rosnące zainteresowanie pracą tymczasową, w sezonie letnim - ponad 20 proc. więcej kandydatów niż rok temu chciało podjąć tę formę zatrudnienia. Rośnie też zainteresowanie ofertami zagranicznymi. Słaby złoty sprawił, że coraz więcej osób chce wyjechać i zarabiać w innej walucie - wskazuje Cezary Maciołek. Wielu Polaków coraz częściej zaczyna też świadczyć drobne usługi, których każdego dnia nadal potrzebuje bardzo duża grupa mieszkańców naszego kraju. Wśród nich znajdują się m.in. sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, opieka nad osobą potrzebującą pomocy, wyprowadzanie psa na spacer, drobne naprawy domowe czy prace ogrodowe. Dodatkowej pracy szukają wszyscy Jak wynika z raportu SeniorApp na pracę dodatkową decydują się ludzie w każdym wieku. Niemal 40 proc. dorabiających to Polacy między 30 a 49 rokiem życia. Ich liczba rośnie równie szybko, jak osób mających od 18 do 29 lat. Dorabiać chcą też pięćdziesięciolatkowie, obecnie stanowiący ponad 5 proc. użytkowników platformy SeniorApp. Najmniejszą grupę osób (2,4 proc.) szukających dodatkowego zajęcia stanowią mieszkańcy Polski w wieku 60+. Czytaj więcej: Za porozumieniem stron, z okresem wypowiedzenia. Które rozstanie z pracodawcą jest korzystniejsze? - Rosnące zainteresowanie studentów dorabianiem zauważyliśmy w wielu miastach akademickich m.in. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku. W tych lokalizacjach liczba osób poniżej 26 roku życia świadczących usługi za pośrednictwem naszej platformy zdecydowanie wzrosła. Inflacja motywuje ich do dorabiania - tłumaczy Igor Marczak, SeniorApp. Z danych SeniorApp wynika, że wśród zajęć cieszących się największym zainteresowaniem i usług najczęściej zamawianych przez Polaków znajdują się m.in. sprzątanie mieszkań, mycie okien, prace porządkowe na cmentarzu, złota rączka, pogotowie komputerowe. - Zaradność młodych bardzo cieszy, nawet jeśli motywacją dla części z nich nie jest chęć, a konieczność dorobienia do domowego budżetu - podsumowuje Igor Marczak. Niemal 40 proc. dorabiających to Polacy między 30 a 49 rokiem życia. Ich liczba rośnie równie szybko, jak osób mających od 18 do 29 lat. Dorabiać chcą też pięćdziesięciolatkowie (fot. Shutterstock) Z kolei Cezary Maciołek wskazuje, że coraz więcej młodych ludzi podejmuje nie tylko pracę sezonową, wykorzystując wakacyjną przerwę w nauce na zarobienie środków pozwalających im utrzymać się przez część roku akademickiego. - Często zgłaszają się do pracy tymczasowej i chcą zostać w niej na dłużej, również gdy zacznie się październik. Wiedzą, że ta forma zatrudnienia pozwoli im na odciążenie rodziców i utrzymanie na studniach. Co więcej, nie będą musieli z powodów materialnych przerywać nauki - mówi.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU