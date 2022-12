Rosną pensje w sklepach. Podwyżki w Biedronce, Aldim, Lidlu i Kaufandzie

Ponad 60 tys. pracowników Biedronki otrzyma podwyżkę od 1 stycznia 2023 r. Pensje wzrosną o kwotę od ok. 500 do 700 zł. Lidl, Aldi i Kaufland również zdecydowały o podwyżkach od stycznia 2023 roku.

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci Biedronka, zarobi od stycznia 2023 r. od 3950 zł do 4300 zł.

Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł natomiast liczyć na 4300 - 4600 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4950 - 5250 zł.

Także inne sieci, m.in. Lidl, Aldi i Kaufland, zdecydowały o podwyżkach od stycznia 2023 roku.

Sieć Biedronka postanowiła podnieść pensje wszystkich pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych, zatrudnionych na podstawowych stanowiskach. Podwyżki wyniosą od ok. 500 do 700 zł - w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska.

Ile będą zarabiać pracownicy Biedronki? Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2023 r. od 3950 zł do 4300 zł, a jeśli ma staż powyżej 3 lat - od 4100 zł do 4550 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł.

Wyższe wynagrodzenia będą otrzymywać także pracownicy centrów dystrybucyjnych. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4300 - 4600 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4950 - 5250 zł.

Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia.

Podwyżki w Lidlu

Również Lidl Polska ogłosił przyszłoroczne podwyżki. Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy ich wynagrodzenie wzrośnie i wyniesie od 4400 zł do 5350 zł, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł do 5600 zł.

W przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.