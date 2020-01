Rosną nierówności na rynku pracy. Podwyżki dla tych, którzy już dobrze zarabiają

Ponad połowa pracowników (54 proc.) otrzymała podwyżkę w 2019 r. - wynika z najnowszego "Monitora Rynku Pracy" firmy Randstad. To wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.

- Większy niż w poprzednich latach wzrost wynagrodzeń w 2019 r. wynika wciąż z sytuacji na rynku pracy i nieustająco silnej presji płacowej. Jest niemal pewne, że w wielu firmach podwyżki pojawią się także w 2020 roku, ale zmieni się ich charakter. Większość z nich będzie wynikać ze skokowego wręcz wzrostu płacy minimalnej, bo co druga polska firma zatrudnia pracowników, którym płaci najniższe wynagrodzenia przewidziane przepisami. Konieczność podniesienia wynagrodzeń w tej grupie pracowników może jednak oznaczać zahamowanie wzrostów pensji osób lepiej zarabiających, zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich – deklarują to w naszych badaniach polscy pracodawcy - mówi Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i HR consultancy w Randstad Polska.

Wzrost wynagrodzenia częściej notowały osoby z regionu zachodniego (57 proc.), wsi znajdujących się w obrębie dużych aglomeracji miejskich (61 proc.), mężczyźni (57 proc.), pracownicy w wieku 30-39 lat (58 proc.), a także osoby z wykształceniem podstawowym (58 proc.).

Jeśli chodzi o branże, to podwyżki były przyznawane przede wszystkim pracownikom administracji publicznej (67 proc.) i edukacji (65 proc.), a także sektora transportu i logistyki oraz telekomunikacji i IT (59 proc.).

Natomiast w przypadku poziomów stanowisk, wynagrodzenie wzrosło przede wszystkim mistrzom i brygadzistom (83 proc.), inżynierom (73 proc.), specjalistom (62 proc.) oraz robotnikom wykwalifikowanym (59 proc.).

- Niestety, jak to zwykle bywa nie tylko na polskim rynku pracy, najczęściej podwyżki dostawali pracownicy, którzy i tak nie skarżyli się na swoje wynagrodzenie m.in. specjaliści, inżynierowie i mistrzowie/brygadziści – najrzadziej mogli się z nich cieszyć wykonujący zawody o relatywnie niskich wynagrodzeniach np. kasjerzy i sprzedawcy, kierowcy oraz robotnicy wykonujący proste prace. To samo tyczyło się wysokości wzrostu wynagrodzenia. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony sygnalizowały wzrost wynagrodzenia dwukrotnie częściej niż samozatrudnieni. Wyraźna była też przewaga mężczyzn nad kobietami. Wzrost wynagrodzeń poszerza więc szereg nierówności, jakie występują na rynku pracy – przewaga tych, którzy dobrze sobie na nim radzą, stale rośnie wobec tych, którym przychodzi to trudniej - komentuje Łukasz Komuda z FISE.

O ile wzrosły pensje?

Wynagrodzenia w minionym roku wzrosły przeważnie o 5-10 proc. (50 proc.). 29 proc. pracowników otrzymało podwyżkę na poziomie do 5 proc. wynagrodzenia. Natomiast 14 proc. zatrudnionych wynagrodzenie wzrosło o 10-20 proc. Podwyżki na poziomie przynajmniej 20 proc. otrzymało 7 proc. pracowników.

Niecała połowa (44 proc.) pracowników dostała w 2019 r. podwyżkę takiej wysokości, jakiej się spodziewała. Nieco niższy odsetek (43 proc.) otrzymał niższą podwyżkę, natomiast 13 proc. pracowników wyższą niż się tego spodziewali. 57 proc. spośród pracowników, którzy otrzymali podwyżkę w mijającym roku, jest zadowolonych ze swojego obecnego wynagrodzenia.

- Przedstawione wyniki badania wskazują, że pracownicy powyżej 40. roku życia rzadziej niż młodsze grupy uzyskali podwyżki przekraczające 20 proc. wynagrodzenia, większy ich odsetek znalazł się w grupie, której przyznano podwyżki poniżej 5 proc. Ma to swoje odbicie w ocenie wysokości podwyżki przez pracowników. Osoby należące do starszych grup wiekowych częściej wskazują, że wysokość podwyżki była niższa niż oczekiwana. Może to być niepokojących sygnał, że w firmach reprezentowanych przez badanych pracowników kwestie zarządzania wiekiem i tworzenia warunków zachęcających do pozostania w aktywności zawodowej przez możliwie długi czas nie są traktowane z właściwą powagą lub też kryteria przyznawania podwyżek są niejasne lub źle komunikowane, podkreśla Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.

Podwyżki w 2020 roku

51 proc. pracowników spodziewa się otrzymać podwyżkę na początku nowego roku. Znacznie częściej są to mieszkańcy z regionu wschodniego (58 proc.) i wsi znajdujących się w obrębie dużych aglomeracji miejskich (64 proc.). Oczekiwania podwyżki wyższą są u najmłodszych pracowników oraz osób z wykształcenie podstawowym.

Jeśli chodzi o poziomy stanowisk, to najczęściej na podwyżki liczą inżynierowie (64 proc.), mistrzowie i brygadziści (63 proc.) oraz kierowcy (58 proc.). Oczekiwania takie najczęściej pojawiają się też w branży hotelarsko-gastronomicznej (58 proc.) oraz finansowej (57 proc.).

Również eksperci z branży HR przewidują, że pensje pracowników nadal będą rosnąć.

- Presja płacowa będzie się utrzymywać również w 2020 roku – głównie ze względu na niedobory specjalistów na rynku, ale również w wyniku rosnącego poziomu płacy minimalnej. Dodatkowo średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw również systematycznie rośnie - mówi Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire.

- Największą presję w 2019 r. obserwowaliśmy w branżach: SSC/BPO, motoryzacji i lotnictwie oraz IT. Trend ten będzie nabierał na sile i rozprzestrzeniał się na sektory, w których najbardziej brakuje pracowników. Właśnie dlatego rok 2020 to w dużej mierze wyzwanie dla działów HR, aby mądrze zaplanować strategię rozwojową w firmie, uwzględniając siatkę płac i szczególnie mapując talenty w organizacji, aby nadać impetu ich rozwojowi – zarówno zawodowemu, jak i finansowemu - dodaje.

Również Cezary Maciołek, wiceprezes grupy Progres przewiduje, że w 2020 r. presja płacowa nadał będzie się utrzymywać, jednak tempo wzrostu wynagrodzeń wyhamuje.

- Prognozujemy, że wzrost pensji nastąpi, jednak dynamika wyhamuje. Nie sądzę, że średnie wynagrodzenia Polaków zwiększą się podobnie jak najniższa krajowa, czyli o 15,6 proc. Będzie to raczej ok. 5-7 proc. rok do roku - mówi Maciołek.

Także Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems uważa, że w 2020 roku deficyt kadrowy nadal będzie się powoli pogłębiać, a firmy będą rywalizowały o pracowników, więc presja płacowa będzie rosnąć. Z kolei wzrost płacy minimalnej przełoży się w statystykach na wzrost przeciętnego wynagrodzenia, które w sektorze przedsiębiorstw powinno przekroczyć 5,4 tys. zł brutto.

- Rosnącą presję płacową odczuwa przemysł. Zdaniem producentów motoryzacyjnych, koszty pracy przestały być główną przewagą konkurencyjną Polski (spadek z 59 proc. do 37 proc.). Dodatkowo aż 52 proc. firm z sektora automotive sygnalizuje, że wysokie oczekiwania finansowe kandydatów są główną barierą wyhamowującą rozwój branży – wynika z badania „MotoBarometr 2019” – dodaje.