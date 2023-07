Rodzicom w Polsce można pomóc inaczej, niż zwiększając 500 plus do 800 plus

Według Łukasza Osmalaka z Polski 2050 zwiększenie świadczenia 500 plus do 800 zł nie rozwiąże problemu niskiej dzietności (fot. Andriyko Podilnyk/Unsplash)

Według najnowszego spisu powszechnego liczba Polaków wynosi nieco ponad 38 milionów, lecz prognozy wskazują, że będzie nas ubywać. Na pytanie, czy podwyższenie 500 plus to zmieni, odpowiada Łukasz Osmalak z Polski 2050.

- Obecnie nikt nie rozważa likwidacji programu 500 plus wprowadzonego w 2016 r., w tym również my, jako Polska 2050, stanowczo sprzeciwiamy się takiemu krokowi. Natomiast mamy poważne wątpliwości, czy podniesienie 500 plus do 800 plus to najlepsze rozwiązanie - twierdzi Łukasz Osmalak z partii Polska 2050.

Ugrupowanie Szymona Hołowni w zbliżającej się kampanii może skorzystać z przywileju bycia nieobarczonym władzą, a więc może dowolnie dobierać „klocki” w postaci różnych programów i stref, które mogą interesować Polaków - 500 plus, przemianowane niedawno na 800 plus, nie jest tu wyjątkiem.

Reprezentowane przez niego ugrupowanie jest zdania, że „rozdawanie pieniędzy z helikoptera” nie jest optymalnym pomysłem. Osmalak uważa, że jako kraj wkładamy znaczące środki finansowe w ten program, jednak pieniądze na niego przeznaczone nie są dobrze ukierunkowane.

- Dzisiaj jest to 40 mld zł, po podwyżce będzie to ok. 66 mld zł, mówimy więc o dodatkowych 26 mld zł, które można by przeznaczyć na żłobki, przedszkola, system edukacji, na wsparcie rodzin pod kątem najmłodszych dzieci, na ochronę zdrowia, żeby rodzice, którzy mają jakiekolwiek problemy zdrowotne - sami ze sobą lub z dziećmi - mogli udać się do specjalistów. Przykłady można by mnożyć - twierdzi Osmalak.

Według niego nie oznacza to, że pieniędzy nie powinno się przekazać na pomoc. Wręcz przeciwnie - osób potrzebujących i obszarów, gdzie ta pomoc pozostaje potrzebna, jest wiele. Nie powinno się to jednak odbywać bez zastanowienia, przyznając środki każdemu.

Żeby rozmawiać o sytuacji demograficznej, trzeba postawić się w sytuacji ludzi młodych

- Niezwykle ważne jest spojrzenie na ten temat z perspektywy młodych, którzy wczoraj chodzili do szkoły, dzisiaj studiują, a jutro będą zakładać rodziny. To oni de facto będą decydowali o tym, jak będzie kształtowała się dzietność w kraju w najbliższych latach - mowi Łukasz Osmalak. - Jeżeli ci młodzi ludzie są przyzwyczajeni do tego, że nie czują wsparcia od państwa, że w szkole jest słabo, bo minister jest, jaki jest, jeżeli ci młodzi ludzie nie poczują, że mają wsparcie już dzisiaj, to nie ma możliwości, żeby mieli z tyłu głowy, że jeśli zostaną rodzicami, to będą mogli liczyć na jakieś wsparcie.

Osmalak uważa, że dziś młodzi ludzie, którzy myślą o założeniu rodziny, boją się, że nie będzie żłobka, przedszkola, że będą mieli problem z powrotem do pracy.

- Musimy zacząć działać już na etapie ludzi młodych - w przyszłości potencjalnych rodziców. Czując wsparcie od państwa dzisiaj, będą wiedzieli, że mogą na nie liczyć także wtedy, kiedy zdecydują się na założenie rodziny - mówi.

Świadczenie 800 plus już przegłosowano w Sejmie

Czy wprowadzenie 800 plus nie wypchnie kobiet z rynku pracy? To samo mówiło się o 500 plus i w wielu miejscach faktycznie tak było. Przy trójce dzieci 800 plus to spora kwota, która może skłonić kobiety do rozważań, czy opłaca się wtedy pracować. Oczywiście będzie można zarobić więcej w pracy, jednak znaczną część trzeba będzie wydać np. na opiekunkę.

- Jak łatwo policzyć, przy trójce dzieci mamy kwotę 2400 zł. Nie jest to kwota na tyle duża, żeby mogła zapewnić samotnej matce stabilność. Dlatego jako Polska 2050 proponujemy inne rozwiązanie - deklaruje Łukasz Osmalak.

Według Polski 2050 500 plus powinno zostać na tym samym poziomie, ale matka czy rodzice wychowujący dzieci powinni mieć dostępny żłobek, w którym dziecko będzie mogło spędzić tyle czasu, żeby rodzice mogli normalnie pracować. To samo dotyczy przedszkoli.

- Jeżeli dzisiaj posyłamy dziecko do zerówki czy do pierwszej klasy, bardzo często jest tak, że zaczyna ono zajęcia o 8:00, ale już o 12:00 je kończy i trzeba je z przedszkola czy szkoły odebrać. Żeby to zrobić, trzeba albo nie pracować, albo mieć wspomnianą opiekunkę - mówi Osmalak.

Według niego jeżeli w szkole po zakończeniu lekcji będą odbywały się dobre, sensowne zajęcia dodatkowe, organizowane przez odpowiednio przygotowanego do tego i dobrze opłaconego nauczyciela, to będzie to lepsze rozwiązanie niż dodatkowe pieniądze dla rodziców.

- Ważne jest, żeby dzieci spędzające czas pod opieką takiej osoby miały zagwarantowany rozwój - czy to związany ze sportem, z nauką języka obcego, czy w dowolny inny sposób. Wtedy rodzic będzie miał poczucie, że dziecko faktycznie jest zaopiekowane i będzie mógł skończyć pracę o normalnej porze, a potem odebrać dziecko ze świetlicy - twierdzi Łukasz Osmalak.

Stwierdził także, że dziecko powinno być po ciepłym posiłku wydawanym przez świetlicę, odrobić zadania domowe przy pomocy opiekuna na świetlicy i przy okazji mieć SKS czy inne dodatkowe zajęcia.

- Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Tu nie chodzi o to, żeby rodzicom dać te dodatkowe 300 zł do zastanawiania się, na co je wydać, tylko zapewnić im spokój i stabilność - żeby wiedzieli, że w czasie, kiedy są w pracy, ich dzieckiem ktoś się dobrze zajmuje. Wtedy, po tych 8 godzinach, po powrocie do domu zaczyna się normalne życie - mówi Osmalak.

Polsce potrzebna jest mądra, długofalowa polityka migracyjna

W trakcie debaty poruszono także tematykę imigrantów, których w Polsce przybywa, co jest m.in. pokłosiem wojny na Ukrainie. Według Łukasza Osmalaka mądra polityka migracyjna długofalowo planuje, co stanie się z migrantami za kilka lat.

- Trzeba zwrócić uwagę i mieć pomysł na to, co będzie się działo z tymi osobami, które przyjadą do nas, będą u nas pracować i mieszkać za 5 czy 10 lat, kiedy sytuacja na rynku pracy ulegnie zmianie - uważa reprezentant Polski 2050.

Jego zdaniem Polacy muszą mieć poczucie, że w kraju jest normalnie, a państwo dba także o ich interesy. Nie można też ograniczyć rozważań nad polityką migracyjną do najbliższych miesięcy.

- To, że dzisiaj naszej gospodarce potrzebne są ręce do pracy, wszyscy doskonale wiemy. Ci ludzie muszą się jednak z nami kulturowo zżyć, być podobni do nas, dlatego że przede wszystkim musimy patrzeć na nasze bezpieczeństwo - przypomina Osmalak. - Oczywiście to, że musimy pomóc uchodźcom, osobom, które chcą migrować do naszego kraju i chcą u nas pracować, nie pozostawia wątpliwości. Nie może się to jednak odbyć kosztem bezpieczeństwa Polaków i ich portfeli.

