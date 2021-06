Rewolucja w płacy minimalnej. Zwrot o 180 stopni

Jestem za tym, aby płaca minimalna była jak najwyższa. Niech wynosi nawet 10 tys. zł. Ale jej wysokość powinna ściśle wynikać z rachunku ekonomicznego i kondycji firm, a nie jedynie z politycznych deklaracji i celu społecznego - mówił podczas konferencji "Regionalizacja i powiązanie płacy minimalnej z obiektywnym parametrem ekonomicznym" Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

W Polsce płaca minimalna została wprowadzona w 1990 roku. Początkowo była ustalana przez ministra pracy i polityki socjalnej (ministerstwo to działało do 1999 roku i zostało przekształcone w ministerstwo pracy i polityki społecznej). Zaś od 2003 roku zaczęła obowiązywać ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od tego czasu co roku ustalana jest nowa stawka. Obecnie wynosi ona 2800 zł, zaś obowiązująca od kilku lat stawka godzinowa 18,30 zł brutto.

Zdaniem Adama Abramowicza, rzecznika MŚP, bardzo ważnym elementem działania gospodarki jest jej sprawność i możliwość zapewniania polskim firmom konkurencyjności również na rynku europejskim.

- A płaca minimalna to niezwykle wrażliwy parametr prowadzenia działalności gospodarczej, wrażliwy z wielu powodów. My nie chcemy robić czegoś przeciwko pracownikom, czy związkom zawodowym. To ma być rozwiązanie dobre dla wszystkich. Szukamy rozwiązań, które poprawiłyby ten element gospodarki - mówił podczas konferencji.

Jak dodawał, dziś płaca minimalna nie jest powiązana z żadnym parametrem gospodarczym. - Uważam, że powinna być z nimi powiązana. Im szybciej rozwijać się będzie gospodarka, tym szybciej powinna rosnąć płaca - komentował Abramowicz.

Z kolei Marek Goliszewski, prezes BCC, mówił tak o konieczności połączenia wzrostu wysokości płacy minimalnej ze wskaźnikami ekonomicznymi: - Jestem za tym, aby płaca minimalna była jak najwyższa. Niech wynosi nawet 10 tys. zł. Ale jej wysokość powinna ściśle wynikać z rachunku ekonomicznego i kondycji firm, a nie jedynie z politycznych deklaracji i celu społecznego. Dziś jest ona na poziomie ok. 50 proc. średniej płacy, ale słychać zapowiedzi, że ma wzrosnąć do 53 proc. To oznacza wzrost kosztów pracy firmy i jej niekonkurencyjność względem firm zagranicznych.

Regionalizacja płacy minimalnej

Z przedstawionego podczas debaty raportu Fundacji Republikańskiej "Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce - Rozważania" wynika, że wprowadzenie regionalizacji płacy minimalnej jest w Polsce zasadne. Jednak powinno ono sięgać niżej niż poziom województwa.

- Jest to konieczne ze względu na duże zróżnicowania występujące w kosztach utrzymania oraz wysokości wynagrodzenia wewnątrz województw. Jak wyjaśnia, miasta wojewódzkie oraz powiaty uprzemysłowione zawyżają wartość przeciętnego wynagrodzenia, co skłania do tego, by mówić o regionalizacji płacy minimalnej na poziomie powiatów - mówił podczas konferencji Cezary Marzęda, ekspert Fundacji Republikańskiej. Przy czym zaznacza, że konieczne jest też ustalenie konkretnych wyłączeń branżowych jak oświata, służby medyczne oraz mundurowe.

Autorzy raportu wskazują też, że rozważając kwestię dotyczącą jasnego określenia, czy stawka płacy minimalnej dotyczy siedziby firmy, jej filii, czy realnego miejsca świadczenia pracy, rekomendują oni uzależnienie stawki otrzymywanej płacy od realnego miejsca jej wykonywania.

Według autorów raportu takie rozwiązanie niweluje wiele potencjalnych nadużyć i ryzyko fikcyjnego rejestrowania firm. Ponadto jest logiczną konsekwencją wsparcia pracodawców w regionach biedniejszych i pobudzania przedsiębiorczości na tych terenach.

- Po trzecie zaś wydaje się sprawiedliwsze ze względu na fakt, że koszty związane z utrzymaniem ponosi się zazwyczaj w miejscu zamieszkania - co np. rozwiązuje problem pracy chałupniczej. Zasada ta powinna odnosić się również do pracy zdalnej, oznacza to, iż wynagrodzenie powinno zależeć od realnego miejsca jego wykonywania - chyba że forma pracy zdalnej jest sporadyczna - czytamy w raporcie.

Plusy i minusy regionalizacji płacy

W raporcie po stronie przemawiającej za wprowadzeniem regionalizacji płacy minimalnej wymieniono m.in. redukcję bezrobocia w najbiedniejszych rejonach kraju, pobudzenie przedsiębiorczości w regionach biedniejszych czy trudność w ustaleniu jednakowej stawki dla całego kraju. Jak wyjaśniają autorzy raportu, poprzez częste i znaczące podnoszenie kwoty płacy minimalnej pracodawcy w biedniejszych regionach mogą nie być w stanie utrzymać tej samej liczby pracowników, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorców. A jak przedstawiono w raporcie, problem ten dotyczy zdecydowanej większości polskich miejscowości.

Zauważono, że sytuacja ta prowadzi do zwiększenia bezrobocia w regionach biedniejszych i zwiększenia konkurencji wśród osób poszukujących pracy. - W efekcie pracownicy są gotowi podjąć pracę niżej płatną lub w szarej strefie. Zaś przedsiębiorcy, których stać na przyznanie wyższych wynagrodzeń, skłaniają się ku zamrażaniu podwyżek - zaznaczono.

Z kolei wśród argumentów przeciw wprowadzeniu regionalizacji płacy minimalnej w Polsce wymieniono m.in. to, że dużo większe zróżnicowanie wynagrodzeń występuje pomiędzy branżami niż regionami. Wskazano, że regionalizacja płacy minimalnej może pogłębić różnice w zamożności pomiędzy regionami. W myśl innego argumentu Polska jest zbyt mało zróżnicowanym krajem, aby różnice między wynagrodzeniami były znaczące.

Autorzy mówią też o głównych pułapkach regionalizacji. Wskazano np. konieczność: jasnego określenia, czy stawka płacy minimalnej dotyczy siedziby firmy, czy realnego miejsca świadczenia pracy lub rozważenia sytuacji firm posiadających filie w różnych regionach.

Związki oceniają

Barbara Surdykowska, ekspertka z NSZZ Solidarność podkreśla, że związek ma krytyczny stosunek do regionalizacji płacy minimalnej.

- Nie znajduję niczego, co miałoby nas przekonać do koncepcji regionalizacji. Dziś koszty życia są kosztami porównywalnymi, ceny w dyskontach nie różnią się w zależności od powiatów, mamy coraz większy dostęp do e-handlu, gdzie cena nie jest warunkowana miejscem zamieszkania czy miejscem pracy. Więc argumenty związane z różnicami kosztów życia w konkretnych powiatach nie są tak istotne - uważa Barbara Surdykowska.

Zaznacza też, że zamiast o wprowadzaniu różnic w płacy minimalnej, powinniśmy rozmawiać o rozwoju gospodarczym tych regionów, które dziś w tej kwestii wypadają gorzej niż inne.

- Powinniśmy zastanowić się, jakie wsparcie powinno być tam kierowane, a obniżanie płacy minimalnej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Kluczem do zmian na lepsze są kwestie związane z klinem podatkowym. Zaś regionalizacja byłaby zabiegiem, którego koszty wprowadzenia byłyby dużo wyższe niż zysk, jaki by przyniósł. Co więcej, jest to pomysł trudny do uzasadnienia społecznego - komentowała przedstawicielka NSZZ Solidarność.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazywał z kolei, że unijne trendy idą w innym kierunku niż podział wysokości płac ze względu na region.

- W Niemczech mechanizm jest odwrotny. Odchodzi się od płacy regionalnej na rzecz modelu ustalenia minimalnej stawki obowiązującej w całym kraju. Z kolei w Stanach Zjednoczonych obowiązuje minimalna federalna stawka, zaś w poszczególnych stanach jest ona regionalizowana, ale musi być wyższa od tej federalnej - wyjaśnia.

Odnosząc się do pomysłu wprowadzenia tego rozwiązania, mówi tak: - Sama regionalizacja wydaje się ciekawym pomysłem, ale powinna polegać na tym, że mamy wprowadzone pewną minimalną kwotę dla całego kraju, zaś w poszczególnych regionach, gdzie rozwój jest większy, powinna być ona inna.

Unijna dyrektywa

W kontekście wysokości płacy trzeba przypomnieć, że Komisja Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem unijnej płacy minimalnej. Opracowywana przez unijnych urzędników dyrektywa zakłada m.in. że najniższa krajowa nie może być niższa niż 60 proc. mediany (środkowa wartość płacy w gospodarce) lub 50 proc. średniego wynagrodzenia w danym kraju.

Pomysł Brukseli wywołuje jednak wiele kontrowersji i spotyka się ze sprzeciwem państw członkowskich. Wątpliwości co do adekwatności tego rozwiązania zgłosiły Polska, Austria, czy Dania.

- Jesteśmy sceptyczni wobec tych propozycji. (…) Nasz rynek pracy jest zupełnie inny od wielu europejskich rynków pracy. Musimy się nad tym zastanowić. Musimy dać sygnał, że nie w każdym kraju te proponowane regulacje się sprawdzą – mówiła w „Rządowej Ławie” wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Pomysł wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej nie spotyka się także z poparciem przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.

Należy jednak pamiętać, że europejska płaca minimalna w praktyce w Polsce już jest.

– Wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej to regulacja, która tak naprawdę jest przed nami. Choć patrząc na aktualną wysokość płacy minimalnej, my już spełniamy te założenia – zauważa Sławomir Dudek, główny ekonomista fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Polska płaca minimalna w 2021 roku (2800 zł brutto) stanowi około 53 proc. planowanej średniej płacy w gospodarce, która w tym roku ma wynieść 5259 zł.

Jednak jak zauważa główny ekonomista FOR, wprowadzenie uregulowań na poziomie europejskim może otworzyć puszkę Pandory.

– Tworzenie sztucznych parametrów na poziomie europejskim jest niebezpieczne. Pytanie, czy za rok czy dwa ktoś nie wpisze większych wymaganych liczb. Często na perspektywę płacy minimalnej patrzymy z perspektywy Warszawy, a w przypadku Polski widzimy spore zróżnicowanie regionalne. Już teraz mamy powiaty, w których relacja płacy minimalnej do średniej krajowej to około 60 proc. W USA toczy się żywa dyskusja na temat płacy minimalnej, część stanów ma niską federalną płacę minimalną, część ma ustaloną swoją wyższą. Pojawiają się pomysły, by wprowadzić płacę minimalną na wyższym poziomie w całych Stanach, a ekonomiści nie mają na ten temat wspólnego zdania – dodaje.