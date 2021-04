Rekordowe zarobki w branży medycznej. Najlepsi zarobią nawet 55 tys. zł

Branża medyczna w 2021 roku bije rekordy pod względem wysokości zarobków. Jak wynika z raportu Devire "Przegląd Wynagrodzeń Polska 2021" nie brakuje stanowisk, na których miesięczne zarobki sięgają nawet 55 tys. zł brutto.

- W ostatnich miesiącach podniósł się poziom oczekiwań zarówno po stronie kandydatów poszukujących stabilności zatrudnienia, jak i pracodawców. Widoczna jest tendencja do zwiększania zatrudnienia przez dystrybutorów sprzętu medycznego, którzy oferują coraz wyższe pensje podstawowe. Również po stronie kandydatów obserwujemy przepływ ze stanowisk korporacyjnych u producentów sprzętu medycznego do dystrybutorów - oceniają zmiany na rynku eksperci z Devire.

Zmiany na rynku pracy spowodowały, że firmy medyczne i farmaceutyczne podniosły wymagania stawiane kandydatom do pracy. Z raportu wynika, że widoczne jest zapotrzebowanie na kandydatów samodzielnych, z ukierunkowaną siecią kontaktów, dzięki której zwiększają się szanse na dotarcie do klienta docelowego.

- Wynika to z ograniczeń narzuconych branży medycznej po pandemii, takich jak np. postulat Naczelnej Rady Aptekarskiej pod hasłem „Nie dla handlowców w aptekach” zabraniający odwiedzin przedstawicielom farmaceutycznym czy zakaz wstępu dla przedstawicieli medycznych do szpitali oraz placówek medycznych. Managerowie i kadra zarządzająca zgodnie przyznają, że aż 50 proc. planowanych przez nich rekrutacji będzie dotyczyć pracowników sprzedaży o kompetencjach pozwalających odnaleźć się w nowej rzeczywistości - wyjaśnia cytowana w raporcie Anna Wysocka, principal consultant z warszawskiego oddziału Devire.

Z raportu wynika, że efektem pandemii jest większe zapotrzebowanie na inżynierów serwisu sprzętu medycznego, a ich wymagania finansowe znacznie wzrosły w ciągu ostatnich 2 lat. Z kolei wśród firm rozbudowujących swoje zespoły sprzedażowe dominują te z produktami kierowanymi na sale operacyjne i oddziały intensywnej terapii. Jest to związane z rosnącym zapotrzebowaniem na wspomniany sprzęt w aktualnej sytuacji pandemicznej. Wiele firm poszerzyło swoje portfolio produktowe o respiratory, defibrylatory oraz materiały jednorazowe kierowane na bloki operacyjne, dzięki czemu dostosowały się do zapotrzebowania na rynku.

Wpływ na zatrudnienie w branży miała również cyfryzacja. Wiele procesów marketingowych i sprzedażowych przenosi się teraz do świata online, a firmy inwestują w cyfrowe rozwiązania i cyfrowe narzędzia chociażby do prezentacji produktów, co również wynika ze wspomnianych ograniczeń komunikacyjnych. Większe jest zapotrzebowanie na kandydatów z doświadczeniem w webmasteringu, live broadcastingu i marketing automation. Na zatrudnienie ekspertów ds. marketingu i sprzedaży online (e-commerce) zdecyduje się blisko co trzecia firma (28 proc.). Na pozostałych miejscach plasują się działy badania i rozwoju, badań klinicznych, działu naukowego czy medycznego i serwisu – niemal po 23 proc. w każdym dziale.

Wynagrodzenie w branży medycznej

- Podczas ostatnich miesięcy mogliśmy zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych w obszarze sterylizacji i dezynfekcji, sektorze, który zdecydowanie rozwija się w dobie pandemii. Firmy medyczne zwiększają liczbę przedstawicieli, a w efekcie – oczekiwania finansowe kandydatów, znajdujących się obecnie w dobrej sytuacji rynkowej, znacznie wzrosły - komentują eksperci z Devire.

Grafika: raport Devire

Wynagrodzenie, na jakie może liczyć sales director i sales & marketing director w branży farmaceutycznej to 40 tys. zł, natomiast sales & marketing manager – 28 tys. zł.

Rekordowo wysokie wynagrodzenie w farmacji otrzymuje medical director. Najwyższa oferowana mu stawka wynosi aż 55 tys. zł, najniższa 25 tys. zł, a najczęściej oferowana pensja wynosi 30 tys. zł. Najwyższą pensję w wysokości 45 tys. zł otrzymuje również R&D director (najniższe oferowane wynagrodzenie wynosi 24 tys. zł, najczęściej oferowane 35 tys. zł). Także w firmach zajmujących się sprzętem medycznym najwyższe wynagrodzenia sięgają 45 tys. zł. Mogą je otrzymać sales director czy sales & marketing director (w obydwu przypadkach najniższa 25 tys. zł, najczęściej oferowana wynosi 30 tys. zł).

Grafika: raport Devire

Na najniższe wynagrodzenie, któremu i tak daleko do płacy minimalnej, otrzymuje w farmacji pharmaceutical representative. Jest to 5 tys. zł, najwyższe oferowane wynosi 7,5 tys. zł, zaś na rozmowach kwalifikacyjnych najczęściej pada kwota 6 tys. zł.

Z kolei w firmach zajmujących się sprzętem medycznym najniższą pensję zarabiają osoby na stanowiskach tender specialist, gdzie najniższa pensja wynosi 6 tys. zł, najwyższa 9 tys. zł, a najczęściej oferowana 7 tys. zł oraz office manager, gdzie pensje prezentują się następująco: 6 tys. zł, 10 tys. zł oraz 8 tys. zł.