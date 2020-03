Rekordowe stawki dla niań. Koronawirus zweryfikuje ten trend

Od 2013 roku rokrocznie zarobki niań wzrastały średnio o 1,04 zł – od braku wzrostu w 2017 roku po 2,86 zł w 2019 roku.

Na najwyższe zarobki mogą liczyć opiekunki w województwach mazowieckim (średnio 18,33 zł), dolnośląskim (16,23 zł) oraz pomorskim (15,50 zł).

O popycie na usługi opiekuńcze decyduje sytuacja na lokalnym rynku pracy. Teraz może go gruntownie zmodyfikować pandemia koronawirusa.

Z raportu serwisu Niania.pl „Rynek niań w Polsce w 2019 roku” wynika, że stawka godzinowa niań w kraju wzrosła od 2018 roku średnio o 2,86 zł. Wzrost stawki opiekunek odnotowano na poziomie całego kraju, województw oraz największych miast. To konsekwencja utrzymującego się w poprzednich latach wysokiego zapotrzebowania na tego typu usługi – popyt przewyższał podaż. Ale w tej rynkowej grze dużą rolę odgrywa też jakość usług.

- Z roku na rok rodzice są skłonni płacić nianiom coraz więcej. Zdaje się to odzwierciedlać rywalizację o nianie. Nie chodzi jedynie o to, że wciąż jest mniej niań poszukujących pracy niż rodziców poszukujących niani – choć to rzeczywiście się nie zmienia. Istotny jest również fakt, że rodzice pragną zatrudnić jak najlepszą w ich oczach osobę i są w stanie zapłacić za to więcej – tłumaczy Monika Perkowska, ekspert Niania.pl, psycholog i terapeuta dzieci i młodzieży.

Stawki w górę

W 2019 roku stawka godzinowa niań w Polsce wynosiła średnio 15,59 zł netto (wzrost o 2,86 zł w stosunku do 2018 roku). To największy wzrost od kilku lat. Od 2013 roku rokrocznie zarobki niań wzrastały średnio o 1,04 zł – od braku wzrostu w 2017 roku po 2,86 zł w 2019 roku.

- Pracodawcy coraz bardziej doceniają kompetentnego, godnego zaufania pracownika i zdają sobie sprawę, iż coraz trudniej takiego znaleźć. Nie inaczej sytuacja ma się w przypadku rodziców poszukujących opiekunki, którą zatrudnią do opieki nad ich dzieckiem. Nacisk na doświadczenie i odpowiedzialność kandydata jest tym większy i zrozumiały, że chodzi o powierzenie niani najważniejszej dla rodziców osoby. Wydaje się więc logiczne, że rodzice są skłonni walczyć o możliwie najlepszą kandydatkę na opiekunkę, również poprzez oferowanie wyższej stawki. Tym samym wpływają na wzrost zarobków niań - tłumaczy Perkowska.

Regionalne rekordy

Na najwyższe zarobki mogą liczyć opiekunki w województwach: mazowieckie (średnio 18,33 zł), dolnośląskie (16,23 zł) oraz pomorskie (15,50 zł). Najniższe stawki godzinowe obowiązują w Podlaskiem (12,57 zł), Podkarpackiem (12,75 zł) oraz Lubelskiem (12,92 zł). Na stawki w poszczególnych województwach wpływa stan rynku pracy w danym rejonie. Warto zauważyć, że w największym mieście każdego województwa średnia stawka opiekunki jest wyższa niż w całym województwie. W Warszawie nianie zarabiają średnio 19,04 zł za godzinę, we Wrocławiu 17,22 zł, zaś w Gdańsku 16,25 zł. Ta zależność obowiązuje też w tych częściach kraju, w których stawki niań są najniższe. W Białymstoku stawka za godzinę opieki nad dzieckiem wzrasta do 12,79 zł, w Rzeszowie 13,50 zł, zaś w Lublinie do 13,41 zł. Zobacz też: Rodzice obciążają dzieci swoimi problemami zawodowymi Jedynym wyjątkiem są województwa warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie, gdzie nianie zarabiają tyle samo w skali województwa, co w największym mieście – odpowiednio: 12,97 zł w Olsztynie i 13,40 zł w Bydgoszczy. Szczegółowe dane z województw i miast zostały obrazuje poniższa mapa. - Wydaje się naturalne, że na najwyższe stawki mogą liczyć nianie podejmujące się pracy w dużych miastach, gdzie dochodzi do kumulacji ludności. Dodatkowo migranci z całego województwa czy nawet kraju, pozbawieni pomocy rodziny, decydują się na zatrudnienie obcej osoby. Wówczas nianie są na wagę złota i dlatego ich stawki ciągle rosną - podsumowuje Monika Perkowska. Nianie bez pracy? Na sytuację niań może wpłynąć koronawirus. Nie tylko one pracują teraz w domu... Wielu rodziców pracując zdalnie jednocześnie opiekuje się dziećmi. Popyt na usługi opiekunek – można to śmiało założyć nie badając rynku – gwałtownie spadł. Czy nianie będą masowo tracić pracę? To zależy bezpośrednio od tego, jak długo potrwa pandemia. Na razie restrykcje wprowadzone przez rząd związane z wychodzeniem z domu obowiązują do 11 kwietnia, ale wszystko wskazuje na to, że zostaną przedłużone, a w międzyczasie zaostrzone. Statystyki dotyczące zachorowań stale rosną. Los niań zależy też od tego, jak koronawirus wpłynie na cały polski rynek pracy. Jeśli stopa bezrobocia znacząco wzrośnie, wielu rodziców po prostu nie będzie potrzebować opiekunek dla dzieci.