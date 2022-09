Rekompensaty za inflację. Oczekiwania kontra rzeczywistość w polskich firmach

jk

Pracownicy coraz mocniej odczuwają skutki inflacji i oczekują od pracodawców, że im to zrekompensują. Najlepiej w formie podwyżki (65 proc. wskazań) lub premii (34 proc.). Co ciekawe, co piąty Polak wskazuje na dopłaty do paliwa, a co ósmy na darmowe posiłki w pracy – wynika z badania Personnel Service. Czy firmy odpowiedzą na potrzeby pracowników? Pracownicy oczekują teraz od swoich pracodawców głównie benefitów finansowych i wpływających na ograniczenie kosztów życia (Fot. Anastasiya Leskova/Unsplash)

Stała podwyżka, premia, dofinansowanie dojazdów do pracy - tego najczęściej oczekują teraz od swoich pracodawców pracownicy .

Firmy nie są gotowe w pełni odpowiedzieć na te potrzeby. Nowe benefity planuje wprowadzić co trzeci pracodawca, głównie duże podmioty.

W ciągu pół roku pracownicy 18 proc. firm mogą spodziewać się premii, 13 proc. podwyżki, a 11 proc. pracy zdalnej, którą firmy nadal traktują jako benefit. 7 proc. pracodawców chce wziąć udział w eksperymencie z 4-dniowym tygodniem pracy.

Z badania Personnel Service wynika, że pracownicy oczekują teraz od swoich pracodawców głównie benefitów finansowych i wpływających na ograniczenie kosztów życia.

Inflacja daje się we znaki pracownikom

Na pierwszym miejscu 65 proc. osób wskazuje stałą podwyżkę wynagrodzenia; najbardziej zależy na tym osobom między 45 a 54. rokiem życia (74 proc.) oraz powyżej 55. roku życia (66 proc.). Na drugim miejscu jest premia pieniężna, której chce co trzeci zatrudniony. Podium zamyka dofinansowanie dojazdów do pracy, w tym dodatek na paliwo, wskazane przez 18 proc. osób. Ten benefit jest szczególnie atrakcyjny dla mieszkańców wsi (20 proc.) oraz małych miast (19 proc.).

- Pandemia i wojna zmieniły podejście do benefitów. Galopująca inflacja sprawia, że pracownicy większy nacisk kładą na pieniądze i dodatki obniżające koszty życia. W pierwszej trójce znajdują się dopłaty do paliwa, bo jego ceny dotkliwie uderzają w domowy budżet. Nadal duży priorytet ma zdrowie i rozbudowany pakiet opieki medycznej, ale to również może wiązać się z oszczędnością. Pracodawcy, choć wiedzą, że benefity finansowe są najbardziej doceniane przez zatrudnionych, szukają alternatyw, takich jak dodatkowe dni wolne, praca zdalna, a nawet 4-dniowy tydzień pracy, który nadal jest w fazie eksperymentu, a mimo to kilka procent firm deklaruje jego wprowadzenie i to w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

W związku z tym, że doświadczenie pandemii pozostaje stale żywe, 16 proc. respondentów wskazało na rozbudowany pakiet opieki medycznej jako najważniejszy benefit. Taki sam odsetek liczy na 4-dniowy tydzień pracy, a 12 proc. na darmowe wyżywienie. Dodatkowe dni wolne w roku przekonają 10 proc. osób, podobnie jak benefity z okazji rocznic pracy. To, czego pracownicy raczej nie oczekują, to nielimitowane dni urlopowe (7 proc.), wsparcie finansowe pasji (6 proc.) oraz karty sportowe (6 proc.). W sierpniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,1 proc. (Fot. Shutterstock) Co trzecia firma wprowadzi nowe benefity Firmy aktualnie znajdują się w trudnym położeniu. Mierzą się z rosnącymi kosztami, niepewnością gospodarczą, a jednocześnie muszą walczyć o utrzymanie pracowników. Stąd już co trzeci pracodawca deklaruje, że wprowadzi nowe benefity dla zatrudnionych. - Dotyczy to jednak głównie dużych firm, bo wśród nich 55 proc. deklaruje nowe benefity. W przypadku przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób ten odsetek to zaledwie 10 proc. Widzimy zatem, że na pozapłacowe dodatki mogą sobie pozwolić tylko największe podmioty, które też w ten sposób dążą do utrzymania kadry. W małych firmach kluczowa jest walka o przetrwanie i walka z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Oznacza to, że potrzeby pracowników siłą rzeczy schodzą na nieco dalszy plan, choć w perspektywie wciąż rekordowo niskiego bezrobocia firmy będą musiały też zadbać o utrzymanie kadry – mówi Krzysztof Inglot. Czytaj też: Inflacja zżera pensje Polaków. Stać nas na coraz mniej Pytając firmy o konkrety i planowane benefity w ciągu najbliższego pół roku, na pierwszym miejscu pojawiają się premie, które zamierza wypłacić 18 proc. firm. Na stałą podwyżkę wynagrodzenia zdecyduje się 13 proc. przedsiębiorców. Na trzecim miejscu znajduje się możliwość pracy zdalnej w wymiarze 2-3 dni w tygodniu, którą wskazuje 11 proc. firm, co oznacza, że pracodawcy nadal traktują home office jako atrakcyjny benefit, a nie standard. Również 11 proc. firm planuje nagrody pieniężne z okazji rocznic pracy. Nieco mniej niż co dziesiąty pracodawca zaoferuje rozbudowany pakiet opieki medycznej, natomiast reszta odpowiedzi zdobyła po 7 proc. wskazań. To m.in. darmowe wyżywienie w pracy, wsparcie finansowe pasji pracowników czy dofinansowanie do paliwa. Firmy, które wiedzą, że mają utrudnione zadanie związane z utrzymaniem pracowników, zamiast oferować pieniądze, sięgają też po rozwiązania nietypowe, jak wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy - już 7 proc. pracodawców ma taki zamiar w najbliższych miesiącach. W przypadku średnich firm deklaruje tak 11 proc. podmiotów, w najmniejszych zatrudniających do 10 osób zaledwie 3 proc. Firmy sięgają po rozwiązania nietypowe, jak wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy (Fot. Shutterstock) Dodatkowe źródło pieniędzy W kontekście rosnącej inflacji warto przypomnieć dane z raportu SeniorApp, z których wynika, że coraz więcej Polaków szuka dodatkowego źródła dochodu. Od stycznia do czerwca 2022 liczba osób zainteresowanych dodatkową pracą zwiększyła się o 165 proc. Na pracę dodatkową decydują się ludzie w każdym wieku. Niemal 40 proc. dorabiających to Polacy między 30. a 49. rokiem życia. Ich liczba rośnie równie szybko, jak osób mających od 18 do 29 lat. Dorabiać chcą też pięćdziesięciolatkowie, obecnie stanowiący ponad 5 proc. użytkowników platformy SeniorApp. Najmniejszą grupę osób (2,4 proc.) szukających dodatkowego zajęcia stanowią mieszkańcy Polski w wieku 60+. Przypomnijmy - szacunek Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że w sierpniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,1 proc. Tym samym wzrost cen był najszybszy od marca 1997 roku, kiedy inflacja była równa 16,6 proc. Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

