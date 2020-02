Przybywa wniosków w rządowym programie "Mama 4+"

„Mama 4+”, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to wsparcie dla tych osób (przede wszystkim kobiet), które poświęciły się wychowaniu czwórki, piątki lub większej liczby dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury.

ZUS i KRUS przyznały łącznie 54 143 rodzicielskich świadczeń uzupełniających (dane na 31 stycznia 2020 r.).

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca stycznia br. przyznał już 53 191 świadczeń „Mama 4+”. Ważny jest tu fakt, że zdecydowaną większość - ok. 34,2 tys. - stanowią świadczenia dopełniające. To oznacza, że większość uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w przeszłości pracowało, ale z pewnych powodów nie udało im się wypracować minimalnej emerytury. 19 tys. świadczeń stanowią świadczenia w pełnej wysokości - tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najnowsze dane dot. programu #Mama4Plus. @zus_pl i KRUS przyznały łącznie ponad 54 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających. 👵👴https://t.co/i8u2qCKGfb — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) February 13, 2020

KRUS przyznał 952 rodzicielskie świadczenia uzupełniające, 931 to świadczenia w pełnej wysokości, a 21 - dopełniające.

- Wprowadzenie programu „Mama 4+” to forma docenienia trudu rodzicielstwa i element solidarnościowej polityki rządu i kierowanego przeze mnie resortu - mówi minister Marlena Maląg.

Czytaj też: Mamy ze wsparciem urzędu. PUP pomoże im wrócić na rynek pracy

Program „Mama 4+” wszedł w życie 1 marca 2019. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące osobom, które urodziły, wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają prawa do minimalnej emerytury lub ich świadczenia są niższe.

Świadczenie w ramach programu „Mama 4+” wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego - 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.