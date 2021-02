Przez COVID-19 stracili 80 proc. klientów. Nie poddali się. Efekt? Tak dobrze nigdy wcześniej nie było

Pandemia spowodowała, że straciliśmy większość dotychczasowych klientów. Jednocześnie korporacje zaczęły bardziej interesować się możliwościami elastycznego wynagradzania oraz innymi narzędziami, jakie oferujemy. Dziś Symmetrical.ai to platforma, gdzie dbamy o dobrostan pracowników - tak o ostatnich miesiącach funkcjonowania w pandemicznym świecie opowiada Piotr Smoleń, współzałożyciel znanego polskiego start-upu, który jest gościem Rafała Kergera. Posłuchajcie podcastu "20 piętro".

Autor:KDS

• 25 lut 2021 19:00





Piotr Smoleń, właściciel i współzałożyciel polskiego start-upu Symmetrical.ai (fot. Piotr Smoleń)

REKLAMA

Symmetrical.ai to polski start-up, który postawił sobie za cel zrewolucjonizowanie podejścia pracowników do korzystania z wynagrodzeń oraz poprawienie ich wiedzy z zakresu finansów. Choć przez skutki walki z pandemią COVID-19 firma straciła większość dotychczasowych klientów, to okazało się, że nie ma tego złego... Turbulencje, z jakimi mierzą się światowe gospodarki spowodował zmianę grupy docelowej, do jakiej Symmetrical.ai kieruje ofertę.

- Pandemia w istotny sposób wpłynęła na nasz biznes. Do tej pory naszą grupą docelową byli pracownicy, którzy pracowali nieregularnie, mowa tu o pracownikach tymczasowych czy osobach związanych z takimi branżami jak gastronomia, hotelarstwo czy catering, które są oparte na sezonowości. W nich wyzwaniem było to, by zasady wypłacania wynagradzania dostosować do realnych potrzeb pracowników - opowiada Piotr Smoleń.

Jak dodaje, pandemia w znacznym stopniu uderzyła właśnie w przedstawicieli tych branż. Wielu ich klientów nie przetrwało obostrzeń, a dotychczasowi użytkownicy z dnia na dzień tracili pracę.

- W ten sposób straciliśmy około 80 proc. klientów, tym samym 80 proc. przychodów. Musieliśmy zacząć szukać innych - opowiada w rozmowie z Rafałem Kergerem jeden z założycieli Symmetrical.ai.

Okazuje się, że w czasie pandemii duże korporacje zaczęły inaczej patrzeć na sytuację życiową swoich pracowników. Jednym z elementów, na który zwróciły uwagę, stała się ich kondycja finansowa oraz możliwość zapewnienia bardziej elastycznych form wynagradzania oraz dbania o dobrostan pracowników, co otworzyło start-upowi nowe możliwości rozwoju.

- Kiedy korporacje zaczęły badać aktualne potrzeby pracowników, zobaczyły dwa aspekty. Po pierwsze komfort finansowy, który teoretycznie powinien być zaspokajany za potrzebą pensji, dla wielu pracodawców był niewystarczający. Do tej pory zapewniali go za pomocą pozapłacowych benefitów, ale w czasie pandemii karty na siłownie straciły sens, bo te są zamknięte, pracownicy nie mają jak skorzystać z firmowej kawy czy herbaty, bo pracują z domów. Po drugie, ważny stał się komfort psychiczny pracowników. Wielu z nich w czasie pandemii boryka się z problemami psychicznymi i w tym zakresie oczekuje od pracodawców wsparcia - opowiada Piotr Smoleń.

Komfort finansowy, czyli co

Piotr Smoleń wyjaśnia, że na komfort finansowy pracowników wpływa kilka elementów. Po pierwsze aspekt informacyjny na temat wynagrodzeń. - Jest on widoczny szczególnie, kiedy mówimy o pracownikach pracujących na zmiany czy tych, których pensja opiera się na premiach. Oni potrzebują wygodnego i szybkiego dostępu do informacji o tym, ile już zarobili. Dzięki temu mogą planować wydatki osobiste. Dlatego wprowadziliśmy możliwość śledzenia własnego wynagrodzenia w czasie rzeczywistym - wyjaśnia Smoleń. Kolejny aspekt, na który postawił start-up to edukacja finansowa. Jak wyjaśnia gość "20 piętra", wielu użytkowników platformy nie wie jak planować budżet, jak oszczędzać pieniądze, czy w ogóle to robić. W efekcie wydają więcej, niż zarabiają, co nie prowadzi do niczego dobrego. Trzeci element to pożyczka pracownicza, którą w formie benefitu mogą oferować pracodawcy swoim pracownikom. Ostatnia rzecz, na jaką zwrócił uwagę Piotr Smoleń, to możliwość oszczędzania na przyszłość (to rozwiązanie będzie dostępne przez platformę w najbliższym czasie). - Chcemy pokazać pracownikom, że warto to robić, i że nie jest to wcale takie trudne, ani niemożliwe - wyjaśnia Piotr Smoleń. Sytuacja strat-upów Smoleń pytany przez Rafała Kergera o kondycję start-upów w świecie spod znaku COVID-19 przyznaje, że jest dobra, jak nigdy wcześniej. - Start-upy mają się świetnie, i to z wielu powodów. Fundusze venture capital (VC), które decydują się inwestować w ten rodzaj biznesu, pomimo pandemii cały czas dysponują dużymi środkami, które są w nich na wiele lat do przodu. Oczywiście start-upy, które działają w branżach bezpośrednio dotkniętych pandemią mają nieco problemów do pokonania, ale co do zasady kondycja start-upów jest bardzo dobra - podsumowuje Piotr Smoleń.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.